Estos son los artistas de la Generación Z que no te puedes perder en Sónar 2019

Por si aún no lo sabíais, los millennials han sido reemplazados por la Generación Z, que incluye también a los centennials, los nacidos a partir del 2000. Esos jóvenes que mayoritariamente han nacido en el nuevo siglo (nuevo para los que nacimos el siglo pasado, claro) y que parece que hayan venido a cumplir una misión que han llevado también a las generaciones anteriores: ser emprendedor, sin saber muy bien qué significa eso. Incluso académicamente insisten en que es el futuro, la nueva forma de trabajo. A la Generación Z no parecen importarle mucho las etiquetas y demuestran que a pesar de ser los más jóvenes, son también los más competentes para desempeñar sus aptitudes como les apetece, por eso entre ellos surgen proyectos que rompen con todo lo concebido anteriormente.

Sobre todo en el ámbito artístico, la Generación Z y la música son dos conceptos que se unen en una relación natural y que se refleja en los carteles de las salas y los festivales. Como el de Sónar 2019, que se celebra en Barcelona entre el 18 y 20 de julio y que que ha apostado este año por las propuestas de jóvenes que no superan los veintitrés años y que compartirán cartel con artistas como A$AP Rocky.

Videos by VICE

Aleesha

Todo el mundo habla de Aleesha Rose. Sin duda, ha sido la revelación de la música urbana en 2019 en toda España. Ha hecho las cosas a su manera, por su cuenta y con mucha paciencia, pero esto está llegando a ser algo muy parecido a lo que todas las productoras que la contactaron tras publicar sus primeros temas, y a quienes ella misma rechazó, imaginaban que iba a suceder. Sus canciones tienen ritmos que responden a sus raíces británicas e indonesias, pero creadas en Barcelona, con todo lo que ello supone. Se mudó para hacer música y para relacionarse con todos los proyectos que se dan en la ciudad, pero la verdad es que Aleesha está a años luz de todos.

Una mujer que ha conseguido acabar con las etiquetas, que ella misma se ha quitado. Una nueva forma de trabajar que incita a muchos jóvenes a seguir construyendo la música de la Generación Z. “Cada uno hace una cosa distinta y creo que estamos muy abiertos a todo lo nuevo, nuestra música (la de los jóvenes artistas) influye de manera muy positiva en la sociedad”, decía hace un año.

Aleesha actuará el viernes 19 de julio a las 19:00 en SonarXS.

Deva

Deva Joseph nació en el 2000 rodeada de los grandes hits de Rihanna, que iniciaba su carrera musical por aquel entonces. Aunque no fuera consciente aún, ella sería una de sus referentes no mucho más tarde. En Santander no encontraba el lugar donde crecer profesionalmente, así que actualmente se mueve entre su ciudad y Madrid, donde se encuentra inmersa en distintos proyectos, lo que supone una nueva etapa en la carrera de Deva, en la que conjuga el soul y el trap con los sonidos llamativos a los que acostumbra con todo lo que publica.

La mujer más camaleónica de la música urbana actual, la hemos visto con estilismos imposibles que reflejan la idea que tiene de hacer música: estar en constante cambio. De hecho, la joven de Santander ya cambió de nombre (de D’Valentina a Deva) por su inconformidad, por no sentirse la persona que debería estar siendo. Es un objetivo que se ha marcado siempre: Deva quiere hacer lo que le dé la gana y sentirse bien con ello, sin que la critiquen. Un hándicap para las mujeres que se inician en la música urbana, pero que parece estar cayendo poco a poco, afortunadamente.

Deva actuará el sábado 20 a las 16:50 en SonarXS.

