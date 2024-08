Sonae, desde Colonia, le da la vuelta al término «hauntology»

Esta es Sonae en sus propias palabras, en sus propios tracks, en sus propios sets (según una conversación que tuvo con Noisey en Español):

«Si pronuncias So-na-e separado en sílabas, obtienes la expresión fonética de «»so-nahe» que en alemán significa «muy cerca», también el nombre incluye la palabra «sonare» y, por supuesto, mi propio nombre, Sonia. Por lo tanto, se trata de un juego de palabras, y todos están invitados a pronunciarlo sin importar cómo salga. Sonae no es realmente un proyecto, mi nombre de artista no está relacionado con un principio o la intención de terminar en algún momento. Este nombre me permite considerar mi identidad artística como una figura que puedo reconsiderar y reorganizar cuando lo desee. Es increíble para el trabajo porque no puedes esconderte detrás de esta idea de «hice tales cosas porque ese soy yo», ¡qué pésima excusa!



Monika Enterprise, el sello para el que grabé el disco que estoy por lanzar, es una disquera independiente con una estructura pequeña, por lo que tener que ver con Monika significa tener que ver con Gudrun [Gut]. En este momento, la veo casi todos los días, porque está muy cerca el lanzamiento de mi segundo álbum.

Para mí y mi música, Gudrun es la compañera perfecta: es confiable, fuerte y motivadora, súper pragmática, conoce mi arte y mis gustos, y nunca me malinterpreta. Cuando se trata de decisiones, siempre encontramos un acuerdo porque son los mismos parámetros los que cuentan para nosotras: libertad artística, actitud, pasión, un poco de punk, un poco de bling-bling. Sí, hablamos mucho sobre música, política, arte, todo. Y todo el sello funciona así, es muy familiar cuando nos juntamos.



En Colonia, ciudad en la que actualmente vivo, puedes hacer todo a pie y en bicicleta. En Berlín, me enojo por la cantidad de tiempo que pierdes al moverte de A a B. Además, Colonia ofrece un increíble programa de financiamiento para la música independiente, ¡una buena razón para quedarse y hacer cosas!

La inspiración musical era el status quo de la música electrónica, principalmente impulsaba la pregunta «¿cómo debería sonar la música electrónica en la actualidad?». Es un campo amplio, que lidia con el gusto y las afinidades de ciertas épocas y cómo se alternan, dependiendo de lo que ha sucedido antes. Es una cuestión de perspectiva y enfoque, de fondo musical. Lo que fue importante para mí al final en el caso de mi nuevo disco era entregar un álbum que sea moderno y una contribución relevante a la música electrónica aquí y ahora, aún así articulado en mi propio lenguaje musical, y la verdadera intención artística de mis sonidos radica en que nunca permitiría una impresión auditiva únicamente para crear una sensación, siempre se necesita un argumento urgente para ser contado.



Pero la mayoría de la inspiración y la razón del álbum sucedió fuera de la música. La frase «System Immanent Value Defect» refleja mi impresión de que ningún sistema político en este planeta realmente está poniendo primero a las personas y a la humanidad. Ni uno lo hace, ni siquiera las democracias. Lo que cuenta son el dominio y el poder, la influencia y el dinero. ¿Alguna vez les enseñarías a tus hijos esos valores primero? Por supuesto que no. Pero éstos gobiernan el mundo. Lo cual está profundamente, muy mal. «Majority Vote», cuestiona si es una buena idea considerar que algo es correcto, bueno o relevante solo porque mucha gente piensa que sí, yo lo dudo. Y «We Are Here» está dedicada a las minorías de cualquier tipo, principalmente a todos los que no son hombres blancos con un ingreso fijo.

Mi proceso de producir un álbum es así: Producir un álbum. Cuando creas que está terminado, toma cada pista y considera que es el punto de partida. Todo ha sido un boceto. Ahora mata lo que amas, destruye, rehace. Trabaja con cada sonido, hazlos lo mejor posible. Cuando creas que terminaste de acortar cada pista, sigue trabajando en ello hasta que solo quede la esencia.

Si I Started Wearing Black fuera una película, sería un documental, una visión brutalmente clara sobre las circunstancias globales.

The pastel days are over, es un mix muy importante para mí en el camino para descubrir qué tipo de DJ quiero ser hoy y cómo quiero que suenen mis sets. Tengo un background clásico de DJ de club por lo cual pasé muchos años tras la mezcla perfecta y aumentando constantemente los niveles de energía. Un día pensé: «¿por qué no podemos tener silencio en la pista de baile?». Eso fue hace casi 10 años y desde entonces realmente comencé a progresar. Conectando con mi pregunta «¿Cómo debería sonar la música electrónica hoy?» mi relación con la selección cambió.

Lo que me interesa es la música que tiene el potencial de ofrecer una experiencia auditiva intensa, con una presencia exigente de tensión casi física. Cada vez encuentro más grabaciones de ese tipo, llegando a un punto en el que me pregunto «¿alguna vez alguien escuchará esto?» porque todavía intento cerrar compromisos aquí y allá. Pero está mejorando y espero ser lo suficientemente valiente y llegar más allá de los compromisos muy pronto. Esta mezcla definitivamente marca el punto de mi decisión de no tocar más «dulce música». Bien, al menos por ahora.

Lo que está actualmente en mi reproductor de música es Diverted Units (Holodisc) de Maria W Horn y ¡agárrate los calzones! Sleep (Deutsche Grammophon) de Max Richter – en su versión completa de ocho horas. Una canción de cuna.»

I Started Wearing Black de Sonae será lanzado por el sello Monika Enterprise el próximo cuatro de abril de 2018.

Tracklist

1. Majority Vote

2. Rus

3. Dream Sequence

4. Soul Eater

5. I Started Wearing Black

6. White Trash Rouge Noir

7. System Immanent Value Defect

8. We Are Here

