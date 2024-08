Asociación de gimnasia olímpica de EU pagó para silenciar caso de abuso sexual

De acuerdo con John Manly, abogado de la estrella de gimnasia estadounidense McKayla Maroney, USAG —la federación de gimnasia de EU— llegó a un acuerdo con Maroney para mantener en silencio el caso de abuso sexual a manos del doctor del equipo, Larry Nassar. El acuerdo se dio inmediatamente después de que se diera a conocer el historial de abusos de Nassar, acusado por varias atletas que decidieron romper el silencio de los acosos que sufrieron por parte del supuesto aliado de equipo. Manly no especificó la cantidad del pago, pero The Wall Street Journal informa que fue de 1.25 millones de dólares.

Maroney ha alegado en público, y en declaraciones en el caso federal de pornografía infantil de Nassar, que el doctor la drogó en un vuelo y, posteriormente, la llevó a un cuarto de hotel donde despertó desnuda mientras el doctor la penetraba con sus dedos y frotaba su pene contra su cuerpo. Maroney, en ese entonces de 15 años, le dijo a su madre, «creí que iba a morir».

Maroney —quien asegura haber tenido 13 años cuando Nassar la acosó por primera vez— firmó voluntariamente el acuerdo, pero Manly insiste que sucedió en una época cuando ella tenía que lidiar no sólo con su abuso, sino con el de muchas compañeras en el equipo olímpico de gimnasia. Maroney violó los términos del acuerdo cuando habló de ello en Twitter; publicación que hace tiempo borró.

«Quiero que la gente entienda que esta niña no tuvo otra opción. No estaba bien. No podía trabajar», dijo Manly. «Ellos [USAG] estaban dispuestos a sacrificar la salud y el bienestar de una de las gimnastas más famosas en el mundo porque no querían que todos se enteraran que protegían a un doctor pedófilo».

Manly reveló el acuerdo de confidencialidad como parte de la demanda presentada de parte de Maroney contra la federación estadounidense de gimnasia olímpica y Nassar, entre otros. El centro del argumento es que los acuerdos de confidencialidad por abuso sexual de menores son ilegales en California, y USAG violó la ley estatal al solicitar a Maroney que firmara el documento.

Nassar, de 45 años, ya fue sentenciado a 60 años de cárcel por los cargos de pornografía infantil, y hace poco se declaró culpable de 10 cargos más en su contra por abuso sexual en dos casos criminales diferentes de los cuales aún no recibe sentencia. Nassar también está involucrado en demandas civiles por abusar, supuestamente, de más de 140 mujeres durante «exámenes médicos».