Enry-K

Uno de las jóvenes promesas de la música urbana en español. Con veintiún años ha producido canciones con mucho potencial. Criado en el entorno rural que envuelve el municipio de Barcelona, donde nació, ha llegado a trabajar con artistas como Dellafuente, con el que comparte cartel en esta edición del Sónar, C. Tangana o Cecilio G. Muy influenciado por estos artistas, ha adoptado un ideal de criterio que le permite ser más selecto con la música que crea. No son solo beats, sino que sus creaciones van más allá, “quiero que mi música haga mover el cuello hasta crear tortícolis, pero también quiero que llegue al corazón y te haga recordar otras cosas”, dijo el artista hace unos meses en una entrevista. Sin caer en los tópicos de la escena, se mueve a través de unas ideas sinceras y que parecen emanar de la buena voluntad de crear algo real y transmitirlo más allá de la imagen que proyecta el rap en esta época. Este año actuará en Sónar 2019, un festival que le viene como anillo al dedo y donde demostrará que Bad Bunny o Dellafuente tienen unos sucesores con ideas frescas.

Enry-K actuará el viernes 19 a las 21:30 en SonarClub.

FAKETHIAS

El techno llevado al extremo. Música que parece ser un caos, el producto de mezclas infinitas de sonidos, que genera angustia y a la vez curiosidad; una espiral de conexiones que, literalmente, dejan una sensación intensa en tu mente. Con un EP publicado este mismo año, FAKETHIAS ha girado por media Europa consiguiendo crear un nuevo concepto de electrónica, y esquivando cualquier dogma. Es el ejemplo de la creatividad que puede nacer de una generación que no para nunca, que está en constante creación, conectada permanentemente a la era digital, de donde precisamente llega el concepto futurista que envuelve al artista. Hace tan solo un mes que publicó un nuevo EP, Torn/Enhanced, en su cuenta de Soundcloud, que ya ha conseguido miles de reproducciones. Un EP que cuenta con una cuidada producción al nivel de la profesionalidad de artistas consagrados en la electrónica. Sin duda, un acierto por parte del festival programar a jóvenes que apuestan por el experimentalismo.

FAKETHIAS actuará el viernes 19 a las 17:50 en SonarDôme.

Ha$lopablito

Por fin lo hemos asumido: la música urbana no tiene freno. En el caso de Ha$lopablito, los ritmos latinos traídos desde su Colombia natal, íntimamente conectados con reggaetón y el rap, son las bases de su música, que le podrían hacerle parecer el quinto componente de bandas canarias como BNMP o Locoplaya. El joven colombiano ha triunfado en su país y en buena parte de Latinoamérica, debido a la conciencia social que desprende con tan solo veinte años: la denuncia que lleva a cabo en canciones tan explícitas como “Colombia país de mierda”, le han llevado a incrustarse en el pensamiento colectivo de lo que sucede actualmente en un país envuelto en graves problemas. No es el primero en hacer estas críticas en la música, pero es que la Generación Z parece, en muchas ocasiones, la más preparada para cambiarlo todo. Porque es el puto sueño, pero está cada vez más cerca de la realidad.

Ha$lopablito actuará el viernes 19 a las 17:45 en SonarXS.

Jarreau Vandal

Jarreau ya estuvo en Barcelona, en la edición de 2017 de Sónar, y fue todo un éxito como guinda del Sónar de Día. Esta vez el holandés está dentro de la programación del Sónar de Noche para seguir haciendo bailar al público que se acerque a la jornada nocturna. El pop, el hip hop o la música house puede estar perfectamente reunida en sus sesiones, así como sus remixes de canciones como “Work” de Rihanna o “Sunday Service”, de Kanye West, que hacen que este DJ y productor sea un must en el planning del festival. Su pasión por la búsqueda intuitiva de ritmos, le lleva a crear melodías imparables que empatizan con los gustos y las necesidades que parece tener las nuevas generaciones, porque no tendría que haber división entre ellas, de hecho es así cuando mejor funciona. Vandalized es la conceptualización de esta tarea tan atrevida que lleva a cabo el de Ámsterdam.

Además, estas creaciones han acabado en el nacimiento de una mixtape personal, Anthology, donde juega con el soul y el reggae incluyendo los sonidos que encuentra a su paso.

Jarreau Vandal actuará el viernes 19 a las 00:10 en SonarPub.

Lil Moss

Junto a Enry-K y Mishii formaron Damed Squad, una banda en la que el trap se volvía exquisito, escapando de cualquier estereotipo del género. Por separado, Lil Moss ha cosechado un éxito que parecía írsele de las manos, desde Sónar lo atribuyen a su carácter afable y reposado, que no deja indiferente a nadie, y ello le ha llevado a crear grandes vínculos con artistas como Sticky M.A o Yung Beef, aunque sin dejar de lado a sus compañeros y sigue acudiendo habitualmente a Enry-K para dejar en sus manos la producción de su “trap de pueblo” (como lo llaman ellos mismos).

