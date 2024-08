Snowden advierte que los gobiernos están utilizando al coronavirus para construir ‘la arquitectura de la opresión’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El futuro puede ser impredecible, pero las pandemias mundiales no lo son. No hay un solo gobierno en el planeta que no haya sido advertido, en repetidas ocasiones, de que en algún momento una pandemia viral sacudiría al mundo, causando una mortalidad alucinante y crisis económicas.

Y, sin embargo, la mayoría no logró prepararse para el nuevo coronavirus.

“Todos los académicos, todos los investigadores que están atestiguando esto sabían que iba a suceder”, dice el famoso denunciante Edward Snowden en una entrevista exclusiva con el cofundador de VICE, Shane Smith. “Sin embargo, justo ahora que lo necesitábamos, el sistema nos ha fallado y de manera integral”.

Snowden es el primer invitado de la nueva serie “Shelter in Place” que se estrenó en VICE TV el jueves 9 de abril a las 10 pm, tiempo del este, en el que se analiza la respuesta global al COVID-19 y su impacto a largo plazo en todo el mundo. Smith discute estos temas, así como la manera de sobrevivir a la cuarentena, con una gran cantidad de pensadores de los campos de la ciencia, el entretenimiento, la economía y el periodismo.

En el primer episodio, Smith habla con Snowden, quien, en 2012, develó la vigilancia masiva que la Agencia de Seguridad Nacional ejerce sobre el pueblo estadounidense. En la entrevista que Smith realizó por video chat desde su casa en Santa Mónica, los dos abordan temas que incluyen la falta de preparación ante una pandemia mundial, por cuánto tiempo esta pandemia representará una amenaza para la humanidad, y si el poder que les estamos otorgando a los líderes mundiales es o no un arma de doble filo que se puede volver en nuestra contra.

Smith: ¿Por qué parece ser que estamos tan mal preparados?



Snowden: No hay nada más previsible (en relación a una crisis de salud pública en un mundo en el que vivimos unos encima de otros en ciudades sobrepobladas y contaminadas) que una pandemia. Y todos los académicos, todos los investigadores que están atestiguando esto sabían que iba a suceder. De hecho, incluso las agencias de inteligencia, y puedo decirlo de primera mano pues solían leer los informes, habían estado elaborando planes en caso de pandemia.

¿Los regímenes autocráticos son mejores enfrentando este tipo de crisis que los democráticos?

No lo creo. Es decir, hay quienes argumentan que China puede hacer cosas que Estados Unidos no puede. Pero eso no significa que lo que están haciendo esos países autocráticos realmente sea más efectivo.

Si observas a países como China, donde el surgimiento de nuevos casos parece haberse detenido, ¿cuánta confianza podemos tener en que esos números son reales?

No creo que podamos confiar en ellos. En particular, ahora que vemos al gobierno chino esforzándose por expulsar a los periodistas occidentales, precisamente en este momento en el que necesitamos información independiente y creíble de esa región.

Es posible que el coronavirus plantee la pregunta más importante de la era moderna con respecto a las libertades civiles y el derecho a la privacidad. Sin embargo, nadie está haciendo esa pregunta.

A medida que se extiende el autoritarismo, con la proliferación de las medidas extraordinarias por la emergencia, a medida que sacrificamos nuestros derechos, también sacrificamos nuestra capacidad para detener la tendencia hacia un mundo menos liberal y menos libre. ¿De verdad crees que cuando la primera, la segunda o la 16ª oleada del coronavirus sea un viejo recuerdo olvidado, estas atribuciones no se mantendrán? ¿Que no guardaran estos conjuntos de datos? No importa cómo los estén usando en este momento, pues lo que están construyendo es la arquitectura de la opresión.

Puedes ver la transmisión de las entrevistas completas en VICE TV o ver los episodios después en VICEtv.com.