Jerry Jones amenaza con demandar a la NFL con ayuda del exabogado de Harvey Weinstein

Molesto por la suspensión de Ezekiel Elliott —su corredor estrella— a raíz de las acusaciones de violencia doméstica en su contra y la controversia que provocó por las diferentes batallas entre un jugador estrella y la NFL en la corte, Jerry Jones —amo y señor de los Cowboys de Dallas— contrató, supuestamente, a David Boies, el exabogado de Harvey Weinstein, para sabotear la extensión de contrato pendiente de Goodell y amenazó con demandar a la liga.

De acuerdo con The New York Times, la semana pasada Jones comunicó —por medio de una llamada de conferencia— a los otros seis dueños que conforman el comité de compensaciones de la NFL que había contratado a Boies para desafiar el nuevo contrato del comisionado Goodell.

Jones dijo por medio de una llamada de conferencia el jueves pasado con los seis propietarios —los dueños de los Chiefs, Falcons, Giants, Patriots, Steelers, y Texans— que los papeles legales estaban listos y que podrían cobrar efecto el viernes si el comité no hacía algo para evitar la extensión de contrato de Goodell.

Hasta el día de hoy, los dueños no han sido demandados.

Una vez terminada la llamada de conferencia, el estatus de Jones como miembro del comité de compensaciones fue revocado por el resto de los miembros.

Boies ha sido objeto de críticas en las últimas semanas, después de que saliera a la luz que intercedió para evitar que se publicaran recuentos de los acosos y abusos sexuales del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, en contra de actrices y empleados. De acuerdo a The New York Times, una firma privada de investigaciones de nombre Black Cube se involucró para evitar la publicación de un recuento de uno de los clientes de Boies, e incluso dos investigadores privados de dicha compañía, haciendo uso de falsas identidades, se reunieron con una de las detractoras más conocidas de Weinstein, la actriz Rose McGowan, para «extraer información».

La meta explícita de las investigaciones, estipuladas en un contrato con Black Cube y firmada en julio, era detener la publicación de las acusaciones de abuso en contra de Weinstein que finalmente salieron a la luz vía The New York Times y The New Yorker. En el transcurso de un año, Weinstein recolectó información de docenas de individuos de agencias y compiló perfiles psicológicos que en ocasiones se enfocaban en sus historias personales o sexuales. Weinstein supervisó personalmente el progreso de las investigaciones. También incluyó a sus exempleados que se unieron a su causa y recolectaran nombres y realizaran llamadas que, de acuerdo a algunas fuentes, tenían el propósito de intimidar.

Ahora, Jerry Jones quiere proteger a otro abusador acusado (Ezekiel Elliott) y por eso acudió al experto en la materia. Se necesita hacer mucho para que Roger Goodell luzca como un inocente angelito, pero no cabe duda que Jerry lo intentará todo para lograr su cometido.