La guía para saber a quién apoyar en este patético Super Bowl

Por fin conocemos la imposible tarea de John Wick: elegir al equipo menos desagradable de un Super Bowl que involucra a los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia.

Wick es neoyorquino y definitivamente es fan de los Gigantes, así que sabes que sí fue una misión imposible.

Videos by VICE

Todos los años, los que somos fanáticos de los equipos perdedores que no estarán en el campo el domingo del Super Bowl preferimos tener un villano fácilmente identificable al cual detestar y un héroe desvalido en el cual poner nuestras esperanzas. El año pasado, fue fácil, ya que los bellos Halcones de Atlanta dominaron a los viles Patriotas durante dos cuartos y medio antes de comenzar a arruinarlo todo y hundirse mientras intentaban sostener sus pantalones caídos.

La decisión este año es mucho más difícil.

Por eso estoy aquí, para analizar todo sobre ambos equipos y ayudarte a elegir al que será tu nuevo favorito durante tres horas. ¿Los Patriotas? ¿Las Águilas? Consideremos esto lógicamente y solucionemos el enigma del Super Bowl LII.

Relacionados: La muerte, los impuestos y Tom Brady liderando un regreso triunfal

MARISCALES DE CAMPO: Tom Brady vs. Nick Foles

Brady: Cobró vida en 2001, cuando un científico metió un balón de fútbol en un tarro de mayonesa y lo sumergió en desechos radiactivos. Aunque algunas personas pueden ser estúpidas de manera encantadora, la idiotez de Brady es mucha más peligrosa. Es Forrest Gump si en lugar de chocolates y carreras, Forrest disfrutara de pociones caras que le dieran a los enfermos falsas esperanzas y de hacer trampas en el fútbol con casi total impunidad. Brady ha perdido por completo su forma humana y no puede responder una simple pregunta sobre qué canciones de Kendrick Lamar le gustan después de decir que le gusta Kendrick Lamar.

Foles: No tengo idea. ¿Es zurdo? «Nick Foles» suena menos como a un mariscal de campo y más como a una estrategia creada por unos malvados cazadores. Es rubio, creo. ¿Quién es el último mariscal de campo rubio en ganar un Super Bowl? ¿John Elway? Eso fue hace como 20 años. Foles tendría que ser el más rubio desde Terry Bradshaw, ¿cierto? Aparentemente tiene un pene gigantesco, pero eso hará que la mitad de la gente esté celosa y la mitad lo ame. Probablemente tampoco pueda nombrar una sola canción de Kendrick Lamar.

ENTRENADORES: Bill Belichick vs. Doug Pederson

Belichick: Es frío, calculador y despiadadamente eficiente para hacer trampa. Si alguna vez filman Horrible Bosses 3, él necesitaría ser un personaje acosado por Tiquan Underwood. Este tipo se viste como si acabara de hacer una sesión de bíceps de tres horas en el YMCA o como si estuviera viajando en el tiempo para participar en la prohibición. Es un hombre de pocas palabras en lo que respecta a los medios porque prefiere guardarlas para escribirle cartas de amor a Donald Trump.

Relacionados: Tom Brady finaliza entrevista porque el locutor llamó a su hija una «pequeña insolente»

Pederson: ¿No era este el nombre que Cameron Frye siempre usa en Ferris Bueller’s Day Off? «¡Doug Pederson, Chicago PD!» ¿Cómo está este equipo en el Super Bowl? Antes de convertirse en entrenador en jefe en Filadelfia, pasó tres temporadas en Kansas City como coordinador ofensivo y guió a los Chiefs a no más de 21 en ofensiva total en su tiempo allí. ¡No te atrevas a decir que la NFL no es una meritocracia! Obtuvo un anillo de Super Bowl como titular de los Packers en 1997, que es como decirle a la gente que ganó un Oscar por Saving Private Ryan porque jugó un cadáver en la playa.

