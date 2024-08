Sobredosis de nostalgia con «Estoy triste», lo nuevo de Nathy Peluso

Es posible que Nathy Peluso sea en este momento una de las grandes representantes del underground emergente en latinoamérica. La argentina radicada en Madrid, quien acaba de publicar su EP La Sandunguera, lleva ya un buen tiempo haciendo resonar su nombre en todo el continente, logrando cada vez más adeptos a su voz hipnótica, su mezcla de jazz con soul, bases contundentes de hip hop corrosivo y una especie de RnB dulzón.

Hace apenas unos días, la argentina compartió el video para su canción «Estoy triste», que se desprende de su más reciente EP, un lamento visceral en el cual la vemos frenética y poseída por la frustración muy al estilo de Kendrick Lamar en «U»mientras suelta frases como «Quiero desquitarme, mirarme desde lejos / Y ver que no soy todo lo que diría» o «Yo me amo a morir / Si no lo hago yo ¿Quién lo va a decir?».

Míralo aquí abajo: