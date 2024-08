“Solo de mí” es el tema más empoderador de Bad Bunny

El fin de semana no solo dejó fiesta y resaca, también un nuevo y magnífico video del conejo malo. Bad Bunny, uno de los artistas más prominentes del trap latino, sacó una nueva joya audiovisual para presentar su más reciente sencillo titulado “Solo de mí”. La canción se divide en dos partes: una más triste y descorazonada por una relación que acabó, y otra de perreo duro e intenso que evacúa cualquier secuela que haya dejado el rompimiento.

Ahora, el video dirigido por el mismo Bad Bunny y el mexicano Fernando Lugo –quien también dirigió “Mía” con Drake–, muestra otra cara de la canción que puede verse tan común y corriente por estos días: la violencia contra la mujer.

Todo empieza con una mujer de cabello corto que, con un micrófono nada más, hace que duela ver el video. Mientras canta “no me vuelvas a decir bebé, yo no soy tuya ni de nadie, yo soy solo de mí”, recibe tres golpes en la cara que le crean dos moretones y una nariz ensangrentada. Sin embargo, ella baja la cabeza, estira sus brazos y pone sus palmas en frente de la cámara. Luego, levanta su rostro, la vemos intacta, su ira desaparece y ahora regresa con una mirada irónica y fuerte.

Después, el telón se cae y empieza una fiesta increíble donde ella perrea al lado de Benito mientras entonan juntos “a ti nadie te llamó, arranca pal’ carajo, hoy es noche de travesura, hoy es patas abajo”. No hay rastro de miedo en ella: todo es ‘bellaqueo’ y la noche se convierte en un constante “fuck you” a aquel que le hizo daño. A ella, parece, ya no importarle nada: empoderada está de fiesta y no se dejará de nadie más.

Si quieren ver el inspirador video de “Solo de mí” de Bad Bunny, aquí abajo lo pueden hacer:

