Sonido Cachimbo con un grito de ¡basta! a los gobernantes corruptos

Sonido Cachimbo es un grupo de cumbia, ritmos tropicales y música con pulso latino, que nació en la frontera norte de México en 2010 como un ejercicio de fusión musical y un pretexto para retratar la realidad social en su contexto fronterizo. Hace un par de años estrenaron el disco Fiesta Popular, de donde se extrae “Explota”, el segundo tema de la placa, y segundo video de dicho disco que estrenamos en Noisey en Español, después de “Y vete ya” hace unos meses.

“Explota” es un tema poderoso que canta una verdad que muchas personas hemos sentido de manera íntima en lo que va la década: la necesidad de gritar la falta de esperanza, en un coyuntura donde el tejido social está cada vez más descompuesto, y cómo esto genera todo tipo de bombas de tiempo que en cualquier momento explotan. “Todo sigue igual” dice la letra, pero se siente peor; y esa necesidad de sobrevivir es una de las narrativas más importantes que tiene el arte en la actualidad.

Además, el video que acompaña a “Explota” es una genial propuesta de animación cortesía de Mapple y Glue All. Mira el video abajo y después lee la breve entrevista que le hicimos a Sonido Cachimbo para acompañar el estreno.

NOISEY: ¿Cómo es hacer música con el sonido latino que tienen ustedes, desde Ciudad Juárez?

Sonido Cachimbo: Aunque suene un poco raro, en Juárez hay mucha influencia de música latina, especialmente de cumbia. Hay gran influencia de la cumbia lagunera y colombiana. A principios del 2000, llegó una orquesta cubana que influenció mucho en el gusto de la salsa y el son cubano; entonces ya hay una cultura de música latina y, con lo cual, también un publico que lo aprecia.

Hablemos sobre el mensaje de la canción. Tiene una urgencia, y se siente más como un grito de ayuda que una protesta. Cómo surge y cómo la hicieron.

Claro, más cuando en Chihuahua se dio el caso del ex gobernador César Duarte. Creo que eso sacudió mucho a los chihuahuenses. Estamos cansados y hartos de tantas cosas referente al gobierno. Suena muy trillado, pero con la violencia y todo esto, lo menos que podemos hacer es exponerlo y hablar de eso. El tema va dirigido a los gobernantes en general, es un grito de un pensar fronterizo. Y curiosamentem salió de estar jameando. Empezamos con el “Me voy a salir del grupo” y lo demás es historia.

El video también es muy especial, cuéntenos sobre la idea creativa, el y su ejecución. Quiénes son Mapple y Glue All?

¡Sí! Mapple es como el 5º beatle de Cachimbo. Lo conocemos desde hace años, también fue músico, mucho tiempo después nos reencontramos y nos comentó la idea de hacernos visuales en vivo y así se integro a la banda. Cuando sacamos el disco él sólo me dijo que el video de “Explota” lo iba a hacer él, jajaja. Así, ¡ni cómo decir que no! Glue All es el colectivo donde empezó él y, después de una pausa, se juntan para un evento de nosotros y ahora para hacer las ilustraciones de este video.

Esta canción viene en un disco que sacaron el año pasado, ¿qué sigue en el futuro inmediato y a mediano plazo para Sonido Cachimbo?

Hemos sido un poco “lentos” en la promoción de este disco. Por eso, hemos lanzado cada sencillo con mucha distancia entre uno y otro. Actualmente estamos trabajando en material nuevo; en el cual incluiremos colaboraciones con artistas nacionales, así como una producción con un productor/músico de nombre en México.

