Estos memes de la Edad Media describen perfectamente la cultura club contemporánea

Algunas veces el pasado es la forma perfecta de describir el presente. Medieval Reactions, una cuenta de Twitter humorística que parece estar conectada con una persona de 19 años de Manchester llamada Cathal Berragan, usa pinturas tomadas de los anales de la historia para describir algo muy cercano a nosotros: la obsesiva y degradante cultura liderada por el internet de los millenials. Más abajo compartimos nuestras diez favoritas con temática de club nocturno tomadas de esta cuenta, las cuales incluyen momentos de la absurda vida nocturna, como selfies en los baños.

Cuando el portero dice que el club está lleno y como último intento te sacas una teta.



¿Alguna vez esto ha pasado realmente? Leyendo algunas respuestas al tweet, la respuesta parece ser «si».

Cuando te avientas un pedo en el club.



Todos hemos estado ahí. Estás muy metido en el club y todo huele gloriosamente a alcohol, sudor y humo. Entonces, entre todo eso, te envuelve un olor que sobrepasa a los otros por mucho. No, no estamos haciendo esa cara por el drop…

Cuando entras al club y sólo hay hombres.



Cuando eres una mujer en el club, a veces te preguntas; ¿Qué diablos pasa con los hombres estos días? ¿Todos tienen que actuar conducidos por sus hormonas? Usualmente a esa altura, te preguntas esas cosas porque… hay hombres a donde quiera que miras.

Cuando sales del club y ves el logo de McDonalds a lo lejos.



Sales del club y ves la icónica e iluminada «M» a lo lejos. Es maligna pero tentadora. Además estas borracho y hambriento. Estás tan estúpidamente borracho que serías capaz de comer una rata. Sigue caminando hombre.

Cuando tu grupo se topa con otro grupo que viste lo mismo.



Qué carajo con la gente que va de compras a las misma horrenda tienda.

Perras tomándose selfies en los baños del club.



No, no luces bien. Ok, quizá si luces bien, pero detente. Por favor.

Cuando estás perreando en el club y se encienden las luces.



Cuando casi no hay luces, todas lucen como Beyoncé.

Cuando tu ex llega al club.

A quién preferirías ver en el club, ¿Tu ex o tu mamá? Piénsalo.

Cuando estás borracho y te recuestas en la cama a contemplar tu vida.



Mañana será otro día.

Las chicas maquillándose para Halloween.



Luces tan, muerta.