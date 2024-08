Sonido Cachimbo: el festejo desde la tristeza

Sonido Cachimbo es una agrupación de Ciudad Juárez que suena a ritmos latinos y fiesta al mismo tiempo que toca temáticas sociales sensibles propias de su contexto fronterizo.

En esa precisa línea tenemos la primicia del videoclip para el tema “Y vete ya”, dirigido por Nini Blanco, quien ha participado en producciones con artistas como Hello Seahorse, VRNES, Camila Sodi, At the Drive In, Omar Rodriguez, entre muchos otros.

La Producción estuvo a cargo de Mónica Blumen, nominada al Ariel en la categoría de Mejor Documental por el cortometraje-documental, 1500 volts, y proyectado en el Short Film Corner del Festival de Cannes en Francia.

La canción es extraída del álbum Fiesta Popular, estrenado en 2017. Va del bolero en un inicio hasta llegar al chachachá, el ritmo bailable y la letra depresiva, tratando de reflejar esa tristeza en el visual para la rola con una onda encriptada muy cinematográfica, para culminar con un blasfemo clímax entre simbolismos.

