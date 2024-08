Solomun es la estrella, literalmente, de ‘Grand Theft Auto V’ en su nuevo video

El hedonismo violento es, por definición, exhaustivo. No hay límite para la cantidad de formas en las que puedes robar un helicóptero, liderar un cartel de drogas o, para entrar realmente al terreno de los supervillanos, jugar una ronda de golf. Desde su lanzamiento hace cinco años, Grand Theft Auto Online, el modo en línea en constante evolución de GTA V, ha reflejado esto.



Si quieres ir a echarle un ojo a la fábrica de armas ilegales que has creado en un búnker subterráneo mientras craneas cómo ir a causar estragos en un club, puedes hacerlo en tu lowrider. La última incorporación al juego es la actualización llamada After Hours, en la que los jugadores pueden construir un club nocturno en un punto ‘caliente’ para los paparazzis. Mundialmente reconocidos DJs como The Black Madonna, Dixon, Tale of Us y Solomun fueron traídos como artistas residentes, y ahora Rockstar Games ha llevado el lado musical de la actualización un paso más allá. El nuevo video de “Customer Is King” de Solomun, el lanzamiento #100 de Diynamic Music, tiene al DJ bosnio merodeando por Los Santos, tratando de hacer entregas mientras el caos se va incrementando en el fondo.

De manera privilegiada, pudimos estrenarlo en Noisey. Déjate embaucar por el rey Solomun al comienzo de la nota.

Este artículo fue publicado originalmente por Noisey US.