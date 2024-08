Que le den al CIS: estos serían los resultados de las elecciones si solo votase nuestra audiencia

En El 18 de brumario de Luis Bonaparte Marx recuerda una sentencia de Hegel que habla de que los grandes personajes y hechos de la historia se repiten dos veces. “Pero”, corregía Marx a su maestro, “Hegel se olvidó de agregar que la primera vez aparecen como tragedia y la segunda como farsa”.

Y tampoco es que las elecciones en esta nuestra España sean un gran hecho en la historia de la humanidad. De hecho no lo son ni en la nuestra, máxime en los últimos años, en los que parece que tenemos una democracia directa con todo lo malo —el tedio de ir a votar cada dos por tres, la sensación de vivir en una campaña constante… — y nada de lo bueno. Pero la frase de Marx, o más bien la especificación de Marx a la frase de Hegel viene bastante al caso.

Si las primeras elecciones celebradas en 2019 en nuestro país fueron una tragedia, con la alerta antifascista, la turra del “vota coño” y el “vota por favor”, las campañas cada vez más meméticas, y Albert Rivera sacando corchopanes con gráficos y fotografías en los debates como si le hubieran hecho precio amigo en el Folder, estas son, claramente, una farsa. Un spin-off malo con personajes antes secundarios que ahora se han convertido en protagonistas, como Errejón, como única y ligera variación.

El caso, que como en todo sainete que se precie los actores deben fingir que en realidad importa, que desconocen que están sobre unas tablas moviendo las manos exageradamente y repitiendo un texto que no se creen porque lo han escrito otros. Los políticos tienen que fingir que van una vez más a por todas y que esta vez “nos jugamos mucho”, los votantes tenemos que hacer como que nos preocupa algo -o que no hayan formado gobierno, o la aparición de la extrema derecha, o que se gasta mucho dinero y mucho papel en la propaganda electoral- y los medios tenemos que cubrir lo que dicen los primeros y en ocasiones intentar orientar, haciendo el esfuerzo de que no se note demasiado, el voto de los segundos.

Lo primero que hemos hecho en VICE es mandar, de nuevo, a tomar por culo al CIS, algo que ya hicimos el pasado mes de abril. Imaginarnos cómo sería España si España fuerais únicamente vosotros, nuestra querida audiencia. Ponernos en la tesitura de pensar qué gobierno saldría de unas elecciones en las que hubiera una única circunscripción, la de los lectores de VICE. Lo primero que hicimos fue preguntaros qué votaréis el próximo 10 de noviembre. Respondisteis 605 personas y de ahí salieron los resultados que pasamos a exponer a continuación. Lo habéis elegido vosotros, así que no nos rayéis la cabeza. La culpa es, como casi siempre, de la democracia.

Para empezar, el 13,3% de los que habéis participado en nuestro barómetro no iréis a votar. Y como aquí las reglas las ponemos nosotros lo que haríamos sería dejar los asientos correspondientes en el Congreso -47- vacíos, algo parecido a lo que propone el partido Escaños en Blanco. Un gesto que ayudaría a acabar con ese pensamiento tan extendido de que no votar es siempre sinónimo de sudar de todo, de que “no vale para nada” y de que la abstención activa nunca es una opción pero menos ahora porque “el trifachito” y “porque VOX”.

El claro vencedor de unas elecciones en las que solo participarais vosotros, aunque no por mayoría absoluta, sería Unidas Podemos, con un 23,5% de los votos, o lo que es lo mismo, 82 escaños. El último CIS publicado al respecto, en septiembre, daba al partido de Iglesias un 15,5% y a Sánchez de nuevo como ganador de las elecciones. Sin embargo, nuestra encuesta relega al PSOE al cuarto puesto con un 9,7% de los votos (34 escaños) por debajo de-y por esto advertíamos más arriba que la democracia es lo que tiene, que esto lo habéis elegido vosotros y que no nos rayéis-, en este orden, VOX y Más País.

