Cómo un ingeniero petroquímico creó auto-tune y cambió la música para siempre

«Believe» de Cher fue publicada en 1998, fue la primera canción en usar auto-tune, el efecto vocal que experimentó un éxito comercial masivo. Lo más memorable no fue que las vocales no sonaban mecánicas o sintetizadas (eso ya se había hecho antes), sino la forma en que se movían, brincando de pitch en pitch.

Desde entonces, el auto-tune de Antares Audio Technology se ha vuelto una marca para el procesamiento y la corrección de pitch. Para muchos, también se ha vuelto una parábola moderna para la música fabricada en masa, vendida a un público sin discernimiento como un aditivo alimentario inseguro.

Sin embargo, continúa siendo usada en todos los géneros musicales (los conozcas o no). James Blake ha generado su tibio personaje lleno de alma a partir de él; otros artistas, como Aphex Twin, han apuntado en otra dirección, aprovechando sus aspectos no-humanos de diversas formas.

Era un efecto que no debías escuchar, una clase de truco por debajo de la manga que hace pequeñas correcciones y perfecciona el tono del cantante. Pero enterrado en la configuración del Auto-Tune está la opción de «discretize». Subiendo la opción a lo más alto, provocas que la voz sintetizada salte entre los tonos en lugar de que viaje por ellos de forma suave y orgánica, llevando al robótico «sonido auto-tune», hecho notorio por Cher y, más recientemente, por Future.

Las técnicas para alterar o pulir una presentación vocal son tan viejas como la misma grabación. Lo que hizo al Auto-Tune único fue su uso de avanzados algoritmos de procesamiento de señales digitales. Su creador, el Dr. Andy Hildebrand, primero experimentó con estas secuencias mientras estudiaba ingeniería en la Universidad de Illinois en Chicago, antes de trabajar con Exxon entre 1976 y 1989.

En 1990, el Dr. Hildebrand regresó a su amor por la música (él tocaba flauta profesionalmente cuando era más joven) y fundó Jupiter Systems, que posteriormente se convertiría en Antares Studio Technology, la compañía que hizo oro cuando lanzó el Auto-Tune en 1997..

Quizá sorpresivamente, el hombre detrás de la tecnología (la cual celebra su 20 aniversario el próximo año) no es un ejecutivo de grabación de Nueva York. En realidad, el Dr. Hildebrand vive en un pequeño pueblo en Felton en el bosque del centro de California, y prefiere escuchar a Mozart que a T-Pain.

THUMP: Parece que la gente aún ama odiar el auto-tune. ¿Alguna vez has sentido que creaste un monstruo?

Andy Hildebrand: [Risas] Bueno, definitivamente creé algo que la gente ama odiar, ese es seguro. Pero, ya sabes, son las mismas personas que odian otras cosas, como pagar impuestos y otras cosas. De algún modo, esa gente siempre será hater.

Escuché que auto-tune tiene sus orígenes en tu trabajo como ingeniero geofísico, localizando depósitos de petróleo con ondas sonoras en explosiones con dinamita.

[Risas] Bueno, eso es un error.

¿De verdad?

Mi entrenamiento comenzó en la Universidad de Illinois, donde obtuve un doctorado [en ingeniería eléctrica] con especialización en procesamiento de señales. De ahí me fui a Exxon y después comencé mi propia compañía [Landmark Graphic] en áreas de exploración petroquímica, para hacer procesamiento de señales con datos sísmicos. Así que podrías decir que apliqué eso a la geofísica y lo he aplicado a la música. Nunca se sobrepusieron las dos, más allá de un pequeño momento en el tiempo.

¿Cuándo te diste cuenta que ese método podía ser usado para corregir el tono de un cantante?

Alrededor de 1995 estaba en un show, un par de colegas y yo, y estábamos con una persona que distribuía nuestros productos. Su esposa estaba ahí y estábamos hablando de qué productos sería interesante hacer después, «Bueno, Andy, ¿Por qué no me haces una caja que me haga cantar entonada?» Mire a todos en la mesa y todos miraban sus platos y no dijeron nada.

Así que pensé, «esa es una interesante idea». Como 8 o 9 meses después ese año, me había ido a trabajar a un proyecto diferente y me regresó esa idea y dije, «sabes, eso sería muy sencillo de hacer, lo haré.» En el mismo show, un año después, tenía a los productores arrancándolo de mis manos.

¿Alguna vez te molestó que la gente estuviera más interesada en el sonido sintético del «discretized» en lugar de la razón por la cual lo creaste?

Bueno, mi respuesta emocional fue más de sorpresa [risas]. Cuando escuché por primera vez la canción de Cher, mi reacción fue de «¿Ella hizo eso?»

Así me siento también cuando la escuchó.

Casi no pongo esa opción en el software, pero me dijeron, «¿Por qué no? No hará ningún daño». Y así sucedió.

¿Dónde queda la línea entre usar tecnologías como Auto-Tune de forma artística, contra una forma de «abaratar» la música, como algunas personas han acusado?

Bueno, es algo muy subjetivo. Puedes preguntarle a diez personas y obtendrás diez respuestas diferentes y realmente no importa. No soy religioso, pero tienes que tener un compromiso religioso con las cosas para poder tener una posición sobre ellas. No digo eso como un discurso religioso, pero tienes que estar muy bien plantado en algo para aceptar algo diferente.

En la historia de la música occidental, ha habido una innovación tras otra, en términos de cómo se produce la música, modifica y graba o se transmite. Así que de una forma, el Auto-Tune no es diferente a ello. Imagino que la gente se molestó cuando se inventó el sonido estéreo. Realmente no importa. Es sólo algo nuevo, algunas personas les gusta lo nuevo a otras no.

Casi 20 años tras «Believe» de Cher, Auto-Tune sigue siendo increíblemente popular. ¿Por qué crees que lo sea?

Creo que hace la voz humana, inhumana de algún modo. Para algunos es una sorpresa escuchar eso en algún punto. La persona puede sonar más como un sintetizador que como una persona, pero eso no es incongruente con la música.

¿Puedes pensar en un artista que hayas escuchado que use la corrección de tono de una forma que sea, no se, como excesiva?

Bueno, creo que es un capricho de culto en el pop, en general es muy sobre usado. No quisiera decir nombres, pero creo que es un efecto que la gente reconoce cuando el cantante lo está usando y dicen «Oh, eso es Auto-Tune». Lo que no se dan cuenta es que Auto-Tune es usado en muchas, muchas canciones donde ni siquiera lo notan, y para eso es que fue creado. Sólo construí el carro, no soy quien lo conduce por el lado incorrecto del camino.

La entrevista fue editada y condensada.