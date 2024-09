Mira “Electric”, un documental de 30 minutos que examina el poder internacional de la música

La música es el lenguaje universal del mundo y a pesar de lo bueno o malo—este carácter distintivo ha resistido el paso del tiempo. Habiendo dicho eso, el lugar de origen de un artista, el dialecto en el que conversan—e incluso lo que ellos comen—puede jugar un rol característico en la vibra y naturaleza de la música que crean. Si hay alguna forma de ahondar más en este tema, es dándole a los artistas de todo el mundo una oportunidad de remezclar el mismo track, documentando el proceso paso a paso.

Producido en asociación con Smirnoff Sound Collective y THUMP, Electric muestra el viaje para remezclar una misma canción, «Give It To The Moment», la colaboración entre la artista canadiense Kiesza y el equipo de Djemba Djemba, a lo largo de cada continente. Al hacer eso, el documental (creado en colaboración con la agencia de VICE, VIRTUE Worldwide), revela cómo algunos de los artistas actuales más creativos llevan la influencia de su ambiente y cultura local para crear algo que levanta su bandera orgullosamente y con ello, obviamente, iniciar una fiesta. Cubriendo todo desde hip-hop hasta Shangaan electro, el documental presenta a cinco talentos de todo el mundo: Toy Selectah de México, Nozinja de Sudáfrica, Laura Jones de Reino Unido, Kosmo Kat de Japón y Cassian de Australia, quienes nos muestran su propia visión del tema original.

Sumérgete en los 30 minutos del documental y disfruta de una entrada intima para ver cómo la música trasciende fronteras, uniéndonos en una pista de baile mundial.