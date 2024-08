Todo lo que tienes que saber de los softbois antes de salir con uno

Los softbois son difíciles de definir y fáciles de reconocer: eso se debe a que cumplen con unas características tan confusas como específicas, que van desde “acabo de ver American Psycho por primera vez y voy a aplicar su temática manipuladora a mis conversaciones de Tinder” a algo más inocente como “los gorros diminutos son un complemento habitual y siempre los llevo pegados a la cabeza”.

Si nos adentramos incluso más en el abismo de los softbois, podemos ver que se dividen en distintos subgéneros, y que cada uno se caracteriza por diversos rasgos y comportamientos: uno de ellos podría ser el de 30 años con jersey de cuello alto que te hace mansplaining sobre el desarrollo musical de Radiohead a través de un mensaje directo de Instagram, y también aquel niño al que le hiciste de canguro cuando tenía ocho años, que se ha hecho mayor y ahora se lía sus propios cigarrillos y camina encorvado en su skate hacia alguna clase de primero de Psicología.

Pero hay más, muchos más; así que hemos decidido organizarlos en los distintos espectros de softboi que existen en 26 claras categorías que pueden servir de ayuda, ordenadas alfabéticamente para que disfrutes de la lectura.

A: Airing

En su hábitat natural de los mensajes directos sin responder, este tipo de softbois se mueven entre la práctica del airing (es decir: te ignoran intencionadamente) de los mensajes que reciben de posibles pretendientes, pero se cabrean melodramáticamente cuando dichos pretendientes deciden ignorarlos a ellos. Con su nivel de autoestima, que miden con la cifra de chicas/chicos con los que puedan entretenerse en un momento determinado, es posible que este tipo de softbois dejen de responderte la conversación y que llegue un momento en el que empiecen a decir cosas completamente impredecibles. Un ejemplo:

El softboi va en búsqueda de atención constante, es algo que todos hacemos, ¿no? A nadie le gusta que le ignoren, pero su actitud es una total confusión que va en aumento. ¿Por qué le han ignorado? ¿Habrá sido por su lectura extensa de novelas de D.H. Lawrence combinada con su cada vez más progresista opinión sobre el feminismo? ¿Qué más se supone que hace un softboi?

Menciones honoríficas: machos alfa, cine de autor.

B: Bukowski

Resulta gracioso pasar una noche decepcionante a la luz de las velas en un colchón en el suelo con un softboi mientras te preguntas cómo ha llegado tan lejos porque, por lo visto, no parece haber satisfecho a ninguna de sus parejas sexuales: entonces te encuentras con una copia de Mujeres de Charles Bukowski en el suelo, al lado del colchón, y hace que se disipen todas tus dudas.

Menciones honoríficas: Bumble, Berlín.

C: Cigarrillos

Los cigarrillos son una extensión natural de los softbois que todos llevan pegados a la mano. Es posible que describa el hecho de fumar como “una experiencia espiritual”, o quizá vaya más lejos y comente que los cigarrillos son una clara metáfora de la vida. “Al final, todos estamos consumidos, ¿no?”. Hace una pausa y muestra indiferencia, tomándose un momento para regodearse en la genialidad de su propia mente. “En fin, estaba pensando en pasar una noche bebiendo vino tinto y viendo películas de Wes Anderson. ¿Me darías calor?”.

Menciones honoríficas: cuffing (vaqueros), cuffing (temporada).

D: Doc Martens

Esta es una buena oportunidad para dividir a los softbois en dos categorías: el Mal Puro y el Objetivamente Inofensivo. En alguna que otra ocasión, todos nos hemos dejado llevar por lo peor de nosotros, así que es duro clasificar a uno de estos softbois, que simplemente se dedican a citar a Bring Me The Horizon en Tinder como hemos hecho todos, en la misma categoría que el tío que viene a continuación y que, volviendo al tema de las Doctor Martens, no me cabe duda de que las llevaba puestas mientras escribía esta atrocidad en un mensaje de Snapchat:

Menciones honoríficas: Donnie Darko, defunción

E: E-Boys

Los e-boys son los primos de los softbois que se caracterizan por llorar y llevar cadenas. Aun así, esperemos que alguien tan joven como para subir TikToks no haya aprendido todavía el sello distintivo de los softbois: el arte de manipular emocionalmente mediante una falsa proyección de vulnerabilidad. Puedes ver más sobre este fenómeno en esta introducción de VICE al fenómeno de los minisoftbois.

