Sobras chinas

Artículo publicado por VICE Colombia.

Hay algo siniestro en esas tiendas de ropa china. Las prendas que están ahí cuentan una historia oscura de esclavitudes y modas que nunca lo fueron realmente. El sentimiento de culpa se junta con la curiosidad, la de un intruso conquistador en busca de un tesoro. A través de los racks no hay pasado ni futuro. Las prendas más anacrónicas tienen un lugar aquí, con todo lo demás, todo eso que existe pero cuya idea no ha sido inventada. Conceptos abstractos en confecciones desafiantes existen ahí y ahí mismo mueren, fuera de un mundo que las rechaza sistemáticamente. Como todo lo que se escapa de la norma, del canon y la columna sobre la que construimos lo que conocemos y no nos aterra.