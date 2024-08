Sobrevive al mal clima en un festival

A veces, cuando estás muy emocionado corriendo como pollo sin cabeza preparando los últimos detalles para lazarte al festival, mirar por la ventana para comprobar el clima es lo último que pasa por tu mente.

Llegó el verano y aunque esperamos que la temporada de festivales este año traiga sol, calorcito y poca ropa, prepararse para lo peor es una buena idea.

Antes de que te cargue el payaso a medio concierto, toma nota a lo siguiente:

LLUVIA Y LODO

Fotografía: Paul Townsend. Glastonbury 2014.

Mientras pasaste días enteros planeando tu outfit para este fin de semana, la lluvia se reirá en tu cara de tus sandalias, tu bikini y tu camiseta blanca semi-transparente.



El cielo nublado es la excusa perfecta para ponerte un par de calcetines gruesos y las botas de lluvia al estilo jardinero. Los escenarios siempre están lejos entre sí, mantén a tus pies contentos y te garantizo que tú estarás contento.

Si la lluvia te tomo por sorpresa, envuelve dos bolsas gruesas sobre tus tenis favoritos y evita arruinarlos con el lodo. No lleves zapatos de meter, pues el barro saca una fuerza sobrenatural, te los jalará fácilmente y no quieres echarte todo el festival como dios trajo tu pie al mundo.

Pensarás que enloquecimos, pero lo mejor que puedes hacer es llevar vestidos, shorts o bermudas. Cuando la tormenta termine, solo tendrás que limpiar tus piernas del lodo y lluvia con toallitas húmedas, y no lidiar con unos jeans tiesos, mojados y sucios.

Por favor no lleves un paraguas, ya que son una de las cosas más molestas para todos: tú no podrás bailar ni agarrar tu bebida a gusto y nosotros no podremos ver el escenario y terminaremos sin un ojo. Los ponchos son muy incomodos y no cubren bien, mejor opta por una chamarra impermeable, que sea ligera y fácil de guardar en tu mochila.

Odias la lluvia, la lluvia te odia también y quiere destruir todos tus objetos de valor. Lleva un estuche impermeable, o por lo menos una de las conocidas bolsitas resellables (las que usas para el sándwich godin), pues te permitirán mantener tu celular, tu dinero y pasaporte secos.

Cuando vayas a un festival con camping, asegúrate que tu tienda sea contra agua, que esté libre de cualquier agujero y que se encuentre lejos de los baños portátiles, porque si la zona comienza a inundarse estarás acampando en una piscina de algo mucho peor que agua de lluvia.

Si eres mujer y te preocupa tu apariencia, evita el delineador corrido y los ojos de zombi utilizando maquillaje a prueba de agua y libre de aceite.

Seamos realistas: te mojarás. No te rindas ni aceptes la derrota mientras estás empapado, mejor ten un plan previo para saber cómo secarte y calentarte.

RELÁMPAGOS

Por muy machito que te creas, la amenaza de un rayo siempre debe tomarse en serio. Si aparece un relámpago o se pueden escuchar los sonidos del trueno, corres el riesgo de ser golpeado y causarte lesiones graves.

Evita estar de pie bajo los árboles, postes de metal o cualquier estructura alta que pueda atraer la luz. Los lugares seguros en caso de una tormenta eléctrica son dentro de un edificio con paredes y techo (no un pabellón, ni carpa), o dentro de un vehículo cerrado.

Ya si te quedaste en medio de la multitud sin salida y sientes una pequeña carga eléctrica en tu cuerpo (si se te eriza el cabello o sientes hormigueo en la piel), cubre tus oídos con las manos, junta los codos a las rodillas y agáchate como si fueras a hacer tus necesidades, de puntitas y con los tobillos juntos, no te acuestes. Esta posición disminuirá los efectos secundarios en tu cuerpo en caso de ser herido.

No te acerques a las bocinas o aparatos electrónicos de los escenarios, porque los relámpagos pueden conducir su descarga a través de los cables.