El partido de Abascal sería la segunda fuerza más votada en la circunscripción única de VICE, con 58 escaños. No sabemos si de manera preirónica, irónica o posirónica, no sabemos si por el espíritu troll, porque la extrema derecha es claramente la mejor haciendo memes o porque realmente os la ponen dura las 100 medidas para la España Viva, pero el 16,7% de vosotros votaríais a VOX, por encima de Más País, que sería el tercer partido más votado con el 11,2% de los votos y 39 escaños.

Por detrás de la formación de Errejón, el PSOE. Y por detrás del PSOE, PACMA, que tendría representación parlamentaria, con 22 escaños (un 6,2% de vuestros votos). El PP y Ciudadanos se quedarían a la cola, con un 4,6% y un 3,7% de vuestros votos, 16 y 13 escaños respectivamente. El mismo porcentaje de vosotros que votará a Ciudadanos (3,7%) votará a “otros partidos”, sorprendiendo seguramente a los que les haya tocado de mesa cuando, al abrir el sobre y sacar la papeleta, tengan que leer en alto “Partido Liberal”, “Partido Comunista de los Trabajadores de España” o “Partido Carlista”.

A pesar del momento de aparente auge que atraviesan los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán, tras la sentencia del Procès, los partidos nacionalistas e independentistas catalanes y vascos obtendrían unos resultados que ni fú ni fa: ERC un 3,4% (12 escaños), el PNV un 2,1% (7) y JuntsXCat un 1,9% y otros 7. Las negociaciones entre Podemos como fuerza más votada pero sin lograr la mayoría absoluta -que se sitúa en los 176 escaños- seguida de VOX y Más País serían, cuanto menos, curiosas.

Pero, además de preguntaros a quién votaréis, también os pedimos que nos contarais otra cosa: cuáles creéis que serán los resultados que saldrán de las urnas el 10 de noviembre. Ahí los resultados son distintos, seguramente más ajustados a la realidad, que es lo que os pedíamos: el 41,3% de vosotros cree que Pedro Sánchez volverá a ser el candidato más votado. Lo de si sus bases le volverán a gritar “con Rivera no” al salir a saludar a Ferraz o no no os lo hemos preguntado, pero probablemente ocurra. Y probablemente se vuelva a intentar hacer, sin éxito, el loco.

Muy por detrás, el 13,4% —angelicos— cree que Unidas Podemos será la fuerza más votada, seguido por el 12,5% que cree que el partido de Santi Abascal arrasará, el 10,8% que da por ganador al Partido Popular y el 6,9% a Más País. En Ciudadanos y sus ahora aliados UPyD no confía casi nadie: tan solo un 4,3% piensa que ganarán las elecciones, con un porcentaje poco mayor que los que creen que será alguna de las fuerzas nacionalistas e independentistas la que se alce con el gobierno en nuestro país.

Para sentirnos aún más Tezanos, solo que sin necesidad de falsear las encuestas a beneficio de nadie, os pedimos que nos contarais, por último, cuáles son vuestras principales preocupaciones. Un aplastante 27,1% respondisteis que el paro y el desempleo, seguido por el 16,1% al que lo que más le preocupa son los derechos sociales y las minorías y un 16% al que le trae de cabeza el auge de la extrema derecha. El alquiler es lo que más os inquieta al 8,4% de vosotros, la corrupción al 6,6% y formar un gobierno estable, sea lo que sea eso, al 6,4%. El independentismo es la principal preocupación del 5,8%, la inseguridad del 4,5%, la salud del 3,5%, las drogas -no sabemos en qué sentido, porque no os preguntamos nada más- del 2,9%.

Y llegados a este punto, solo os podemos decir, como en abril, cuando hicimos por primera vez este experimento, que muchas gracias por participar. Una España de circunscripción única formada únicamente por vosotros sería un Sin Dios, una imposibilidad, un cuadro. Osea, igual que ahora, pero con un presidente del gobierno realmente socialista.

