Rap para ‘purennials’: entrevistamos a Space Surimi

“Me hace gracia cuando me dicen que hago rap parodia cuando soy de los pocos que no son una parodia”. Lo decía en Twitter Eduardo Coopermen, la mitad de Space Surimi. La otra mitad es Carlos Carlboro, que pone las bases en lo que ellos denominan a veces “música de bingueo” y a veces “rap surrealista electrónico”. Y ninguno de esos términos es falso.

De Jerez, con estética de VHS y letras a veces románticas y a veces susceptibles de llevarles ante la Audiencia Nacional, Eddie y Carlboro son una rara avis en el panorama nacional, una bocanada de aire fresco que lleva desde 2011 evadiéndonos y evadiendo los billetes de cien, los bootys y los videoclips con mujeres exuberantes. Ellos prefieren tirar de clasicismo e ironía.

VICE: ¿Qué hay, chavales? Si le tuvierais que explicar a un extraterrestre quiénes son Space Surimi, ¿qué le diríais?

Eddie: Somos un grupo de electro/rap terrícola que mezcla sonidos del pasado con los del futuro, incluso a veces pecamos de apropiación cultural extraterrestre.

Una vez os escuché decir que lo vuestro era “música de bingueo”. ¿Podéis explicármelo?

Eddie: Al bingo va la gente mayor a olvidarse de los dolores y a beber Anís del Mono, y así queremos que se sienta la gente cuando nos escucha: liberada y jovial.

¿De qué manera convergen vuestras bases electrónicas, vuestra producción acelerada y retro en cierta manera, vuestras letras irónicas pero localistas y vuestra estética retrofuturista? ¿Se os ocurrió el pack entero inicialmente?

Eddie: Es lo que nos sale, siempre nos llamó la atención el rap mas primitivo y a Carlboro lo que más le mola producir es electro, así que nos salió todo de forma natural, no forma parte de ningún plan.

Carlboro: Suelo escuchar música de hace 20 o 30 años, tecno o electro concretamente de esa época, y es lo que me gusta producir. Edu es de las pocas personas que conozco que se puede acoplar a mis instrumentales y la verdad es que nos moló el resultado.

He leído que currabais en una carnicería y en una tienda de muebles respectivamente. ¿Os dedicáis ahora a algo más allá de a la música? ¿De qué manera os inspiraban vuestros curros en ese momento? ¿Alguna vez os reconoció un cliente?

Eddie: A mí, currando era cuando mas letras se me ocurrían, las apuntaba detrás de los tickets hasta que descubrí que en el móvil había una movida para tomar notas. Sobre que me reconocieran en la carnicería mas que nada iban puretas y cuando me preguntaban qué música hacía les decía que tocaba el tambor. Imagina explicarle lo que hacemos a un pureta, le puede reventar la cabeza.

Carlboro: A mí me pasaba lo mismo, la gente que compraba en la tienda solían ser puretas y tampoco es que me inspirara mucho hacer mudanzas o montar muebles.

¿Cómo surge lo vuestro, allá por 2011, y cómo habéis visto evolucionar la escena rap desde entones?

Eddie: Nosotros somos colegas desde el 2003 más o menos y hacíamos ya nuestras movidas musicales de vez en cuando, pero hasta el 2011 no nos pusimos en serio. Respecto a la escena actual está del carajo, hay muchos estilos y la peña es menos “nazi” que años atrás.

Con peña como Donald Trump o Santi Abascal, ¿la ironía sigue viva? ¿No nos está la realidad arrebatando la mofa? Vosotros hacéis mucho uso de ella en vuestras letras

Eddie: Está claro que la realidad cada día se parece más a un capítulo de South Park, así que a veces nos lo ponen bastante fácil.

Vuestro último trabajo, Double Flipper, es un LP doble, de 22 canciones. Con una industria que apuesta por EPs, incluso por temas sueltos, ¿por qué os habéis decantado por esta opción?

Eddie: A mí me gustaría que un grupo que me mole se currara un trabajo de larga duración, también llevábamos tiempo sin sacar nada y la peña que nos pedía mandaguita nueva se merecían una doble ración de Surimi.