Menciones honoríficas: Emojis, trabajo emocional

F: Feelings

Los sentimientos están bien. Está muy bien abrirse y ser vulnerable en cuanto a cómo te sientes ya seas softboi o no, pero no tal y como están descritos a continuación. Los sentimientos que se emiten en forma de alguna extraña cohesión de descripciones malinterpretadas, en un mensaje diseñado para conseguir que la persona receptora se enamore mediante su visión equivocada e intrigante de “sinceridad”, con un rollo más propio de Hannibal Lecter. Este tipo de hombres representan el diablo y todo lo malo a lo que te expones cuando hablas con un softboi.

Menciones honoríficas: Freud, fuckboys, estudios fílmicos

G: Grindr

La aplicación conocida de sobras por su uso para follar y que ha resultado ser el terreno de los softbois más increíbles que te puedas imaginar, por ejemplo:

Mención honorífica: ghosting

H: Halucinógenos

Existe algún motivo por el cual los alucinógenos se encuentran en la esencia de todos los softbois. Puede que hace miles de años, cuando se consumieron las primeras setas alucinógenas, el primer softboi de la historia recibiese algún tipo de mensaje provocado por las propias sustancias y fuese entonces cuando decidió que la manera más infalible de llevarse a una mujer a la cama no era impresionarla matando un mamut con sus propias manos, sino pasar una hora y media demostrando que sus profundos y alternativos dibujos en las cuevas podían ser demasiado progresistas para que los demás los entendiesen.

Mención honorífica: “hey”.

I: Instagram

La naturaleza visual y autoexpresiva de esta aplicación hace que todo sea más fácil para que los softbois acosen a sus presas. Cuidado con vuestros mensajes directos, puede que recibáis algo del estilo “Ey, sé que no nos conocemos, pero he visto tu perfil y no he podido evitar ver que subiste algo de Gummo hace unos años. Dime si te apetecería debatir sobre la influencia que está teniendo Harmony Korine en el cine moderno mientras tomamos un café o una copa vino tinto”.

Menciones honoríficas: IPAs, ignorancia.

J: Joy Division

A los softbois, por desgracia, les apasiona Joy Division, y esa pasión va desde “he visto la película sobre Ian Curtis, creo que está muy bien y me gusta escuchar el Unknown Pleasures, pero no perdería la esperanza en un mundo en el que no existiese” hasta “quizá me plantee vender a mis propios padres para hacerme con un tatuaje de las míticas líneas del grupo en el pecho”.

Mención honorífica: Jack Kerouac

K: Ketamina

Sigo sin sacarme de la cabeza la obsesión de los softbois por la ketamina. Solo me queda asumir que hay una relación con el lado más autodestructivo de los softboi, lo cual resulta preocupante y tendría que investigarse desde una perspectiva psicológica. Sin embargo, sigue sin justificar algo como esto:

Truly, there has never been a statement more softboi than “My brain is so alternatively superior that I have gained a deeper understanding of drugs than the rest of you, puny humans.”

Menciones honoríficas: Klimt, King Krule

L: Literatura

La literatura es el confuso concepto sin una base sólida que hace que los softbois sigan adelante: para conseguir que cualquiera de ellos se ponga cachondo, solo tienes que subir una foto donde se te vea una teta, aunque sea ligeramente, con una cita de alguno de tus trabajos de literatura de la ESO.

Mención honorífica: Liam Gallagher

M: Musas

“Por favor, ven a mi piso compartido de Hackney y deja que te saque fotos desnuda con mi cámara de 35mm para mi distinguido aunque confuso proyecto artístico” dice el softboi, haciendo copiar y pegar a todas aquellas personas con las que hace match en Tinder. Aunque esta idea es ligeramente menos romántica que la de tumbarse en un sofá de terciopelo en una habitación llena de velas mientras posas para Picasso, no existe ninguna duda de que Pablo hubiese usado esa misma frase si hubiese tenido alguna aplicación para ligar.

Menciones honoríficas: Mac Demarco, manic pixie dream girl, manipulación

N: Naturaleza

Antes de Wordsworths, Keats y Thoreaus, ya existía la (prácticamente) pura inocencia en la atracción que los softbois sienten hacia la naturaleza y el exterior: cuando los softbois se encuentran con algo puro e inocente e intentan acostarse con alguien hablando sobre ello, se vuelven extremadamente irritantes:

Menciones honoríficas: negligencia, NTS Radio

O: Orgasmos

(Ir a la B: Bukowski)

Mención honorífica: origami

P: Prepotencia

“Un momento”, me dices, “¡la mayoría del contenido de esta clasificación es normal! ¡Mucha gente tiene hobbies e intereses alternativos! ¿Por qué clasificar a estas personas en arquetipos específicos e innecesarios?”. Bueno, me alegro de que te lo preguntes: eso se debe a que los softbois utilizan su sentimiento de superioridad a la hora de hablar con los demás y es MUY molesto, joder.

