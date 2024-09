De Aphex Twin a Skrillex, expertos del diseño califican los logos de tus DJs favoritos

Sigue a THUMP México en su nuevo perfil de Facebook

Artículo publicado originalmente en THUMP CA.

Así toques EDM, música country o black metal, tener un logo que sea único y que te destaque dentro de tu género es importante para cualquier artista. Desde Armin Van Buuren y su logo que parece calcomanía, hasta la cabeza de ratón de deadmau5, estas imágenes generalmente despiertan sentimientos de nostalgia y muchos recuerdos en los seguidores, dando también un adelanto de la propuesta estética que el artista tiene entre manos. Con esto dicho, también tenemos que admitir que por cada logo memorable, hay 10 insípidos y genéricos que nos hacen preguntar «¿Cuánto pagaste por eso?»

Le preguntamos a cinco directores creativos y diseñadores gráficos de Toronto y Nueva York para que nos ayudaran a decidir cuáles logos eran los mejores desde una perspectiva de diseño, y cuáles están un poquito desactualizados. Nuestros colaboradores calificaron sin miedo, y al final sacamos un ganador.

Los expertos

Nicholas Aoki – ilustrador e instructor en la OCAD University de Toronto

Colin Bergh – director creativo de Bad Day Magazine

Rebecca Cianfrini – director de arte

Geoffrey Pugen – Artista de video

Julia Troubetskaia – Diseñador gráfico en Concrete Design

10. Kygo

Nicholas Aoki: Me alegra que los adolescentes estén consiguiendo tanto trabajo.

Geoffrey Pugen: ¿Este es el logo de una barbería? Me dan ganas de comprar una cuchilla de afeitar.

Julia Troubetskaia: Podría ser el logo de una tienda de remos.

Puntuación total: 4.6/10

9. Avicii

Colin Bergh: A pesar de que se reconoce inmediatamente como el logo de Avicii (por el evidente hecho de que el logo dice Avicii), el logo no logra mucho en términos de longevidad. Ni siquiera podemos hablar de longevidad en el caso del mismo artista, pues ya renunció.

Rebecca Cianfrini: Su número de celular es +46769436383. Todos mándenle un mensaje diciéndole lo bien que le quedó la «C» en su logo.

Troubetskaia: Apuesto a que Avicii ama mucho su logo.

Puntuación total: 4.7/10

8. Skrillex

Aoki: ¿Para qué contratar a un adolescente si puedes hacerlo tú mismo?

Bergh: Las letras afiladas y puntiagudas funcionan perfecto para Skrillex. Es como cuando uno se rayaba en los tenis del colegio o la maleta. Definitivamente es abrasivo.

Pugen: Cualquier logo que incluye formas de espada tiene mi sí.

Puntuación total: 5.1/10

7. Tiesto

Bergh: Se siente como el servicio VIP de botellas en un bar, lo que significa, por supuesto, que está fuera de época. El acento en la «E» se puso inteligentemente dentro de la forma de la letra. No estoy diciendo que me guste, pero es un logo al que le metieron algo de dedicación. Aunque no sé cómo se vería en un tamaño más pequeño.

Cianfrini: ¿No les pasa que se les va el tiempo discutiendo acerca de cómo el logo de Tiesto es el hijo feo entre el logo de «Los Juegos del Hambre» y Porsche? Bueno a mí sí me pasa, todo el tiempo.

Troubetskaia: Es un logo que se mantiene en lo esencial, a pesar de que se me hace supremamente icónico como persona rusa que soy.

Puntuación total: 5.4/10

6. Flying Lotus

Aoki: Excelente uso de la forma en la tipografía. Quizá voltearía la «T» hacia el otro lado, para nivelar peso visual. Trabajemos en él y vemos los resultados finales la próxima semana.

Cianfrini: Este lo entiendo. Esto se ve como puro año 2007: personas con bandanas en la cabeza a las que les gustaba abusar de Adobe Illustrator en la época. Me gusta Flying Lotus entonces no voy a odiar el logo demasiado. Sin embargo, esa «G» me hiere visualmente.

Pugen: Me gusta esa vibra ruda de música disco.

Puntuación total: 5.8/10

5. Evian Christ

Bergh: Pienso que funcionaría perfecto como un tatuaje para la espalda en alguno de los fanáticos acérrimos de este artista.

Cianfrini: Todo aquel que dude de este logo debería admitir que le gusta Kygo.

Troubetskaia: Me imagino lo mucho que se excitó el diseñador cuando terminó de hacer esto.

Puntuación total: 5.9/10

4. Justice

Aoki: Me gusta. Es fuerte como dominar un Segway sobre una bicicleta.

Bergh: Basándome en el logo, puedo deducir que a estos tipos les gusta mucho Jesús. Sin embargo, esa simetría perfecta es un guiño a los logos del metal, algo que funciona perfectamente para Justice, una banda que es básicamente metal digital con un groove estilo disco. Oh por Dios, no puedo creer que la última frase haya sido de mi autoría.

Pugen: Decepcionante y bien ilustrado. Este logo sería un buen tatuaje.

Puntuación total: 6.6/10

3. The Chemical Brothers

Bergh: Este logo se ha mantenido firme desde el inicio de esta agrupación. Mantener la consistencia visual es algo clave para tu banda y para la marca que representan. Amo la frescura que tiene; me refiero a que ni siquiera parece el logo de un grupo de música electrónica, bien podría ser el logo de Jimi Hendrix.

Cianfrini: No es brusco ni está a la moda, ni tampoco tiene ángulos de vértigo. Este look va a volver a imperar, se los prometo.

Pugen: Siempre me ha gustado este logo. Se ve como el logo de un lado b de los Beastie Boys, lo cual me parece algo bueno.

Puntuación total: 7.2/10

2. Aphex Twin

Cianfrini: Aphex se la pasa metido en la deepweb, y ambos me producen mucho miedo. Cuando tenía 15 años y me la pasaba metido en foros de música electrónica, la gente trataba de descifrar si eso era una «A» o un alien. Quizá el logo sea ambas cosas.

Pugen: Una gema visual de los noventa. Aunque también se ve como el logo de las Páginas Amarillas en Estados Unidos.

Troubetskaia: Creo que en algún punto de su vida, mi hermano trató de raparse la cabeza con este motivo.

Puntuación total: 8.0/10

1. Daft Punk

Aoki: Una vez, Daft Punk tocó en Mississauga, Ontario, y me regalaron un tiquete, pero escogí estar con mi novia esa noche. Este logo me recuerda que uno siempre debe escoger a Daft Punk por encima del amor.

Bergh: Estos chicos definitivamente le apuntaron desde el inicio. Y no solamente por su logo inicial, sino por la evolución de sus portadas hasta el Random Access Memories, que resumido es RAM. Es muy difícil catalogar este diseño con una época o una moda específica. Es atemporal.

Pugen: Es irónico y va en contra de lo establecido. Este logo hace referencia a toda la multiplicidad de opciones. Al comienzo, sin embargo, me pareció una película de horror donde actuan The Misfits.

Puntuación total: 8.2/10

Jessica Carroll está en Twitter.