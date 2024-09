Spinnin’ Records le da a Martin Garrix una lección de madurez con un aviso de acción legal

El precoz y joven DJ, Martin Garrix, ha dominado el sueño adolescente de ser un súper estrella productor de EDM y no muestra signos de detenerse antes de cumplir 20 años en mayo. Pero la vida adulta no es sólo estadios llenos y colaboraciones con estrellas del pop. Como Martin descubrió algunos días atrás, ha sido golpeado con acción legal por parte de su sello Spinnin’ Records.

Como reporta EDM.com, Garrix usó Facebook para publicamente romper con Spinnin’ y sus managers, MusicAllStars, sobre derechos de propiedad, declarando que comenzaría su propio sello y publicaría música de forma gratuita. En esta disputa y en defensa, Spinnin’ señaló que «aunque no estamos obligados a hacerlo, negociamos y casi logramos nuevos contratos con Martijn Garritsen, pero no pudimos coincidir en nuevos términos al final, lo que puede suceder entre dos entidades profesionales. No culpamos a Martijn Garritsen, pero esto no significa que él pueda unilateralmente terminar o nulificar todos nuestros contratos, como lo hizo en su publicación en Facebook. Los contratos son contratos y necesitan ser respetados.»

«Sin resentimientos,» continúa, «pero queremos ser compensados, nada más, nada menos.»