Menciones honoríficas: Peep Show, softbois pijos

Q: Quentin Tarantino

Ver una película de Tarantino por primera vez es una manera de iniciarse en el mundo de los softbois para muchos hombres, que de no ser así estarían contentos llevando camisetas ajustadas para marcar músculo y otras actividades básicas como ir al gimnasio. “No sé”, piensa tranquilamente mientras ve pasar los créditos de Reservoir Dogs. “Esta película tenía algo diferente, interesante”. Si adelantamos cuatro años en el tiempo, aunque técnicamente siga siendo la misma persona, ahora lleva pantalones de cuero y vomita este tipo de mierdas en Tinder:

Mención honorífica: Quarter life crisis

R: Romantización de las enfermedades mentales

Aquí tenemos a los que tienen un sentido muy equivocado de la palabra creepy, y no me refiero al típico blog de Tumblr que tenía con 14 años: los softbois suelen romantizar las enfermedades mentales; hablar con ellos es divertido hasta que te topas con algo así en su discurso:

Menciones honoríficas: Reddit, Ross Geller

S: Sellos

Si lleva un anillo de sello, existen un 50 por ciento de posibilidades de que sea un softboi. El otro 50 por ciento de gente que lleva este tipo de anillos: tu abuelo, los amigos de tu abuelo que conoció en un pub o un hombre tan sofisticado que además de llevar un anillo de sello con unos pantalones chinos también lleva una gorra plana y piratas. Si te surgen dudas sobre si se trata de un softboi o no, comprueba si lleva esmalte de uñas negro en los dedos o si suelta un “me tiraría a Mia Wallace si fuese real y no un personaje de una película”.

Mención honorífica: Shakespeare

T: Tinder

Tinder te lo pone muy fácil a la hora de identificar a los softbois, para bien o para mal. Te lo hacen saber a través de su biografía, que suele indicar y remarcar que no es como los otros hombres, pero está claro que (sorprendentemente) es mejor que los demás. Es difícil resistirse a este tipo de poesía revolucionaria cuando estás intentando encontrar un polvo rápido en Tinder, ¿no?

Menciones honoríficas: Ted Mosby, Thoreau, techno

U: Urban Outfiters

Uban Outfiters es una de las características más tiernas de un softboi. No deberíamos burlarnos demasiado de ello, porque seguro que a todos nos gusta: no estoy intentando crear un estereotipo de la gente que lee VICE, pero, ¿quién de nosotros no ha paseado por UO entre montones de sudaderas de 70 euros pensando en lo bien que quedarían con unos vaqueros desteñidos con cintura elástica? A todos nos gusta Urban Outfiters, que es tan alternativo como mainstream y saca el softboi que hay en todos nosotros (recordad mis palabras, hay un softboi en todos nosotros).

V: Vans

Mientras que los softbois que llevan unas Doctor Martens son claramente el diablo, los que eligen adornar sus pies con un par de Vans Old Skool se decantan más hacia el otro lado del espectro. Está claro que el softboi con Vans y vaqueros arremangados y calcetines que llevan el logo de alguna marca deportiva es muy sano, y es muy probable que te haga una rosa con una servilleta mientras estáis en un bar.

Menciones honoríficas: vinilos, vocabulario (cuantioso e intimidante), Van McCann

W: Woody Allen

Cuando quedes con un softboi, intenta detectar las señales de peligro que puedan surgir durante la cita: una de ellas sería que hable de la importancia que tiene separar el arte del artista, específicamente en el caso del señor Allen, que “me ha ayudado a convertirme en el hombre que soy ahora”.

Mención honorífica: Wes Anderson

X: eX

Decides privar al softboi de cariño. Se convierte en tu exsoftboi. Mientras piensas “por fin”, “por fin todo lo relacionado con el softboi con el que salía ha terminado, jamás volveré a acercarme a un hombre que cite a Socrates mientras follamos”. Siento decirte que una vez te has adentrado en el agujero que supone acostarte con un softboi, nunca podrás salir de él. Te resultará imposible romper con ese ciclo, hundida en el tipo de tío con mirada cansada permanente y sudaderas vintage y oversized.

Mención honorífica: Radio X

Y: Yearning [deseo]

Los softbois siempre están deseosos: de amor, de alguien que se preocupe por ellos, de… ¿pasarse la tarde mandando fotos de su culo por Snapchat?

Z: Ziggy Stardust, Zoots, bolsas Ziploc