HISTORIA RECIENTE: Patriotas vs. Águilas

Patriotas: Esta es la octava aparición de los Patriotas en el Super Bowl desde 2002. Los Patriotas han ganado no menos de nueve partidos en la temporada regular desde 2001 y tienen un récord de 209-63 en ese tiempo. Con Belichick y Brady a la cabeza, los Patriotas se han convertido en la franquicia modelo de todos los deportes.

Águilas: Donovan McNabb vomitó en el campo durante un Super Bowl. De 2001 a 2003, las Águilas perdieron tres juegos consecutivos por el título de la NFC, los dos últimos en casa. Cuando finalmente llegaron al Super Bowl en 2004, perdieron ante los Patriotas. Después perdieron un juego más por el título de la NFC en 2008, lo que los convierte en una versión menos exitosa de los Bills de Buffalo que perdieron cuatro Super Bowls consecutivos.

SEGUIMIENTO DE LAS REGLAS: Hacer trampa vs. No hacer trampa

Hacer trampa: Los Patriotas han sido sorprendidos haciendo trampa en dos ocasiones, el Spygate y el Deflategate. Es dudoso que un equipo con un historial de trampas sólo haya hecho trampa dos veces, por lo que probablemente nunca sabremos todas las artimañas de las que se han valido los Patriotas, pero probablemente sea un cantidad demencial. Si me dijeras que Belichick se desnudará y se lubricará para poder deslizarse a través de los conductos de aire hasta llegar al vestidor del equipo visitante y así grabar todo lo que digan, te creería y te odiaría por hacerme imaginar esa escena.

Relacionados: Un adorable Super Bowl de cachorros

No hacer trampa: La belleza de ser una franquicia sin un Super Bowl es que no hay forma de que alguien pueda acusarte de hacer trampa. O de intentarlo. O de ser bueno. Hombre, tal vez deberían hacer un poco de trampa, ¿no? Esa ciudad lo necesita.

FANS: Imbéciles Insufribles vs. Idiotas Volátiles

Imbéciles insufribles: Lo único que realmente aprecio de los imbéciles fanáticos de los Patriotas es su naturaleza irreverente. «¡Todos te odian!», «Me importa una mierda. Vamos Pats». Hay que respetarlo. Nunca nadie dice tonterías como: «¡No todos los fanáticos de los Patriotas son así!». Saben que el equipo hace trampa y que los jugadores y el entrenador son basura, pero ser campeones es tan orgásmico que apoyan todo. Bill Simmons es un hombre de 50 años que probablemente tiene un tatuaje que dice «nos odian porque no son nosotros» en su pantorrilla y es muy admirable.

Idiotas volátiles: Ahora, con los fanáticos de las Águilas, nunca se sabe. Podrías llevar un jersey de los Gigantes a un juego de las Águilas y entablar ingeniosas provocaciones y bromas con fanáticos de buen corazón o podrías ser degollado mientras esperas para comprar una cerveza. Y a diferencia de los fanáticos de los Patriotas, todavía hay fanáticos de las Aguilas que juegan la carta de «cada ciudad tiene malos fanáticos». Por supuesto. Cada ciudad tiene personas que intencionalmente vomitan sobre los niños, le arrojan pilas a los jugadores, golpean a los caballos de la policía, hacen grandes carteles que dicen «FUCK MILLIE» porque las personas de 100 años también deben tragar mierda, le avientan bolas de nieve a Santa Claus, abuchean al mejor mariscal de campo de la franquicia al ser reclutado, se alegran porque Michael Irvin podría quedar potencialmente paralizado en el campo, le lanzan una botella de cerveza al mejor primera base de la historia de la franquicia, o entran al área de penalización para pelear con Tie Domi. Encontrarás todo eso en absolutamente todas las ciudades deportivas.

Después de este análisis, la lección aquí es: no apoyes a nadie. Ni siquiera veas el juego. Hay una alta probabilidad de que estén pasando John Wick 2 en uno de los canales de HBO. Mejor ve eso y no veas la NBC hasta el lunes por la mañana.