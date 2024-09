Carl Craig me llevó de tour por los sitios más emblemáticos del techno en Detroit

Sigue a THUMP México en Facebook

Fotos por Luis Nieto Dickens

Carl Craig conoce a todo a quien hay que conocer en Detroit. Eso fue evidente en un día de calor avasallante este pasado mayo, cuando me encontré yendo a todas partes con el DJ y productor de 47 años durante toda una tarde. Vestido con una playera negra ceñida al torso –y unos lentes aviadores colgados sobre su cabeza rapada– Craig accedió a llevarme en una experiencia sin precedentes: un tour personal a lugares emblemáticos de la ciudad que fueron importantes en su carrera y en la historia de la música electrónica de Detroit.

Las raíces de Craig en la historia techno de la ciudad son profundas, y es probablemente por eso que cada vez que salíamos del carro en uno de los lugares escogidos para el tour, Craig se veía rodeado de amigos y fans a quienes estrechaba la mano amigablemente, o –como fue el caso cuando nos encontramos con el cofundador de Resitance, «Mad» Mike Banks en Submerge– se retiraba a una esquina para tener lo que parecían ser conversaciones serias.

Muy pocos son tan aptos para hacer de guía de techno como Craig, quien es considerado una figura influyente dentro de la segunda ola de pioneros de la música electrónica de Detroit, después de The Belleville Three. Últimamente, ha sido muy solicitado fuera de la ciudad, con una apretada gira de verano que incluye la ciudad de Ibiza y otros destinos europeos, además de un show reciente de su álbum del 2010 hecho con sintetizadores modulares bajo su alias de No Boundaries, Modular Persuits, en el ARTE Concert Festival de Paris. También están trabajando en una compilación para el sello de Sven Vath, Cocoon, así como remixes de Pet Shop Boys y el EP colaborativo con Nicole Moudaber y Skin.

Craig en la sede de Submerge, el sello de Underground Resistance

Pero fue en su ciudad natal donde Craig dejó su marca y sigue siendo un héroe local. Además de sacar música de artistas como Kevin Saunderson y Moodymann en su sello, Planet E, creado en 1991, Craig también jugó un papel crucial en la creación del Detroit Electronic Music Festival –que ahora se llama Movement– en el 2000, y con el cual todavía está altamente involucrado, habiendo tocado un DJ set principal en el escenario Made In Detroit de THUMP este año.

«Prácticamente, todos se conocen entre sí», explicaba Craig en su suave voz barítona cuando le pregunté cómo funciona el intrincado ecosistema de la unida comunidad electrónica de Detroit. «En el tope de la cadena alimenticia están Derrick [May], Kevin [Saunderson] y Juan [Atkins]. Si no fuera por Juan, Derrick no estaría haciendo lo que hace; si no fuera porque Derrick le presentó a Kevin a Juan, Kevin no estaría haciendo lo que hace; y si no fuera por que conocí a Derrick, yo no estaría haciendo lo que hago. Como ves, tiene ese efecto dominó desde el tope».

En el transcurso de esa tarde, Craig me llevó a todos lados, desde el encantador museo de techno DIY de Underground Resistance, hasta el alucinante palacio en honor a Prince de Moodymann, además del edificio donde aún se encuentra la casa disquera de Juan Atkin, Metroplex –todo mientras comentaba orgullosamente sobre la gente y la historia que hacía cada lugar tan especial. Algunos de estos lugares emblemáticos todavía existen; otros ya no están, y son recordados solo por aquellos quienes tuvieron la suerte de estar ahí.

1. Metroplex/Transmat

Hice todos mis primeros lanzamientos en este edificio. La planta baja [del edificio] era la casa disquera de Juan [Atkin], Metroplex; en la parte de arriba estaba la de Derrick, Transmat. Derrick todavía vive ahí. Estamos intentando renombrar a esta calle Techno Boulevard; Derrick ha estado comentándolo desde hace ya 30 años, y retomamos el tema cuando estaba con la Comisión de Entretenimiento hace un par de años. Para nosotros es importante hacer esto y obtener validación. Siempre digo que las dos particularidades más grandes del ser humano son los celos y la codicia; siempre envidiamos el hecho de que alguien obtenga validación cuando pensamos que no tenemos la suficiente. Creo que hasta Michael Jordan a veces pensaba que no le daban suficiente reconocimiento.

