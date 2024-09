Da un viaje por el mundo con estos 4 remixes de «Give It To The Moment» de Kiesza y Djemba Djemba

Para su nuevo proyecto con Smirnoff Sound Collective, Kiesza y Djemba Dejemba reunieron a un increíble grupo de productores de todo el mundo para remezclar su track colaborativo, «Give It To The Moment», comenzando con una prendida versión de Nozinja el día de ayer. Hoy, presentamos el resto de los remixes de la serie, incluyendo versiones de Toy Selectah de México, Laura Jones de Reino Unido, Kosmo Kat de Japón y Cassian de Australia.

Como podrías esperar, los resultados son diversos por los lugares de origen de cada artista. Laura Jones apunta a la pista de baile con una mezcla de techno, mientras Toy Selectah ofrece una visión del club con una mezcla de vocales y trompetas, Kosmo Kat por su parte se va por vocales en loop y Cassian nos lleva a un viaje directo al garaje.

Juntos, el paquete es un delicioso buffet de estilos eclécticos, ofreciendo algo para cada persona. ¡Disfrútalos!