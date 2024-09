Conoce las caras de la creciente escena EDM en China

Sigue a THUMP México en Facebook

Fotos por Vitaly Tyuk

Lograr tener éxito como DJ y productor de música electrónica en China no es fácil, considerando que comprar música extranjera ha sido legal en el país desde hace apenas 10 años y que el gobierno aún monitorea de cerca la escena musical del país. Por ejemplo, antes de organizar una tocada formal, estás obligado a enviar todo el set-list al Ministerio de Cultura para su aprobación. El expatriado neerlandés de 23 años, Robin Leembruggen, entiende el complicado proceso, por lo que ha logrado hacer una carrera navegando las aguas turbulentas de la escena musical de China para poder ayudar a promover a algunos de sus talentos locales emergentes.

Todo comenzó cuando su empleador, una promotora neerlandesa llamada Art of Dance, lo envió a Beijing hace dos años para ayudar a traer DJ europeos al mercado creciente de China. Pronto comprendió que sería una tarea difícil. El hecho de que muchos sitios web usados para compartir y promover música como SoundCloud, Google, Facebook, Instagram y Twitter están bloqueados en China, hizo que incluso superestrellas como Martin Garrix tuvieran problemas para llegar a una audiencia en el país más poblado del mundo, por lo que Leembruggen optó por comenzar a trabajar con artistas locales.

Esto pronto lo llevó a Shanghái, donde conoció a un joven aspirante a productor de nombre de Wang Longwen. Bajo el seudónimo de DJ y productor Dexter King, Longwen ya se había hecho un humilde y prometedor nombre por sí mismo en la ciudad, y era parte de un colectivo underground llamado Mad Panda, al que Leembruggen ayudaría luego a administrar. Conformado en su mayoría por jóvenes productores de habitación, el grupo promueve su música a través de redes sociales chinas aprobadas como WeChat, Weibo y Xiami.

Desde entonces, las cosas han avanzado rápidamente para Leembruggen y muchos otros jóvenes productores/DJ chinos con quienes está relacionado. El año pasado, en 2015, Leembruggen llevó a Longwen de gira por muchas de las ciudades más grandes de China. Uno de los miembros del colectivo, Chace, se presentó en el Tomorrowland de este año en Bélgica. Para saber más sobre cómo este grupo de jóvenes artistas hambrientos se preparan para su gran salto, fuimos a visitarlos en sus estudios caseros en China, y así escuchamos sobre sus caminos particulares al estrellato.

Fotos de estudio por Jarry

Dexter King: Mi novia y yo hemos estado viviendo en este apartamento en Shanghái por tres años, pero fui criado al norte de China. Allí tuve algunos amigos que administraban tiendas ilegales de CD. Los oficiales gubernamentales tienen la instrucción de destruir ciertos CD perforando un hoyo en ellos, pero se equivocaban todo el tiempo. Muchas veces, sólo perforaban la parte interior del disco, así que todavía podías escuchar la música. Yo he conseguido muchos álbumes de esa manera; a veces necesitas perforar otro hoyo tú mismo para que funcione.



Cuando era adolescente, gastaba todo mi dinero en una tienda ilegal de CD. Creo que los primeros álbumes que compré ahí fueron de The Backstreet Boys y de Lionel Richie. Pero cuando escuché el hip-hop por primera vez, quedé enganchado. No tengo espacio para todos mis CD aquí en Shanghái, pero en la maleta que me traje tengo cosas como Wu-Tang Clan, Eminem y Tupac. Comprar estas cosas solía ser ilegal, pero no era tan arriesgado. Realmente no les importaba ni madres a los del gobierno.

La primera vez que toque un CDJ-player fue en el 2008, cuando uno de mis amigos que tenía un bar me invitó a probarlo. Fue difícil agarrarle el truco –estaba acostumbrado a usar tornamesas para vinilos– así que lo imaginaba como si tuviera una aguja. Mi show estuvo genial y pronto ya estaba haciendo suficiente dinero como DJ. Recuerdo estar muy feliz en ese momento. A veces tengo el mismo sentimiento cuando escucho a artistas como Don Diablo o Avicii. Cuando escuché por primera vez «Wake me up», de verdad me hizo llorar.