2. La apocalíptica sede de los 90s de Planet E





Comencé Planet E en este edificio residencial. Tenía 22 o 23 años y una novia que para entonces vivía en el octavo piso, donde puedes ver Canadá desde el otro lado. Eso era el inicio de los 90, cuando la gente estaba incendiando los edificios; era como Blade Runner, podía ver [el fuego] mientras hacía tracks, y helicópteros con sus luces de búsqueda apuntando al río en un intento por encontrar a los que cruzaban la frontera. Me encanta el fuego. Fue algo genial.

3. El club pionero de techno, The Majestic

The Majestic fue uno de los primeros lugares donde me presenté como músico de techno, como en 1989 o 1990. Era un local grande, como para 1200 personas. No había mucho público negro en ese momento [en el techno]. Para ellos, la electrónica era [más grande] en los 80, con [el colectivo de DJs] Charivari. Pero aun así, aquí en The Majestic había un par de DJs negros, como Blake Baxter, un chico de piel muy oscura que acostumbraba a usar faldas, pero que era completamente hetero –le gustaba chingarse a las chicas góticas. Blake Baxter es inolvidable. Estaba Belleville Three –Derrick [May], Juan [Atkins] y Kevin [Saunderson]– y estaba Eddie Fowlkes, el cuarto miembro que nadie recuerda. Luego venía Blake Baxter, que era como un protegido de Derrick y Kevin.

4.Submerge

¿Alguna vez has visto Sillicon Valley? Bueno, Submerge es la incubadora. [El cofundador de Underground Resistance] «Mad» Mike Banks deja que la gente abra sus estudios en su edificio, pero el asunto es que tienen que ser serios. Si no lo son, Mike no los quiere ver. Submerge fue una compañía distribuidora de discos por un tiempo, y casi todo el mundo que hacía álbumes en los 90 tenía un trato para la distribución con Submerge. 430 West, Happy Records… Submerge era un elemento realmente importante al ayudar a estos sellos a despegar, y también producían muchos discos para entonces.

5. El anfiteatro de Chene Park

Éste es un anfiteatro sobre agua donde Derrick May hizo una pieza orquestal con la Orquesta Sinfónica de Detroit. Toqué ahí un par de veces para Concert of Colors, que era un festival de la diversidad con aficanos, libaneses… –música de todos lados. Chene Park ha estado presente desde finales de los 70 o principios de los 80. Lo interesante del lugar es que cuando te presentas aquí, ves Canadá, ves gente montada en sus botes y mirando desde el río. [Cuando The Gap Band tocó aquí], todo el mundo parecía un chulo o un estafador con los trajes que tenían. Era una locura.

6. Las calles donde se hacían las fiestas de cajuelas en los 80

En los 80, aquí era donde ocurría la acción. Los viernes y sábados de verano, podías ver carros paseándose por la calle desde Hart Plaza hasta llegar a Belle Isle. Cuando llegaban, se estacionaban, abrían sus cajuelas y encendían sus equipos de sonido. Algunas chicas bailaban, y los chicos conversaban y fumaban. La energía era increíble… Era como una fiesta de cajuelas. [Estas fiestas] fueron muy importantes para la música aquí en Detroit porque podías escuchar lo que la gente estaba poniendo en sus caseteras –[Parliament] Funkadelic, Kraftwerk, B52’s, Cybotron, lo que estuviera de moda en ese entonces– especialmente si eras muy joven para entrar a los clubes.

7.WGPR y The Electrifying Mojo

[El influyente DJ, The Electrifying] Mojo ponía algo candente [en WGPR], y la radio diurna lo agarraba. Si Mojo ponía tu canción, estabas aprobado. Mucha gente pasaba por la estación [camino a sus fiestas de cajuelas]. Mojo decía algo como «Si estás en tu casa, pon tus luces a titilar. Si estás en la Jefferson, toca el claxon», y escuchabas a la gente tocando el claxon. Era increíble. Mojo marcó el ritmo de la ciudad por al menos diez años.

8. La sede actual de Planet E

He sido dueño de este lugar por 10 años, y acabamos de trasladar Planet E para acá. Ya tenemos 25 años. Tuvimos un edificio de 300 pies cuadrados del que nos deshicimos, estaba a la vuelta de Mike [Banks] y Kevin [Saunderson], pero ya no nos gustaba el lugar. En estos momentos estamos trabajando en nuevos negocios de distribución, y en Versus, un álbum sinfónico que está a punto de completarse. Es un proyecto conjunto con mi sello y un sello francés llamado Infiniti. Es el lanzamiento más grande en el que estamos trabajando ahora. En él están Francesco Tristano y Mortiz von Oswald.

Michelle Lhooq es la Editora de Crónicas de THUMP. Síguela en Twitter.