Como seguramente te pusiste creativo con tu atuendo, evita tener algo de metal contigo. Desecha tus accesorios, cadenas, leds o las típicas máscaras de robot.

SOL Y CALOR

Fotografía: Coachella Festival por Watchara Phomicinda

Incluso si el día está nublado o no se siente demasiado caliente, estas en riesgo de daño por la radiación ultravioleta. Piensa que si te quemas profundamente el primer día, tu viaje será una verdadera pesadilla, mejor utiliza protector solar de factor 30 o incluso 50, y mucho bálsamo labial.



Con el cambio de horario llega el aumento de horas de luz e incrementamos la exposición de nuestros ojos a la luz UV. Las gafas solares son algo básico, que además de complementar tu look a la perfección, te permitirá que veas a tu DJ favorito sin arrugar la cara como ciruela pasa, y protegerá tu vista de daño visual permanente.

Utiliza poca ropa, o que sea liviana y holgada con colores claros, pues reflejan más los rayos solares y absorben menos el calor.

Es importante evitar sobrecalentarte para prevenir insolaciones, agotamiento o ataques de calor. Los calambres musculares pueden ser los primeros signos de que estas presentando alguno de estos problemas. Evita esforzarte en presumir tus movimientos de baile y toma descansos entre sets en lugares frescos y con sombra.

Mantente bien alimentado incluyendo alimentos salados para reponer la sal eliminada por la transpiración y bebe abundante agua. Recuerda que las bebidas alcohólicas y las drogas aceleran la deshidratación, cambia tu chela por una botella de agua o limonada.

Deja tu fanatismo de lado y no llegues hasta el frente del escenario, evita las aglomeraciones de gente y mejor mantente atrás con tu propio espacio para tomar aire.

INCENDIO

Las altas temperaturas de la temporada, la baja humedad en el ambiente y las posibles tormentas eléctricas, pueden dar inicio a incendios.

Siempre que te encuentres dentro de un festival de música, es importante que te tomes unos minutitos antes de empezar con tu ambiente para analizar y conocer el venue, para distinguir salidas de emergencia y ubicar las carpas de médicos y primeros auxilios.

En caso de incendio, hay que tratar de no inhalar humo cubriéndote la boca y la nariz con una prenda húmeda, para evitar que entren los gases tóxicos en nuestros pulmones.

Para huir del incendio lo mejor es ir lo más pegado al suelo posible, ya que el humo sube y el ir gateando evitara inhalar mayor cantidad.

Si fuiste el objetivo principal y tienes fuego alrededor de la ropa, debes tirarte al suelo y rodar sobre ti mismo para apagarlo.

FUERTES VIENTOS

Fotografía: Festival Woodstock por Jacek – Karczmarczyk

Ante situaciones de fuertes vientos, es muy importante permanecer atento a la información oficial transmitida por el festival y seguir las indicaciones que se den.



Debes estar atento a la posible caída de escenarios, vallas publicitarias y todos aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento, como contenedores de basura, letreros o instalaciones mal fijadas.

Jamás te subas a elementos que no fueron diseñados para eso, como por ejemplo vallas, sillas o barandales, pues lo único que lograrás será alterar el orden.

¿Ves algún escenario empezar a colapsar? Debes alejarte de la zona lo más rápido posible pero con precaución. No empujes, ni estorbes.

Tu celular es tu mejor aliado para conocer a detalle el clima antes de salir de tu casa y estar preparado para lo que venga. Es momento de que uses la tecnología a tu favor y no pongas tu suerte en manos del destino.

Establece un punto de reunión por si tu bolita se dispersa y prepárate ayudar a tus vecinos del festival en caso de que requieran tus súper poderes.

Lo más importante es que escuches con atención y sigas las instrucciones de cualquier anuncio por parte del festival, tu vida podría estar en peligro y tu seguridad es más importante que perderte a tu DJ favorito.

Mantén la actitud positiva y disfruta del evento sin importar las circunstancias, porque ¡Al mal tiempo, buena música!

Gabriela está en Twitter.