Carlboro: Teníamos bastante material acumulado y queríamos ya darle salida para liarnos con los videos y nuevo material. Nos pegamos un montón de horas encerrados en el estudio, haciendo música y escribiendo, y nos gusta que la peña vea que no paramos de currar y que realmente nos gusta hacer esto.

Hay un tema que me mola mucho en el LP, Fiesta pijama Hd, que parodia un poco si no voy mal encaminada el rollito fucker y ostentoso del rap y el trap. ¿Tenéis miedo de que os acusen de reíros de la escena? ¿Qué os hace risa de la industria? En Low cost también tenéis algunas referencias, como ese “contrato más barato”.

Eddie: El tema Fiesta Pijama es del 2009, nos parecía un tema guapo y no queríamos que se quedara ahí cogiendo polvo, tiene de todo, amor, drogas, acción… respecto al contenido de la canción nunca pensé en parodiar nada, no nos consideramos un grupo parodia, de hecho somos de lo menos parodia que hay ahora mismo. Con lo de Low Cost sÍ que se nos ocurrió un día viendo algo por ahí, de raperos vacilando por la pasta que pillaban y la peña hablando más de eso que de la música que estaban haciendo. Y lo de que nos acusen de reírnos de la escena es difícil no hacerlo la verdad, no se cómo no lo hace mas gente.

Carlboro: Este tema de Edu me flipaba y era un tema que no había escuchado mucha peña, ya que era del 2009 de una maqueta antigua suya, así que pensé que era buena idea hacerle una instrumental nueva y regrabarlo.

Tenéis frases fuertes. “Llámame José Bretón, tengo a los niños on fire”, por ejemplo. ¿Alguna vez habéis tenido alguna movida? ¿Os autocensuráis?

Eddie: Autocensurarse es perder el juego, si en los ochenta algunas bandas se hubieran censurado nos habríamos perdido temazos, ahora la gente tiene la piel muy fina y con eso están faltando el respeto a toda esa peña que luchó por poder cantar lo que le saliera de los cojones. Sí que hay peña que se ha rayado, pero siempre gente que se quedó bastante atrás en la escala evolutiva. Pero bueno, ya se nos ocurrirán nuevas frases o fórmulas para saltarles la lágrima.

El propio Carlboro hace las portadas y algunos pósters para conciertos, además de producir. ¿Acaso eres Miguel Ángel, un hombre renacentista?

Carlboro: Desde pequeño me ha gustado dibujar y antes de hacer música le pegaba fuerte a la ilustración y al graffiti, me gusta hacer los carteles y eso, nos da nuestro rollo personal.

Eddie, por su parte, lo peta bastante en Twitter. ¿Qué relación tiene tu estilo tuiteando con tus letras, con tu manera de encarar tu producción artística?

Eddie: Es lo mismo que las canciones, paranoias que se me van ocurriendo, pero ahí las puedo soltar inmediatamente. A parte, la gente que me sigue son auténticos hooligans y si algún día nos montamos en el dólar habrá que invitarlos a comer. Desde aquí le mando un saludo a los purennials.

¿Cómo os veis a vosotros mismos dentro de la industria, dónde os posicionaríais en el meme este de los circulitos?

Eddie: La verdad es que nosotros vamos a nuestro rollo, no le hacemos mucho caso a lo que se lleva o hace actualmente la peña.

¿Qué importancia tiene para Space Surimi el audiovisual?

Carlboro: Tenemos la suerte de contar con Jesús Gómez desde el primer día, nos entendemos de puta madre y es un genio currando. Gracias a sus videos hemos llegado a más gente, consideramos el apartado audiovisual bastante importante y pretendemos trabajar mas aún en él.

¿Cuáles son vuestros próximos pasos?

Carlboro: Ahora mismo estamos liados grabando un par de videos del disco, también ya mismo es San Valentín y soltaremos el clásico vídeo como llevamos haciendo ya cinco años. Respecto a conciertos, el uno de diciembre presentamos el disco en Madrid con los Narco y estamos cerrando fechas para el año que viene, ya iremos informando por nuestras redes sociales.

A mi yo de hace 10 años le diría que se empezara a dejar la perilla que le queda muy bien y a mi yo de dentro de 10 que no se la afeite.

Carlboro: A mi yo de hace 10 años le recomendaría comer menos papas aliñás, y a mi yo de dentro de 10 que lo mismo debería de haber cotizado algo.

