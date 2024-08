Sonidos frescos desde el valle chileno

Hay géneros musicales que empezaron en barrios marginados de las capitales del mundo y con el tiempo y la rapidez con la que se consume música en este nuevo siglo, se han diversificado y se consumen desde todos los puntos de las ciudades. Por ejemplo, ahora se puede ver EDM hecho en los suburbios, rap en los barrios altos y prácticamente se escucha cumbia en todos lados.

En la región sur del continente se han ido escuchado nombres de bandas increíbles como La moral distraída, Damas gratis y Chico Trujillo entre muchos otros, pero ahora también están surgiendo nuevas camadas con fusiones interesantes. Es ahí, en ese sonido fresco, donde se puede hablar de Sondelvalle.

Videos by VICE

Cuando vi a Sondelvalle por primera vez, me sorprendió la energía que este sexteto tenía en el escenario. Presentaron un set lleno de rock, rap y reggae mezclado con ska, cumbia guajira y hasta boleros. Me llamó la atención la originalidad y la vibra bailable y festiva con la que tocaban y cómo las influencias latinoamericanas sonaban tan naturales.

Después los escuché en Spotify y quedé pegado con su disco Rap guachaca & cumbia reflexiva. El término “Guachaca” vendría a ser un modismo chileno peyorativo a personas vulgares, pero que a partir de los noventas se ha transformado en un símbolo de la “chilenidad” y con una connotación positiva a la cultura popular; en otras palabras algo “cool” o “hip”. Esta palabra se ha convertido en el sello de Sondelvalle y vincula el propósito de la fusión musical entre géneros urbanos con los sonidos propios de Chile.

«Sonido fresco», cuyo video pueden ver abajo, es el track elegido como primer adelanto del su nuevo disco. Es un rap funky de empoderamiento y plantea las respuestas que uno busca adentro suyo e invita a no imitar a los demás. El nuevo proyecto deja de lado la producción hecha en casa y autodidacta, para poder trabajar de una manera más madura y profesional con un productor musical. Sebastián Rojas, vocalista de la banda me dijo: ”Nos tomamos todo el tiempo necesario, no nos apuramos. Quisimos que el material viviera el proceso de transformación y maduración que un álbum necesita”. También por eso decidieron re lanzar su hit anterior “Maracuyá con mango”, donde se pueden escuchar arreglos cumbieros acompañados de una letra pegajosa.

Sondelvalle cuenta historias de desarrollo personal, de autoconocimiento y empoderamiento, con el objetivo de entregar herramientas para que la cotidianidad sea más liviana y mejor, sin necesariamente destruir con críticas o denigrar el género o las cosas como actualmente se ve en la industria musical.

Durante su gira como parte de las bandas embajadoras de la Teletón 2018, hablé con Sebastián, quien me contó sobre la historia, el crecimiento y la madurez que han ido adquiriendo desde los comienzos de la banda.

Noisey: ¿Cómo nace Sondelvalle?

Sebastián: Sondelvalle es una banda de familiares y amigos. Nos conocemos de toda la vida, del colegio, las fiestas, etc. El proyecto nace formalmente en 2014 cuando decidimos apostar por un proyecto musical. Nos juntamos entre los que somos músicos y empezamos a explorar y buscar hacer algo nuevo.



¿Cómo definirían su estilo?

Al igual que mucha música que se hace hoy, es difícil encontrar un estilo claro, pero hemos tenido un desarrollo musical y una búsqueda con los sonidos referentes del folklore y el pop latinoamericano. Entonces empezamos a construir canciones diferentes, en formato acústico y buscando sonar en cualquier plataforma sin casarnos con un estilo. Por eso el primer disco se llama Rap guachaca & cumbia reflexiva. El término “Guachaca” se usa en Chile y significa algo que está cargado de identidad criolla, no de la que se lee en una enciclopedia, sino la de la calle. A eso remite el término. Decidimos hacer un rap muy a la chilena, que vive sobre el folklore; a eso sumamos cumbia, que también es parte de las raíces folklóricas sudamericanas. Apostamos por hacer una cumbia con contenidos consientes constructivos y que sirva para empoderar a las personas que la escuchen.

¿Qué me puedes contar de «Maracuyá con mango»?

«Maracuyá con mango» es una canción muy sabrosa que juega con un término que se ocupa en Chile: “Le da color”. Este se usa cuando la gente tiende a exagerar las cosas de manera negativa. El tema habla de eso, de la gente que se complica mucho y piensa que todo va para mal, pero nosotros creemos que se pueden ver las cosas desde otra perspectiva y que todo también puede ir para bien. entonces a esa gente le decimos que no le dé “color” a las cosas, sino que le dé “sabor” a las cosas y qué más sabroso que la maracuyá con mango.



¿Cómo ha sido su trayectoria desde el 2014 hasta hoy?

Cuando empezamos en 2014 con la ilusión de grabar un disco y tocar por todo el país, no nos dimos cuenta que el objetivo final se daría con el tiempo. Pasamos de ser una banda de garaje, grabamos nuestro primer disco en un homestudio, a estar trabajando con productores de renombre, como lo es Hugo Manzi, quien tiene mucha trayectoria en México y acaba de ganar un disco de platino con los Ángeles Negros. Nos ha servido mucho la influencia que él trajo desde ese país; nos sumó mucho y ayudó a profesionalizarnos. Entonces la transformación es completa, ya que pasamos de querer solo hacer música, a poder trascender en la industria; profesionalizar todas las áreas: audiovisual, musical, imagen, etc. Entendimos que el mensaje de una banda tiene más poder si se trabaja con un equipo bueno detrás.

¿Qué es lo que más puedes rescatar de vivir de gira?

Al igual que los sacerdotes, la concentración es un tema muy importante y eso de estar como metidos dentro de un claustro se va tornando un poco sagrado. Vivir en gira nos ha enseñado a construir ese espacio familiar de concentración y reflexión donde podemos sentirnos cómodos antes y después de los shows, estar juntos y apoyarnos. Nos ha servido para crecer mucho como banda y a valorar el equipo humano. Creemos que es fundamental para que todo salga bien, así que desde la primera gira hasta hoy, hemos aprendido a hacer las cosas con amor y respeto con toda la gente involucrada en la gira.

¿Qué me puedes contar de «Sonido fresco»?

«Sonido fresco» es el juego del rap. Viene con sonidos de los boleros y el cha cha cha. El contenido lírico invita a la gente a sentir que el poder está en sus manos, que somos factor importante de cambio y que somos los protagonistas de nuestras vidas. Desde ahí invita a que la gente se haga cargo de disfrutar, de construir y de lo que dice, por que es ahí donde nace todo lo que ocurre.

¿Planes para el 2018?

El 2018 se viene cargado. Estamos terminando nuestro segundo disco junto a Hugo. Además vamos a estar tocando mucho y estamos planeando una gira muy importante de la cual no puedo dar muchos detalles, pero pronto saldremos con la noticia.

Sigue a Sondelvalle en Facebook y entérate de todo lo que tienen planeado.