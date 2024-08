‘Somos muchos así’: hablamos con jóvenes que cobran 700 euros

Suben los alquileres, sube la luz, el transporte y los carburantes. Sube el precio de los productos básicos. Parece que en este país lo suben todo exceptuando el salario mínimo, que es de 735,9 euros en 14 pagas. De acuerdo, 28 euros más que el año pasado, pero ya en su día demostramos lo poco que cunden esos euritos de más.

Las cifras hablan por sí solas y quienes más las sufrimos somos los jóvenes. Algunos optan por independizarse a los 40 años, otros a los 22 ya van con el agua al cuello y siempre calculando las despesas al milímetro. Hay quienes prefieren pagar 600 euros entre dos y vivir en un cubículo más pequeño que el nicho donde está enterrado mi abuelo que soportar las broncas de su madre cuando no tienen bien ordenada la habitación.

Quizás no ha tenido el eco que merecía, a parte de unos minutos de gloria del hashtag #salariominimo1000 en Twitter, pero mientras la mayoría de jóvenes menores de 24 años viven con menos de mil euros al mes, Ciudadanos y el Partido Popular tumbaban una propuesta en la que se reclamaba que el salario mínimo fuera de mil euros al mes. Hablamos con jóvenes españoles para saber cómo se vive siendo setecientoeuristas y cómo se ven en un futuro.

Carla Zendero, 25 años

Trabaja en una librería y ha estudiado periodismo. Vive con su pareja en Barcelona.

VICE: ¿Cuál es tu sueldo?

Carla: 630 euros, el sueldo mínimo por las horas que trabajo.

¿Qué problemas crees que tienen los jóvenes de tu generación?

Suelen buscar perfiles con mucha experiencia. La mayoría de jóvenes de nuestra generación somos gente cualificada y preparada, pero falta que nos den una oportunidad. Somos muchos los que estamos en esta situación y siempre hay alguien más experimentado que tú.

¿Qué haces para intentar mejorar tu situación actual?

Estoy mirando de buscar otro curro complementario. Llego muy justa a fin de mes y por eso estoy buscando activamente trabajo, de periodista si puede ser, pero si no sea donde sea. Si es necesario me voy al metro a tocar la guitarra y a ganarme un dinero extra.

¿Cómo te ves en un futuro?

Me veo trabajando de periodista en un sitio próximo y humano donde haya un clima de respeto y se luche por los derechos de las personas. A la vez me gustaría explotar paralelamente mi faceta artística.

Mariona Comas, 19 años

Estudiante de publicidad y dependienta en el duty free en el aeropuerto. Vive con sus padres.

¿Qué cobras?

700 euros más comisiones

Con lo que ganas, ¿qué compras?

Trabajo simplemente para cubrir mis gastos. Este verano por ejemplo he hecho un interrail durante un mes. Básicamente ahorro para poder tener mis caprichos.

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu curro?

El ambiente de trabajo es muy bueno, al trabajar en el aeropuerto siempre hay mucha gente y muy distinta. Lo peor a parte del sueldo es que tengo que levantarme a las cuatro de la madrugada para ir a currar. Es duro levantarse tan pronto y más aún cuando por la tarde tienes que ir a la universidad. Tengo dos días de fiesta. Libro el jueves y el viernes.

¿Eres optimista con la situación actual?

Veo el futuro muy negro. Para acabar currando de lo que me gusta seguramente tendré que hacer un master, trabajar mucho cobrando poco y quizás cuando consiga el trabajo que me gusta el sueldo no se corresponda con todo el esfuerzo que habré hecho.

Sergio Montaner, 27 años

Es profesor en una academia, ha estudiado Magisterio e Historia y vive con su pareja en Huesca.

VICE: ¿Qué cobras exactamente?

Sergio: 760 euros

¿Cómo te las arreglas para subsistir cobrando 700 euros?

Tenemos la “suerte” de vivir en Huesca , sé de primera mano que en ciudades grandes sería todo un desafío, de hecho amigos míos que viven en Madrid y Barcelona se interesan por ofertas de trabajo aquí, el alquiler es literalmente la mitad. El 50% de mi sueldo va destinado al alquiler, un 25% en la moto y en los trayectos para ir al curro y el otro 25% para la comida y otros gastos.

¿Qué opinas de la propuesta de subir el salario mínimo a 1.000 euros?

Una subida del salario me parece lógico basándome en mis pocos conocimientos de economía. Todas las políticas expansivas necesitan subir los salarios. Quizás por el simple hecho de dejar de hacer cuentas con la calculadora cada dos días sería más felíz.