Intento incorporar todas mis influencias en mi música, como en el remix que hice de «Baby I Got Your Money» de Old Dirty Bastard y Kelis. Está el aspecto hip hop de lo que tocaba cuando era más joven, al estilo EDM de Avicii, y, si escuchas con mucha atención, hasta puedes oír un instrumento chino. ¿Cómo es que se llama eso…? ¡Un laúd chino! No lo puedo tocar en la vida real, pero con Ableton puedes hacer cualquier cosa.

Tsunano (23)

Tsunano: Yo nací en Taiwán, que solía ser enemigo de China cuando estaba creciendo, así que todos con quienes crecí realmente detestaban el continente. La gente ni siquiera me respetaban mucho durante mi juventud porque era muy malo en matemáticas; todos los taiwaneses consideran que las matemáticas son la materia más importante de la escuela.

No fui a la secundaria porque simplemente no tenía buenas calificaciones. Recuerdo que [mi maestra] tuvo que llamar a mi papá para decirle que había reprobado matemáticas. Él no dijo absolutamente nada, y yo pensé: «¿De qué valgo si reprobé matemáticas?».

Nos mudamos a Shanghái hace unos años porque mis padres iban a administrar el negocio familiar desde aquí. Siempre están trabajando. De hecho, justo ahora están en un viaje de negocios. Aún esperan que yo me haga cargo de la compañía en algún punto.

Recuerdo nuestra primera pelea por la música, cuando mis papás se opusieron a que comprara un tornamesas y simplemente pedí dinero prestado para comprarlo. Se enojaron mucho por eso y no me dejaban ponerlo en mi habitación. Así que compré discos que sabía que ni siquiera pondría, sobre todo porque me gustaba el arte de la portada.

Me quedé enganchado con el reggae cuando nos mudamos aquí a China, y hasta toque en algunas fiestas de reggae por un tiempo. Todavía uso esas influencias en mis propios lanzamientos de electrónica. A mi música le está yendo realmente bien últimamente, pero mis padres aún necesitan más pruebas. Siempre estoy convenciendo a mi papá de que es una carrera legítima. No puedo esperar el día en que pueda venir y decirle que «lo logré». Por eso trabajo tan duro; sólo me siento aquí y produzco, y ni siquiera me cansa. ¿Cuatro días seguidos? ¡Seguro, no hay problema!

Chace (17)



Chace: Comencé a producir cuando tenía 13 años, cuando comencé a hacer estas versiones acapella de canciones que me gustaban. En ese entonces sólo usaba mi voz para imitar los sonidos que escuchaba. Mi madre y yo nos mudamos a Shanghái porque me estaba preparando para estudiar en un conservatorio. Dejamos a mi papa en su ciudad, donde todavía vive. Él también es músico y solía tocar en una banda que fue pionera en el uso de instrumentos electrónicos en China. Eso fue a mediados de los 90, así que, ¡imagínate lo atrasada que está China! Tuve la oportunidad de entrar al conservatorio como baterista, pero la vida nocturna de Shanghái comenzó a atraerme, lo que me inspiró para decidir enfocarme a producir a tiempo completo.

Así que ahora paso mis días sentados en esta habitación, viendo por la ventana, buscando inspiración. Una vez vi a un niño jugando con un papalote, por eso la primera línea de mi nuevo single va: «De vez en cuando veo un papalote en el cielo». Se me ocurrió la melodía para esa canción cuando estaba bañándome y mi speaker de Bluetooth se dañó. Hizo un sonido muy gracioso que traté de reproducir en el track.

Todavía canto mis propias letras. Al principio usaba un traductor, o simplemente escuchaba las voces de alguien. No estoy seguro de si cantaré en el escenario, pero de verdad quiero trabajar en mi show en vivo, por eso aún escucho mucho a Michael Jackson. También me encanta un set viejo que alguien me envió de Diplo en Coachella, aunque mis héroes musicales de todos los tiempos son Swedish House Mafia, por eso tengo su logo tatuado en mi brazo.

Tengo mucha suerte de haber conocido a Robin [Leembruggen]. Fue una gran coincidencia que este chico desconocido se apareciera y conociera a todos en la escena. Gracias a él ahora puedo trabajar con Yellow Claw y presentarme en Tomorrowland este verano, lo que será mi primera vez fuera de China. Sé que la gente usa muchas drogas en este tipo de festivales, pero eso no es lo mío. Aunque sí sé cómo se sienten estos chavos; realmente lo sé porque es el mismo nivel de energía que siento cuando me estoy presentando. Lo espero con ansias.