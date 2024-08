Solomun más 12 horas de música en el Ajusco

La música de Solomun está inspirada por r&b, funk, soul, hip hop y disco o música de los años 80. Su sonido ha sido descrito como «música house, pero con un bajo ultra funky, melodías eufóricas y letras emocionalmente cargadas.«, Acerca de su estilo declaró «la gente tiene emociones. Entonces, ¿por qué no en una pista de baile?». Él evoluciona del mismo modo que la variedad de influencias en su música: con un toque suave, un pequeño movimiento de baile y un verdadero compromiso honesto con «Doing It Yourself .

Solomun encabeza el lineup de Sonorous, evento que se hará presente el próximo sábado 25 de noviembre. La primer edición de Sonorous fue en ZAMNA Tulum con DIXON & Job Jobse como invitados especiales, este año llega a la Ciudad de México en el Ajusco. Mind Against, Musumeci, Neo Human y más se suman al cartel.

Si quieres ganar un pase doble, sigue lo siguiente:

2. Contesta la siguiente pregunta: ¿En que año Solomun vino por primera vez a México?

Envía la respuesta correcta junto con tu nombre y apellidos a nuestro correo: thump@vicemexico.com, mencionando en el asunto del correo « THUMP me lleva a Sonorous«.

Los ganadores serán los primeros en 10 en mandar el mail.