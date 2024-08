‘Sonic Mania’ es realmente un juego maravilloso

Este artículo fue publicado originalmente en Waypoint, nuestra plataforma dedicada al mundo de los videojuegos.

Estoy de acuerdo con que Sonic ha tenido un pasado lleno de altibajos: unos cuantos juegos en sus inicios que fueron amados por todos, seguidos por 20 años de éxitos y fracasos —con más desaciertos que éxitos en los últimos años— y una industria que no ha sido exactamente caritativa con los jóvenes fans del erizo azul.

Pero Sonic Mania, el nuevo juego de Christian Whitehead, Headcannon y PagodaWest Games, es fantástico. Se aprovecha de la nostalgia —los gráficos del juego, la música, el diseño sonoro e incluso algunos diseños de escenarios antiguos se remiten directamente al Sonic original y su secuela—, pero ofrece niveles llenos de diversión e inspiración.

Sonic Mania puede compararse favorablemente con Donkey Kong Country Returns: Un juego que supo aprovechar los elementos que hicieron divertidos los juegos de los años 90. Además combina esto con una sólida mecánica de un juego de plataformas. Los buenos juegos de Sonic ofrecían espacios extensos que podían pasarse a una velocidad fulgurante, o con detenimiento para investigar cada secreto del nivel, sobre todo una vez que introdujeron personajes con diferentes habilidades de movimiento, como Tails y Knuckles. Había minijuegos divertidos que rompían con la rutina de juego, y peleas con jefes que aportaban un poco de complejidad a la simpleza de la historia.

Sonic Mania está consciente de todo eso, y también de los problemas que se interpusieron en el camino de muchas de las aventuras posteriores de este bólido azul. Mania presenta un diseño de escenario que evoluciona constantemente, ofrece nuevos retos y sorpresas, y mejora el principal elemento de diversión de un juego de Sonic.

Es muy divertido toparse con estas nuevas características y ver cómo están perfectamente integradas con el estilo tradicional.

Sonic Mania comienza deliberadamente como en los primeros juegos: literalmente te regresa al punto de partida de la serie en Green Hill Zone. Inicia con una estructura familiar antes de introducir con sutileza nuevos cambios, y luego nos presenta los nuevos elementos que hacen que nos demos cuenta de que es un título nuevo.

Ahora hay batallas con jefes después de cada escenario y también hay más secretos contenidos en cada capa de cada nivel. Y lo mejor de todo, una vez que realmente observas las «novedades», el arte empieza a verse como nuevo. «Viejo-nuevo», como si hubiera sido dibujado en 1991, pero no hubieran utilizado los diseños hasta ahora. Queda perfecto.

Esto es aún más dramático en Chemical Plant Zone, que también comienza de manera similar, pero luego cambia dramáticamente y ofrece una nueva mecánica, como un químico extraño que necesita «cargarse» antes de que puedas rebotar en él, o diferentes tuberías que sirven para que tu personaje salga disparado por el escenario a toda velocidad. También hay plataformas pegajosas a las que Sonic se puede aferrar para realizar esos saltos salvajes.

Es muy divertido toparse con estas nuevas características y ver cómo están perfectamente integradas con el estilo tradicional. Realmente se siente como un antiguo juego de Sonic al que le han dado una debida consideración, con un diseño de escenario bien pensado que fomenta la exploración a través de los saltos y la velocidad característicos de la franquicia. Y luego está el regreso de muchos elementos característicos, con diferentes personajes y secretos qué explorar.

Las batallas con los jefes son igualmente creativas y bien pensadas, que van desde extraños encuentros cronometrados con misiles, hasta mi favorita: unas rondas de Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine. Es un minijuego excelente, y fue genuinamente gracioso —y divertido— ver su regreso en esta entrega. No me molestaría si otras batallas con jefes fueran partidas de juegos de acción/rompecabezas realmente buenas como ésta.

Sólo llevo un par de horas de juego, pero realmente estoy deseosa de invertir más tiempo en Sonic Mania. El juego está disponible desde este martes para Switch, PS4, Xbox One y PC.