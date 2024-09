Some Cat from Japan

Foto por Kazumi Asamura Hayashi

En enero de 1972, David Bowie y su banda empezaron su gira de Ziggy Stardust y pasaron una temporada de 18 meses en tres continentes dándoles vida a los álbumesThe Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars y Aladdin Sane. Por más emblemáticas que hayan sido las canciones de esos discos, se puede decir que la personificación de Bowie como Ziggy Stardust tuvo más impacto en el sexo, la moda y, en general, en la ostentosa androginia del glam rock de los 70 que la música misma. Muchos de los disfraces más espectaculares de Ziggy —kimonosavant-gardey pantalones inflados— fueron hechos por Kansai Yamamoto, un diseñador de Tokio que jamás se imaginó que sus creaciones se convertirían en símbolos visuales tan importantes de la cultura pop. Kazumi Asamura Hayasi, fotógrafa japonesa y editora, habló con Kansai —quien desde la época de Ziggy ha seguido impulsando la moda hacia nuevos caminos— acerca de la primera vez que se topó con Bowie y de cómo su interés en las telas de Asia Central lo llevó a crear un abrigo que puede causar accidentes automovilísticos.

Foto por Masayoshi Sukita

VICE: Escuché el rumor de que David Bowie quería tanto que diseñaras para él que hasta viajó en su jet para pedírtelo en persona. ¿Cómo fue conocerlo por primera vez?

Kansai Yamamoto: Yo no tenía idea de quién era David Bowie hasta que lo vi usando mi ropa en el escenario del Radio City Music Hall, en Nueva York. Yasuko Hayashi, mi estilista, estaba trabajando para él y le dio algunos de mis diseños, y esta fue la primera vez que conocí a un artista que los usaba. Antes de eso, no sabía nada acerca de su inmenso talento. Algo similar me pasó luego con Lady Gaga. Descubrí qué tan talentosa era cuando la busqué en internet, diez minutos antes de conocerla. Durante ese tiempo, David Bowie se dedicaba a subvertir el género. Yo no conocía conceptos como esos, y recuerdo pensar «wow» cuando lo vi usando ropa que yo había diseñado para mujeres. La ropa fue influenciada por el «hikinuki«, un método escenográfico para cambiarse la ropa más rápido en el teatro japonés. El público en Nueva York presenció la transformación de vestuario más de una vez durante el concierto. Me di cuenta de que había logrado algo muy bueno cuando el público entero se paró y aplaudió. Luego conocí a mucha gente famosa del mundo de la música occidental a través de David, y lo único de lo que puedo estar seguro es que las mejores personas del mundo tienen personalidades completamente fuera de lo común.

Has dicho que tu trabajo contiene «belleza japonesa». ¿Qué significa eso?

¿Por qué estaba Andy Warhol obsesionado con la comida enlatada? A mí me pasa lo mismo, voy detrás de temas japoneses. Cada artista tiene lo suyo. Frecuentemente uso adornos japoneses y a veces me pregunto si los utilizo porque soy japonés. Haber viajado por todas partes del mundo y a países con diferentes contextos religiosos, a veces me hace preguntarme realmente de dónde soy. Soy japonés, claro que me identifico como japonés, y la mayoría del tiempo como comida japonesa. Muy pocas veces como comida occidental. Y dicho eso, ¡el espagueti hecho en casa de mi hija Mirai es delicioso! Pero claro… me lo como con palillos. Sería grosero intentar ser cool y comerlo con un tenedor.

¿Estás planeando nuevos proyectos?

No puedo mencionar detalles aún, pero estoy pensando en hacer un súper show en Estambul. Hay tantos lugares con el vocablo «stan» en el mundo, desde Afganistán hasta Estambul,pero nunca he tomado idea de ellos. He pasado mucho tiempo estudiando materiales de India, China y Tíbet, pero no he buscado mucho en Asia Central. Los pantalones que traigo puestos están hechos de tela de algún país «stan», y creo que es un material bastante intenso como para usar como ropa de calle. Es tejido, así que la tela del exterior y la del interior son diferentes. Hice un abrigo utilizando tela «stan» también, y resultó genial. Tanto, que si lo usara en la calle, la gente destrozaría sus coches por andar distraída mirándolo.

Das la apariencia de tener una fuerte disposición. ¿Crees que eso es verdad?

He hecho todo lo que he dicho que haría. Todo. Y eso no va a cambiar hasta que me muera. Solo quiero que la gente me recuerde como alguien que vivió a la altura de sus grandes palabras. Aunque a veces eso signifique que exijo mucho a los demás. Soy selectivo para todo, hasta los detalles más pequeños, pero no diría que soy perfeccionista. Si quisiera lograr la perfección, entonces hasta la más mínima falla me haría perder la cabeza y todo se desvanecería. ¡Sólo imaginármelo llena mi cabeza de melancolía! A veces me pregunto, «¿Cuál fue mi peor época?«, y la respuesta siempre es: cuando no tenía suficiente dinero para tener estilo. Mi deseo más grande es seguir siendo el hombre más llamativo sin importar la edad que tenga.

Fotos por Tajima Kazunali (mildinc.com)

Modelo: Takashi Matsuno (Switch)

Estilista: Yashuhiro Takehisa (mildinc.com)

Peinado: Abe (M0 Management)

Maquillaje: Yuki (M0 Management)

Agradecimientos especiales a la oficina de Kansai Yamamoto.