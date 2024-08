Solo quiero volarles la cabeza con nuestra música: Una charla con Kawabata Makoto de Acid Mothers Temple

Japón es uno de esos lugares místicos donde la cantidad de artistas que han replanteado los límites de lo que puede ser la música es impresionante. Desde los experimentos a finales de los años 60 con bandas como Flower Travellin’ Band y Les Rallizes Denudes, podemos enumerar muchos nombres que hasta la fecha se escuchan como el futuro. Boredoms, Ruins, Keiji Haino, Boris, Merzbow, G.I.S.M, Guitar Wolf, Cornelius, Incapacitants, Mono, Melt-Banana y muchos más conforman una de las tradiciones más extrañas y emocionantes de la música contemporánea.

Un grupo en particular define mucho de lo que lo hace tan emocionante a este país y sus diferentes movimientos sonoros. Aunque sus miembros comenzaron a tocar a finales de los 70 no fue hasta que en 1995 que Acid Mothers Temple se fundó. El líder Kawabata Makoto comenzó la banda para hacer “extreme trip music”, con la ayuda de diferentes músicos que han entrado y salido de la banda a través de los años. Sus inspiraciones eran claras: la actitud de Hendrix de quemar la guitarra, los viajes al infinito de Pink Floyd en sus años menos pulidos, las sesiones de Miles Davis eléctrico, la fusión de dadaísmo con rock en oposición de Henry Cow y Univers Zero, las exploraciones más ruidosas del progresivo de King Crimson, la canalización de la música concreta y minimalismo que logró el krautrock con Can o Amon Düül II (por supuesto, también el mismo minimalismo, como lo atestigua su cover de In C de Terry Riley). En vivo, Makoto, Hiroshi Higashi, Tabata Mitsuru y quien más esté tocando con ellos, logran uno de los espectáculos más emocionantes que la música improvisada nos puede dar.

A través de la primera década del siglo 21, Acid Mothers Temple giraron por todo el planeta y se establecieron entre coleccionistas y amantes de la música al margen de lo aceptable como uno de los grandes, eventualmente llegando a lanzar canciones a través de Sub Pop y a tocar en festivales mainstream. También se convirtieron en uno de los grupos más prolíficos de su época, lanzando discos a meses de distancia, sin contar colaboraciones, proyectos alternos y discos solistas de los integrantes de la banda. Lo impresionante es que si tomas cualquier disco que tenga el nombre de Acid Mothers Temple, es muy probable que te deje sin aliento.

Siendo el año de nuestro señor psicotrópico 2017, Acid Mothers Temple siguen como si nada, quemando todos los escenarios donde se presentan a través de su música cómico-mágico-experimental. Están lanzando un disco llamado Wandering The Outer Space a través del prestigioso sello experimental peruano Buh Records y con esto, un recorrido por Argentina, Chile, Brasil y Perú. Esta última presentación se dará en el marco del festival Integraciones VII, por realizarse el 16 y 17 de noviembre en el Espacio Fundación Telefónica de Lima y de entrada libre. Integraciones VII comprende un encuentro de música experimental alrededor del mundo con invitados tan eclécticos e internacionales como Richard Pinhas de Francia, Cristina Collazo de Bolivia y Tajak de México, entre muchos otros.

A continuación los dejamos con “Anthem Of The Outer Space,” el más reciente video de Acid Mothers Temple, dirigido por el peruano Martín Aramburú. También aprovechamos para compartir una conversación que tuvimos con Kawabata Makoto a través de email previo al show.

Noisey: Has tocado con Acid Mothers Temple desde hace más de 20 años. ¿Qué es lo que mantiene fresco este proyecto?

Kawabata Makoto: AMT no es una banda, más bien es un fenómeno. Me gusta hacer feliz a la gente y llegar al fin del universo a través de la música. AMT tiene suficiente poder para lograrlo.

La improvisación es algo muy importante para la música que haces. Después de tocar por tanto tiempo, ¿qué es lo que has aprendido sobre este método de crear música?

Para mí la improvisación no es lo mismo que la aburrida “música libre” que le llaman. Para mi la improvisación es una manera de componer, hacer un arreglo y tocar en tiempo real. La música necesita un lugar, tiempo y gente. Es imposible que salga música igual de esta manera.

¿Describirías tu música como “psicodélica”? ¿Crees que AMT tienen un lugar en la historia de esta música?

¿Qué significa “psicodélica”? No importa si entramos en la historia o en una categoría. La música es solo música.

¿Qué piensa de la música japonesa actual?

No lo sé. No he estado dentro de la llamada escena musical japonesa desde 1978 cuando empecé a tocar. Siempre me he sentido fuera de ella, por eso tocamos tanto fuera de Japón. Cuando empecé a tocar en 1978, nadie entendía mi música. Desde entonces toco en mi patio, no estoy interesado en ir fuera de mi patio. Quiero tocar música para la gente que la necesita. Eso es suficiente.

¿Notas una evolución de tu música a través de los años? ¿Qué has sentido que ha cambiado y qué ha permanecido?

Toda mi música viene de mi cosmos. Soy como una sintonizadora de radio que recibe y transmite lo que capta. Mi sintonizadora se ha vuelto mejor, ahora recibo música más claramente. Tengo la suficiente técnica como para tocar la música que voy recibiendo.

A través de los años has colaborado con gente como Daevid Allen de Gong y Mani Neumeier de Guru Guru entre muchos otros. ¿Habrá algún músico con el que te gustaría colaborar en el futuro?

Me interesa tocar con quien sea que toque buena música.

Hubo un momento en su carrera donde lanzaban música constantemente en muchos formatos. ¿Qué sucedió ahora que sus discos no salen cada par de meses?

Ha sido muy difícil encontrar disqueras que quieran sacar mi música porque muchas disqueras han dejado de editar LPs y han cambiado a CD. Hacer un LP es muy caro y toma mucho tiempo. Muchas disqueras han perdido dinero y han tenido que guardar sus lanzamientos. Como sea, si puedo escuchar la música de mi cosmos, no pararé de tocar. Por lo mismo, siempre lanzaré música.

Has tocado en muchos lugares del mundo. ¿Habrá algún lugar que no has visitado que te gustaría ir?

No tengo idea. Sólo quiero tocar para quien sea que necesite mi música. No importa en qué país o ciudad estén.

¿Cuáles son sus expectativas ahora que estarán de gira en sudamérica?

No tengo idea. La música me dirá que es lo que tengo que tocar. Solo quiero hacer feliz a la gente y volarles la cabeza con nuestra música.

¿Podrías describir qué es lo que se siente tocar la música de Acid Mothers Temple sobre el escenario?

¡Nuestra música te puede llevar en un viaje directo al fin del universo!

ACID MOTHERS TEMPLE & The Melting Paraiso UFO Hallelujah Mystic Tour Sudamericano 2017

https://www.facebook.com/events/1311266408980115/

17 de noviembre / 17th Nov. @ Espacio Fundación Telefónica / Festival Integraciones @ Lima, Perú



22 de noviembre / 22nd Nov. @ Bar Loreto – Santiago, Chile



23 de noviembre / 23rd Nov. @ Club Paraguay – Córdoba, Argentina



25 de noviembre / 25th Nov. @ Niceto Club – Buenos Aires, Argentina



2 de diciembre / 2nd Dec. @ SESC Belenzinho – Sao Paolo



3 de diciembre / 3rd Dec. @ TBC @ Brasil

