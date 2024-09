Así suena una de las 16 diferentes bandas que Soulwax creó para el soundtrack de «Bélgica»

Las leyendas belgas de la música dance, Soulwax, han hecho una carrera de expectativas trastornadas. El grupo comenzó como una banda de rock-dance en el 2004, pero los miembros del grupo, David y Stephen Dewaele, decidieron convertirse en una clase de proto-EDM, con esteticas electro en sus mixes «As Heard on Radio Soulwax» y posteriormente despegaron como DJs bajo el nombre de 2manydjs.

Aunque no han lanzado un LP como banda desde Nite Versions en el 2015, los rumores señalan que su regreso está cerca, una idea apoyada por el anuncio de su actual proyecto, un enorme y espacioso esfuerzo que nos mostrará a Soulwax realizando la música del próximo filme, Belgica, realizado por el director nominado al Oscar, Felix Van Groeningen.

Para este filme, los hermanos Dewaele conceptualizaron, formaron y grabaron como dieciséis bandas diferentes (ficticias), todas con diferentes historias y estética. Algunos de los nombres incluyen a The Shitz, White Virgins, Diploma y Aquazul.

Un clip de la película ha sido publicado, donde The Shitz presenta el track «How Long». El track nos recuerda mucho a los primeros temas de Soulwax en el 2000 y es una buena probada de lo que escucharemos en el soundtrack, el cual será publicado por Play It Again Sam el 26 de febrero. Checa el tracklist y todas las bandas que crearon a continuación.

Soundtrack deBelgica:



1. Charlotte – «The Best Thing»

2. The Shitz – «How Long» 3. Rubber Band – «Caoutchouc»

4. White Virgins – «Turn Off The Lights»

5. Light Bulb Matrix – «Hot December»

6. Kursat 9000 – «Cölde Kutup Ayisi»

7. Erasmus – «Ti Ricordi Di Me»

8. Burning Phlegm – «Nothing»

9. Aquazul – «Slippy Fingers»

10. Roland McBeth – «Don»t Wait Up For Me»

11. Diploma – «Got Any Chris Rea?»

12. They Live – «The Cookie Crumbles»

13. Danyel Galaxy – «Cybernetic Permutations In The Key Of A»

14. The Shitz – «Sell It With Your Face»

15. Robert Vanderwiel – «Nine Thousand Eyes»

16. Noah»s Dark – «Inward»