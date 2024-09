Alguien cagó tan fuerte en un avión de British Airways que este tuvo que dar la vuelta y volver al aeropuerto

No queremos decir que este avión esté cargado de mierda, simplemente es la foto de un avión. Foto via Aero Icarus.

Un vuelo de British Airways se vio obligado a dar la vuelta y volver a tierra este fin de semana porque alguien echó en el baño una mierda tan jodida que el avión quedó inutilizado. Imagínate vivir con la idea de que una vez salió de tu cuerpo una mierda tan horrible que un Boeing 747 tuvo que dar la vuelta y cancelarse el vuelo. Imagínate mirando a sus seres queridos a la cara después de hacer eso. Imagina abrazar a tu madre. No podrías. Su culo podría entrar en la lista de los terroristas más buscados.

De todos modos, el vuelo de BA desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Dubai del sábado tuvo que dar la vuelta y volver a su punto de partida solo 30 minutos después de despegar porque alguien perpetró un crimen en el inodoro.

Resulta que un concejal de la localidad de Hertsmere, Abhishek Sachdev, estaba presente en el vuelo y, además de tuitear («¡Qué locura! ¡Nuestro vuelo de BA a Dubai ha regresado a Heathrow debido a una caca maloliente en el inodoro! 15hrs hasta el próximo vuelo… #britishairways») también habló con el DailyMail acerca de la terrible experiencia. De nuevo: imagina producir un olor tan terrible que un concejal hable de ello con un medio nacional sobre el tema.

«El piloto llamó por megafonía al jefe de cabina y sabíamos que algo iba mal», dijo. «Unos 10 minutos más tarde, dijo, ‘Seguramente han notado que hay un olor muy penetrante procedente de uno de los baños’».

«Dijo que el excremento era líquido. Esa es la palabra que usó».

Vale, dos cosas:

1. El que dijera que el tema era líquido sugiere que el piloto fue al baño y miró él mismo el tema. En ese caso, ¿se puso su gorra de piloto sobre la nariz mientras miraba?

2. Esta pregunta siempre surge cuando alguien hace una mierda tan atroz que parece imposible que sea humana. Todos hemos visto una mierda muy jodida. Todos hemos estado en un bar. Todos hemos viajado en un autobús por lo menos una vez en nuestras vidas. Todo el mundo en España, en algún momento, ha tenido que mear en una estación de tren. Todos hemos levantado la tapa del inodoro y, al igual que con la caja de Pandora, nos hemos enfrentado con el terrible abismo de la mala digestión de alguien. Pero la pregunta es: ¿cómo, y más concretamente, por qué, es posible cagar sobre y alrededor de un retrete? Y, por otra parte, ¿cómo se puede cagar contra una pared?

Si me pidieran cagar contra una pared, la verdad que no sabría por dónde empezar. No veo cómo es posible cagar sobre una superficie vertical. Pero hay gente por ahí que parecen gestionarlo bastante bien. ¿Van al médico inmediatamente después? Cuando por tu culo sale algo con tanta fuerza rebota contra la pared, ¿vas directamente a urgencias y dices, «Hola, doctor, algo va muy mal dentro de mí»? Y otra cosa, ¿por qué siempre pasa esto en los baños públicos?

De cualquier manera, el vuelo fue reprogramado para el día siguiente, y British Airways emitió un comunicado diciendo: «Sentimos mucho las molestias causadas a nuestros clientes», antes de proporcionar a todos los pasajeros, incluyendo al cagón, una habitación de hotel para pasar la noche.

Buen viaje, tío. La paz sea con tu intestino grueso.