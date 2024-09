Alguien compiló todos los mashups de Sufjan Stevens y Drake porque Internet

Drake y Sufjan Stevens son ambos trovadores de voz tersa que cantan sobre lugares pequeños, relaciones personales y la familia. Sufjan se adentra un poco más​ en temas de religión, pero no debemos soslayar el «Hallelujah Hallelujah Hallelujah / six-point star, lion of the Judah​» de «Still Here​» de Drake; tema que, con toda honestidad, podría venir incluido en el Seven Swans​ de Sufjan. Por suerte alguien de Toronto, nada menos, hizo los cálculos y restó uno al título 2004 antes mencionado, para crear seis cisnes: Hablamos de esta compilación de los «mejores» mashups entre Drake y Sufjan que puedes encontrar en Tumblr. Tu vida no será igual después de escuchar la desgarradora «Death With Dignity», abridora de Carrie & Lowell​, rebajada con el flow de hastag 2010 de «Over​», cortesía del dios del 6. ​

Y hablando del 2010, muchos de los beats de Sufjan tomaron como fuente el The Age of Adz de ese mismo año, así que la mayor parte del tiempo escucharás a Drake rapear sobre ruiditos de avanzada electrónica, lo que hace de «Too Much» una canción de Death Grips. El momento más memorable de la compilación, probablemente es «Jacksonville Forever», que toma el banjo sostenido del de Detroit y las barras elevadas del de Toronto (aunque sin el verso de Eminem), para hacer algo extrañamente agradable. Ese Drake debería seguir los pasos de Nelly y clavarse en el country-rap​. Hay un montón de preguntas que plantea la salida de este proyecto/perfil de bandcamp, pero lo más justo y adecuado es que lo escuches y juzgues por ti mismx. Date Six Swans abajo.