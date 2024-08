Catamos las sangrías más baratas de España con una sommelier

Un buen vino tinto afrutado pero no en exceso, algo de fruta —naranja, piel de naranja, limón— canela y hielo. Esto es lo único que necesitamos para hacer una buena sangría. Sin químicos, sin azúcares, sin «aromas» de fruta que no es fruta y sin agua, mucha agua.



Casi todos nos iniciamos en el mundo del alcohol con esta bebida, pero la compramos. Y si puede ser barata, mejor. El néctar oficial de los guiris se vende como si fueras a ingerir una ración de fruta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero no. Surge entonces una pregunta: ¿qué sangría barata comprar que sea lo menos química posible?.

Videos by VICE

Anouk leyendo los ingredientes y descubriendo que todas las sangrías se venden igual

Ingredientes desconocidos, cantidades ingentes de azúcar, uva que no sabemos de qué tipo será, etiquetas sin apenas información… convencemos a una sommelier para que nos diga, alto y claro, qué nos están vendiendo. Anouk Boitiere ha trabajado en restaurantes con estrella Michelin como Le Gavroche de Londres o en el Caelis de Barcelona y ahora se dedica a hacer su propio vino.

Le ponemos cinco sangrías por debajo de los cinco euros. Aunque me gusta el vino nunca había asistido a una cata y me quedé fascinada con el ritual de Anouk. Primero observó el color del vino en la copa —indica la edad del vino y sus lágrimas hablan del azúcar y la acidez-, después lo olió, descubriendo más aromas y el porcentaje de químico añadido, analizó los ingredientes, y finalmente lo cató. Ella se limitó a mojarse los labios y escupir la sangría. Yo me las bebí todas.

Conde Noble, 0,99 € por 1,5 l

«Huele a vino de barrica, parece que tenga madera y predomina más el vino. Tiene menos proporción de agua y azúcar que la de Don Simon. Está menos tocada químicamente que otras sangrías, así que vamos a mejor, pero también aparece lo químico con intensidad. Es dulce pero aceptable».

Peñasol, 1,09 € por 1 l

«Huele a vino y canela. De momento es el que más me gusta. No es tan empalagoso, es más fresco y tienen más equilibrio que los demás».

Don Simon, 1,25 € por 1 l

«Turno para la que comercializan como ‘La sangría número 1 del mundo’. La lágrima cae con mucha fluidez y eso demuestra que lleva mucha mucha agua. Cortar el vino con agua es un desastre para cualquier sommelier. Seguramente la han hecho con garnacha o uva barata en procesos muy industralizados porque no tiene mucho sentido que en un producto así cojan una buena uva. En nariz vuelve los químicos y me molestan los ácidos. Les interesa una sangría que sea fácil de beber pero no encuentro la fruta. Tengo la sensación de estar bebiendo un refresco. Es muy empalagoso en boca y lo que me gustaría saber es cuántos kilos de sangría producen al año».

Eurobodegas ‘la Española’ 4,94€ por 20 cl

«Antes de probarla he de reconocer que el envase es muy gracioso y me encanta, tienen una idea muy clara de marketing. Está clara su intención de vender a los turistas. El color es más intenso y evolucionado (se parece más al real del vino), vaya, que van más al vino que a la fruta y nos alejamos mucho de los otros productos que hemos catado. Hay un salto de calidad. No es solo la botella, está claro que es otro producto de más calidad que los anteriores. Además de tener más fruta le salen aromas más complejos, como el chocolate».

Mar & Sol, 3,75 € por 75 cl

«Aquí volvemos al color de las primeras, huele muy raro. Todo ácidos artificiales. Huele a los sobres de medicamento de cuando te duele la garganta. Lo venden como ‘The finest sangría’ y es un engaño. Los otros al menos son sinceros, ponen fotos cutres y no te esperas más, pero este tiene una botella de vino bonita y te esperas un buen vino.

Tinto de verano, 1,41 € por 1,5 l

«A priori huele a chuches, vaya, a químico y ácido. En boca no es tan desagradable y no hay tanto azúcar como me dice la nariz. Es fácil de beber para alguien que no le guste el vino».

De izquierda a derecha, en orden de mejor a peor

Veredicto final

Al acabar la cata le pedí que ordenara las sangrías en función de la que más le había gustado a la que menos, y confesó estar muy decepcionada con la Mar & Sol, una de las más caras.

«El único producto que se diferencia de los demás, con más sabor a vino, no tan empalagoso, es el del sombrerito español y las castañuelas. Yo no lo compraría precisamente porque está pensado para que lo compre gente que se quiere llevar un souvenir de España pero el producto es bueno. La sangría Peñasol, ahora que me has dicho los precios, te confirmo que es la mejor dentro de las que no superan el euro y medio».

El objetivo de las marcas que producen sangría es que se beba mucha, y parece que lo consiguen, sobretodo Don Simon. Lástima que la sangría número uno del mundo sea un desastre para cualquier sommelier.

Podéis encontrar los vinos de Anouk en la bodega Oriol Artigas Viticultors, cerca de Alella en Barcelona.