Su actuación en esta edición de Sónar tendrá lugar en Sónar de Día y estará acompañado por sus friends, que no se sabrá quienes son hasta que se enciendan las luces en el escenario, aunque podemos intuir que veremos a algún otro Damed Squad por allí.

Lil Moss actuará el sábado 20 a las 18:35 en SonarXS.

MANS O

Un cerebrito dentro de un joven Z: Roman Daniel, alias Mans O, es una de las promesas catalanas de este Sónar. Su último trabajo Three Stages of Change Appreciation USB, fue una recopilación de las creaciones de varios años de trabajo. Tres discos que expuso en forma de proyecto audiovisual, una materia que no deja de lado en su forma de presentarse al público, con el que intenta interactuar constantemente. Su estilo está vinculado con la actual escena artística, habiendo trabajado en proyectos artísticos con Carlota Guerrero, con quien conecta a la perfección. Improvisa en sus discos con hardware, conduce sus sonidos con electrónica y graba voces que son un recurrente en el estilo hipnótico de su música. Ya ha pasado por los escenarios de Sónar en otras ediciones, llevando hasta allí sus shows íntimos, que conectan con los asistentes a través de las emociones que los ritmos contundentes provocan en el espectador.

MANS O actuará el viernes 19 a las 14:30 en SonarHall.

Octavian

Si crees que esta persona no puede haber nacido en 1996, todavía no has captado de lo que la Generación Z es capaz. Sin querer sonar pretenciosa, este joven francés está muy por encima del nivel. Con un solo álbum y una mixtape publicados, ha trabajado con Skepta y A$AP Ferg e incluso con Mura Masa, en canciones impecables. Por qué los sucesores de los millennials ascienden tan rápido es una cuestión todavía sin resolver, aunque, sinceramente, para qué necesitamos saberlo. Octavian rapea frases infinitas que juegan con un nuevo sonido entre la música francesa y la música londinense, donde vive actualmente. Su música es más lenta de lo habitual y choca con lo que entendemos como nueva generación de la música urbana, pero es más pegadiza de lo que imaginas. Ha entrado en las listas de éxitos de UK en varias ocasiones, nada que podamos reprochar a los de Reino Unido, porque su álbum Spaceman solo tiene hits.



Octavian actuará el viernes 19 a las 00:50 en SonarLab.

võx

La voz de una soprano y la actitud de las divas del pop como Lorde o FKA Twigs. Esta artista de Minnesota, que actúa bajo el pseudónimo de la palabra latina võx, pero que esconde debajo a Sarah Winters, se hizo viral con su versión de Kendrick Lamar, donde demostraba sus dotes para producir piezas con una sutileza envidiable. Viene de la influencia que la música hip hop le ha dejado, pero ha creado una cosa totalmente diferente respecto a los artistas que admira. La producción de sus canciones viene de la electrónica más pura, pero cuando se unió con Josiah Kosier, quien produce con ella todo lo sale del proyecto de võx, ninguno de los dos tenía apenas nociones básicas sobre la producción, aunque ahora se intuyen beats que podrían estar en cualquier canción de otros grandes artistas de trap o rap del cartel. Interesada en la poesía y en el arte visual, Sarah se reunió en Berlín con los artistas que reclutó Red Bull para su academia, y allí consiguió ganarse a tanta gente como fue necesaria para directamente aparecer en el cartel del festival de Barcelona. Ha llamado la atención de distintas revistas gracias a su estética espiritual que cuida con meticulosidad, algo que ya le ha llevado a asociar su imagen a la moda, además de a la música con vocoder. Es el reflejo de lo que la Generación Z vive: la existencia del trabajador multidisciplinar.

võx actuará el sábado 20 a las 15:15 en SonarDôme.

Puedes consultar los horarios de Sónar 2019 en su web.

Sigue a Cristina en @cristinaprz.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.