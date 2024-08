Así son ahora los platós de los spaghetti western de Almería

En los años 60, Clint Eastwood empezaba su carrera en el Desierto de Tabernas, Almería, y los habitantes de los pueblos de la zona pasaban el año de rodaje en rodaje como extras, jinetes, especialistas… Hoy, muchos habitantes se han ido por la falta de oportunidades y servicios. Te contaremos nuestras historias favoritas sobre el escenario icónico del spaghetti western para sumarnos a la iniciativa « Los cowboys del desierto «, con la que Škoda busca alertar sobre el problema de la despoblación en las poblaciones del desierto de Tabernas.

«Hasta que llegó su hora«, la película de 1968 dirigida por Sergio Leone, es considerada por muchos la obra maestra del spaghetti western, en ella se resume toda la esencia de este género: ferrocarriles que paran en ninguna parte, pistoleros despiadados, mujeres con un pasado oculto y hombres duros sedientos de venganza. Quentin Tarantino ha expresado en muchas ocasiones su admiración por este film como también lo han hecho otros directores de la talla de Scorsese, los Hermanos Cohen, George Lucas y Steven Spielberg.

Esta joya del cine fue rodada casi íntegramente en un paraje a solo media hora en coche de Almería capital, pero al que es muy complicado llegar si no se dispone de él, algo típico en esta zona en la que los pueblos están muy mal comunicados por transporte público. Se trata de Western Leone, un negocio familiar que como otros poblados del oeste de la zona, escenarios de clásicos del cine, lucha por subsistir en medio de la amplia oferta turística de la provincia.

Decidimos enviar hasta allí a dos fotógrafos almerienses, Miguel Frías y May Peralta, para que capturaran la esencia de esos parajes, retrataran lo que queda de la edad dorada del cine y comprobar si queda o no futuro en el desierto.

Es difícil que la época dorada del western vuelva a Almería, en eso no solo influyen las condiciones de la zona, sino que también tiene que ver con algo tan cambiante como las modas. Simplemente se hacen menos películas de vaqueros, pero eso no quiere decir que los impresionantes parajes naturales del desierto de Tabernas no sigan siendo el escenario perfecto para rodar películas. De hecho, desde hace algunos años y sobre todo a partir del rodaje del film «Exodus» (2014), de Ridley Scott, parece que Hollywood se ha vuelto a acordar de Almería. El año pasado se estrenaron varias producciones de altos presupuestos rodadas aquí como por ejemplo Risen, Assassin’s Creed y Juego de Tronos, para la que se recreó la tierra de los Dothraki en el paraje de El Chorrillo, muy cerca de Western Leone.