Aun así 1.000 euros no me parece una buena recompensa. Después de haber estado tres años estudiando en la universidad, y a pesar de tener una beca, haber bajado la calefacción, estirando las comidas y sin ningún plan de ocio salvo las cenas de navidad, creo que a mis padres les reconfortaría ver que ha servido para que me gane la vida y para que pueda tener algún plan de futuro.

¿Qué harías si cobraras más?

Lo primero que haría sería invertir en un preparador de oposiciones ya que me las preparo por mi cuenta cada vez que salen, si la subida de sueldo fuera bastante sustancial sinceramente lo gastaría en viajar.

Abel Montes-Gutierrez, 23 años

Camarero. Estudios de la ESO y estudios de mantenimiento industrial. Comparte piso con tres personas.

VICE: ¿Qué cobras?

Abel: 700. Ahora trabajo en un bar y cobro mucho mejor. Trabajo desde los 15 años en Asturias. He trabajado hasta 10 horas por 600 euros.

¿Por qué crees que un tío como tú ha acabado haciendo un curro así por un sueldo de mierda?

He tenido mala suerte con los trabajos. Soy huérfano y si no hacía trabajos de mierda no comía. Una vez estuve trabajando de peón en una obra y me pagaron 50 euros y medio jamón por currar 3 meses. Aún me pagaban el menú de medio día. No me quedaba otra.

¿Es difícil vivir con tan poco?

Es muy difícil. Yo no tengo coche porque no puedo permitírmelo. No voy de vacaciones porque no puedo pagármelo. Siempre que he ido han sido en casas okupas. Las empresas le echan la culpa a la crisis y en verdad se aprovechan de la precariedad. Se me va gran parte del sueldo en el alquiler, y otro tanto en comida.

¿Qué harías si tuvieras más dinero?

Nunca me lo llegué a plantear, siempre he vivido sin lujos. Quizás lo que intentaría es poder vivir un poquito mejor y que ninguno de mis colegas pasasen hambre ni penurias. Tengo amigos que cobran lo mismo que yo y tienen niños a los que mantener.

¿Cómo sería para ti el curro ideal?

Supiera hora entrada, la de salida no tocaran los cojones con gilipolleces y tuviera un sueldo digno a fin de mes.

Esmeralda Colette Fernández, 23 años

Estudiante de Interpretación que curra en la restauración para pagar sus estudios. Vive en un piso compartido con 3 personas más.

VICE: ¿Cuál es tu salario?

Esmeralda: 400 euros con propinas a media jornada. En realidad en vez de cuatro horas al día acababan siendo siete. Una tremenda explotación. Antes trabajaba de dependienta ocho horas al día y cobraba unos 600 y pico euros.

VICE: ¿Cómo has llegado a esta situación?

Me fui de casa de mi madre cuando tenía 19 años. Siempre había recibido ayudas por ser familia monoparental y a parte hacía muchos curros en negro. Como tenía que pagar alquiler y lo necesitaba siempre me quedaba más horas porque me decían que sino buscarían a otra persona. Todo lo que he ido ganando en estos curros de mierda han ido básicamente para pagar el alquiler, por lo que mi madre me tiene que ayudar. Alguna vez también me ha tenido que avanzar pasta algún compañero de piso. He vivido en una habitación en el Raval de Barcelona por 300 euros y luego me cambié a otra y estaba pagando 200.

VICE: ¿Cómo te afecta lo que cobras emocionalmente?

He pasado momentos en los que me he sentido una mierda. La mayoría de gente que estudia acaba siendo la élite cultural de un país, tiene mucho colchón económicamente. Mi madre hace auténticos malabares para poderme ayudar. En este país solo se puede independizar la gente que les paga el piso o los estudios sus padres, sino estás jodido.

VICE: ¿Qué harías si fueras mileurista?

Si tuviera más dinero me aseguraría de tener los estudios pagados y invertiría en mis proyectos personales. También me gustaría ahorrar un poco. Para mí es imposible. El dinero que tengo es muy justo para subsistir. Siempre estoy a cero. Hace mucho tiempo que no viajo, que no hago nada más que estudiar y trabajar.

VICE: ¿Qué cambiaría en tu vida?

Creo que si el salario mínimo fuera de mil euros todo sería más digno y creo que la gente sería menos analfabeta. Ha llegado un punto que parece que ser mileurista es ser rico. Antes era de lo más precario y ahora muchos desearíamos serlo.