Souleros Chicanos del Suroeste Americano

En una entrega anterior mencioné el éxito ‘Low Rider’ de la banda multiracial War que está dedicado a la subcultura que se originó en el Este de Los Ángeles cuyo objeto de adoración son los automóviles ‘tocados’ y modificados mediante mecanismos hidráulicos para cabalgar lo más cerca del piso posible. Las modificaciones han evolucionado y alterado automóviles clásicos para que puedan correr con dos llantas modificando la suspensión y tracción de los ‘caballos de acero’.

La rola de War (oriundos del área metropolitana de Los Ángeles) ha servido de himno para la subcultura desde los setenta pero los orígenes del grupúsculo van un par de décadas más atrás. La presencia de la diáspora mexa en el sur de los Estados Unidos está perfectamente documentada, estableciéndose principalmente en el Suroeste Americano, siendo el Oriente de LA uno de los bastiones de nuestros compatriotas viviendo el ‘sueño americano’.

La atracción de la comunidad mexa hacia los ritmos afroamericanos podemos identificarla por ejemplo con los Zoot Suiters que originalmente fueron usados por los jazzistas en la primera mitad del siglo pasado. Las historias de enfrentamientos entre zoot suiters y marinos yanquis acuartelados en Cali han dado vida a varias historias que forman parte de la cultura popular de la región.

Si bien los americanos siempre han favorecidos autos grandes y veloces la postura de los mexas avecindados en Califas con respecto al invento de Henry Ford es que es una herramienta para pasear. Justo como antes de la migración los mexas paseaban en las plazas de sus ciudades natales una vez establecidos en Estados Unidos modificaron sus autos para ir despreocupados y a baja velocidad en sus autos.

Para esos lentos viajes a centímetros del asfalto los mexas escogieron un acompañamiento musical muy adhoc: doo-woop clásico y las innovaciones musicales de sellos orientados a ese género como Stax o Motown. Los ‘oooohs’ del soul afroamericano se convirtieron en el sonido que acompañó a los low-riders en sus cabalgatas al atardecer desde sus inicios.

La nostalgia en el exilio se lleva muy bien con el soul de Smokey Robinson, los Temptations y Otis Redding. El día de hoy varios de los coleccionistas de discos de soul del área de California son jinetes mexas que se han dedicado a buscar soul y pagar cientos de dólares por algunos 45s de soul raro.

El auge del soul en las comunidades latinas del suroeste americano también se debe a varios programas de radio que programaron soul clásico por años incluso después de su auge. Es el caso del legendario locutor Art Laboe que es responsable de acuñar el concepto de ‘Oldies but Goodies’ y en cuyo programa abundaba el soul de ‘oooohs’ y ‘aaaahs’ que los jinetes mexas reventaban en sus coches tocados.

Uno de los nombres más representativos y respetado por los souleros es el de Sunny Ozuna originario de San Antonio, Tejas que formó su banda de soul llamada Sunny & The Sunliners. La alineación de la banda estaba conformada por chicanos y aunque la mayor parte de su vasto repertorio está integrado por sonidos soul inspirados en el soul/R&B clásico de los sesenta el viejo Sunny también incluyó sonidos propios de Texas, blues e incluso tiene rolas con mariachis.

Rolas como ‘Put Me in Jail’, ‘Smile Now, Cry Later’ y ‘Talk To Me’ tienen toda la estética de las grandes composiciones de soul clásico y por otro lado ‘Pa que Sientas lo que Siento’ y ‘Cariño Nuevo’ son rolas que bien podrían ser entonadas en la Plaza Garibaldi. Hay que mencionar que varios de los éxitos cosechados durante la larga carrera de Sunny son versiones de rolas de soul reinterpretadas. Tal es el caso de ‘I Only Have Eyes for You’ original de Dick Powell (sampleada en Cowboys de los Fugees), y la super funky ‘Cissy Strut’ de la banda de funk de Nueva Orleans: los Meters.

Dentro del marco del revival del soul encabezado desde la década pasada por Daptone nos encontramos con el sello Big Crown que edita a Lee Fields y a El Michels Affair y que se ha dado a la tarea de reeditar parte del trabajo de Sunny y sus Sunliners. Fue precisamente durante el Record Store Day del 2017 que el sello reeditó un par de títulos de la banda con el afán de reconocer la larga trayectoria de Sunny Ozuna y su legado soulero.

Mexas en Cali luciendo sus extremidades tatuadas con la tapa de Smile Now Cry Later cabalgando sus autos a escasos centímetros del asfalto reventando Sunny & The Sunliners en sus sistemas de sonido: una parte de la experiencia chicana en el gabacho.

