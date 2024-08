Disfruten el último año de LeBron James en Cleveland

A LeBron James sólo le faltó decir, «Llevaré mi talento al Staples Center»; todo sugiere que dejará Cleveland después de esta temporada. En entrevista para GQ, LeBron habló de varios temas, incluyendo los problemas raciales en Estados Unidos, el vergonzoso presidente de dicha nación, su papel como estrella que no calla lo que siente, la ciudad de Cleveland y el dueño de los Cavaliers, Dan Gilbert.

A LeBron le preguntaron si siente que le debe algo, lo que sea, a Cleveland; su respuesta fue un simple «nada».

«LeBron James no le debe nada a nadie. A nadie. Cuando mi madre me dijo que no le debía nada, desde aquel momento dejé de deberle algo a los demás. Pero lo que sí le daré a la ciudad de Cleveland es pasión, compromiso e inspiración. Mientras siga usando esta playera es todo lo que represento. Por eso estoy aquí: para inspirar a la ciudad. Pero no le debo nada a nadie».

La pregunta le fue planteada de una forma que pudo haber respondido de una manera más diplomática, pero no hay que olvidar que se trata del mismo personaje que llamó a Donald Trump «culo». LeBron James dice lo que quiere cuando quiere. Por eso enfatizó, «Mientras siga usando esta playera…»

LeBron también respondió algunas preguntas sobre la infame carta que el dueño de los Cavaliers, Dan Gilbert, le escribió luego de que LeBron se fuera al Heat de Miami. ¿Creyó que fue un poco racista?

«Sí». LeBron confesó que todavía piensa en la carta.

«No me gusta recordar la carta, pero aparece en mi cabeza de vez en cuando. Es parte de la naturaleza humana [recordar]. Creo que [la carta] tenía mucho que ver con el tema de la raza en ese entonces. Fue una oportunidad para que me sentara a pensar las cosas y me preguntara cómo podía mejorar».

Ambas preguntas, sobre la ciudad de Cleveland y el dueño de la franquicia, fueron muy directas. LeBron contestó como debía contestar. No le debe nada a nadie y cree que la carta es sintomática de los problemas raciales. En ningún momento se equivocó, como tampoco al decir, entre líneas, que su final con los Cavaliers está a la vuelta de la esquina.