La guía ilustrada de los hombres a evitar en un club

¿Clubes? Son lugares extraños, ¿o no? Cuartos obscuros llenos de gente con la que normalmente jamás te asociarías, que de repente, por una noche, se pueden convertir en tus mejores compañeros—o tus peores enemigos. Nos gusta salir al club, obviamente, pero no todo es color de rosa. Con la ayuda del ilustrador Josh Hanton, decidimos hacer un recorrido por los cinco peores tipos que te toparás este fin de semana y cualquier otro fin de semana.

Mr Normal

Ya conoces al tipo: su película favorita es El Padrino y su banda favorita es Sublime. ¿Libro favorito? «Para ser honesto, no leo mucho.» Presionado a darte una respuesta, quizá mencione a Harry Potter—»Cualquiera, todos son geniales.» Él pasaba por el club por accidente. Sus compañeros han desaparecido y ahí esta él, con una sudorosa y caliente cerveza, inseguro sobre que hacer con él mismo. Pasa horas aferrado a un sitio, checando su teléfono—no hay textos que leer, no tiene tweets que responder—odiando todo a su alrededor pero sin el poder de cambiarlo. Está atorado y verlo parado ahí, tratando de sonreír a través del dolor, es suficiente para arruinar tu noche.

El pacheco

HOMBRE, SORPRENDENTE, AQUÍ NO ES AH YEAH HOMBRE, ME ENCANTA AQUÍ LAS ROLAS SON INCREIBLES, QUE JODIDO JEFE ES EL DJ LO AMO, TIENES UN CIGARRO QUE PUEDA TOMAR PERDÓN POR PREGUNTAR PERO NO PREGUNTA NO TIENE ES LO QUE MI MADRE ME ENSEÑÓ Y TIENE RAZÓN O NO OH NO FUMAS NO TE PREOCUPES PERDÓN POR MOLESTAR PERO VALÍA LA PENA PREGUNTAR PORQUE SI NO LO HACES NO LLEGARÁS A NINGÚN LADO EN LA VIDA ES LO QUE PIENSO LLEVO CUATRO Y ESTOY VOLANDO AYUDAME ENVÍA AYUDA POR FAVOR.

El pervertido

No es una idea absurda que la mayoría de los coitos que ocurren en el mundo noche tras noche sea resultado directo de gente aburrida, triste y solitaria conociendo a otras personas aburridas, tristes y solitarias en un club nocturno para ir a casa a joder los malestares de la vida moderna. Está bien. Es natural. Lo que no está bien; sin embargo, es el triste y deprimente tipo rondando por el bar, una y otra vez, tratando de levantar a cualquiera que le de una mirada por un segundo. Hueles a estos tipos antes de verlos: desprenden olor a loción aftershave, tiene mucha confianza y un intenso odio por si mismos. Si quieres una visión del futuro, no imagines una bota pisoteando un rostro humano por siempre—imagina un mundo poblado por hombres con mocasines ordenando bebidas que no quieren a miembro del staff con mucho trabajo.

El abuelo

Por favor, por favor, por favor trata de abstenerte de pararte junto a nosotros en el área de fumar, susurrando dulces tonterías apestosas a cerveza sobre que tan increíble solía ser todo antes de que todo se fuera a la mierda. Si, es absurdo que la gente joven vista sombreros de copa como tu lo solías hacer. Es raro que las drogas sean aún populares entre la gente de 18 a 30 años, lo se. Sorprendente cuando piensas sobre ello, que los clubes aún existan, ¿o no?, sorprendente que la gente aún vista tontos sombreros y tome drogas, ¿o no? Tras cinco minutos en compañía de este tipo, estarás atorado en una historia alternativa donde él enfiestó tanto que casi termina en la tumba en lugar del rave de media noche que estás tratando de disfrutar.

El amo del baile

De vez en cuando, te toparás cara a cara con el tipo de persona que piensa que este gigantesco mega club es el Studio 54 y que él es John Travolta y no un trabajador de soporte técnico que en realidad vive con su mamá y que tiene por hobby conducir helicópteros a control remoto. Rebosa de equivocada confidencia, un tipo que arruinará la noche con sus pésimos jeans. Brinca y da piruetas, tirando tragos y rompiendo tobillos, sin darse cuenta de lo dolorosamente ridículo que luce y lo mucho que está arruinando la noche para todos. Para el final de la noche, lo verás sentado en la puerta de emergencia, sin aliento, consumido por el hombre que intenta evitar ser. Hará lo que sea por un trago de agua. Lo miraras desde el asiento trasero del taxi. Mirarás hacía atrás conforme te alejas. Él se quedará jadeando por horas. Porque él es el amo del baile.

