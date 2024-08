¿Los dueños de la NFL están conspirando contra Colin Kaepernick?

Seis semanas después del arranque de la NFL, Colin Kaepernick sigue desempleado y muchos creen que se debe a que la liga lo ha excluido por sus protestas contra las injusticias sociales en Estados Unidos, específicamente la violencia policial contra los afroestadounidenses.

De acuerdo con Mike Freeman de Bleacher Report, Kaepernick puso a prueba esta creencia al presentar una queja formal contra los dueños de la NFL por confabulación, lo cual es una violación al acuerdo colectivo de negociaciones de la liga. La queja establece que los dueños «han conspirado para privar al señor Kaepernick de sus derechos laborales como represalia de su liderazgo, defensa de la igualdad y justicia social que han señalado a ciertas instituciones que aún minan la igualdad racial en los Estados Unidos».

¿Pero dónde está la evidencia? Todos hablan de la exclusión y colusión en contra de Kaepernick, pero ¿qué puede comprobar realmente? ¿Cómo podría alguien que no sabe nada de futbol americano o que acaba de llegar a la Tierra después de pasar seis años en la estación espacial creer que en realidad la NFL está en su contra?

Personalmente, me parece ridículo que los dueños de la NFL llegaran a hacer algo parecido, específicamente contra uno de sus jugadores, sobre todo porque los quieren y les importan. Mencionen un incidente donde los dueños hayan hecho lo mismo. No hay. Tendrías que regresar hasta los inicios de la liga para encontrar algo. Buena suerte.

Esperen, acabo de acordarme que en mayo de 2012, la NFLPA demandó a la liga por conspiración, ya que pretendía poner un tope salarial a los contratos de los jugadores en una temporada donde no estaba permitido.

Pero nunca se comprobó nada y fue hace varios años. Además, los dueños al frente de las franquicias no son los mismos de aquel entonces. Desde 2010, nueve personas se han convertido en dueños de equipos de la NFL; casi un tercio de la liga. Si en realidad hubo colusión hace siete años sería muy difícil quejarse ahora que el poder a cambiado de manos.

También me acordé que dos de los nuevos dueños —Kim y Terry Pegula de los Bills, y Shahid Khan de los Jaguars— no son familiares de los dueños anteriores o eran dueños parciales del equipo. Por cierto, Khan fue uno de los dos dueños que comentó públicamente no tener problema si fichaba a Kaepernick.

Bien, ¿entonces? Todo indica que son los mismo dueños que fueron acusados por conspiración en 2010. Pero tampoco quiere decir que lo hicieron este año. Cómo creen, es inadmisible, son incapaces de hacer algo así. Además, todos sabemos que Kaepernick no es tan bueno lanzando el ovoide. La NFL es el nivel más alto donde se practica futbol americano, y por lo mismo es tonto creer que Kaep se merece un puesto sólo porque tuvo uno el año pasado. Miremos sus estadísticas:

12 partidos, 16 anotaciones, 4 intercepciones, porcentaje de 90.7, 468 yardas por tierra, 2 anotaciones.

Ahora comparemos esto con los mariscales de campo titulares de este año en la liga. Kaepernick no cumple los estándares para ser suplente en la NFL, y mucho menos quarterback titular, ni pensarlo.

Sin embargo, esta temporada sólo tiene a 12 mariscales de campo con un porcentaje mayor al de 90.7, y 11 quarterbacks han sufrido más de cuatro intercepciones. Sólo tres están en ritmo para superar las yardas por tierra.

Pero Kaepernick no tiene experiencia en partidos importantes, y nadie quiere un mariscal de campo que no conoce lo que es ganar en postemporada.

Un minuto… Kaepernick tiene un récord de 4-2 en playoffs y llegó al Super Bowl una vez y al campeonato de conferencia dos veces.

De cualquier forma, nada de esto sugiere que los dueños están coludiendo en su contra, porque para ello tendría que haber condenas públicas contra la protesta de Kaepernick. Mencionen un solo dueño que se haya promulgado en contra y que de paso haya amenazado a alguien con quitarle su trabajo si ponían una rodilla en el suelo.

Esperen, me acaban de decir que Jerry Jones, dueño de los Cowboys, se promulgó públicamente contra la protesta y amenazó con quitarle su trabajo a todos los que participaran en ella: «Si hay algo que ofensa a nuestra bandera, entonces no jugaremos. ¿Ok? ¿Entienden? Si le faltamos el respeto a la bandera, entonces no vamos a jugar. Punto».

Bien, sin embargo, uno de los argumentos del equipo legal de Kaepernick es que los dueños han hecho caso al presidente Donald Trump. Por dios, qué presidente se atrevería a meter las narices en asuntos de compañías privadas o a utilizar el poder de la Casa Blanca para meter presión a los dueños con la amenaza de lastimarlos financieramente.

Ok, me acaban de informar que, no hace mucho, el líder del mundo se refirió a los manifestantes de la NFL como «hijos de puta«, y que a éstos habría que despedirlos, y además, dejó entrever en un tuit que la liga podría perder algunos de sus privilegios fiscales si las protestas no paraban.

Pero incluso con estas amenazas, ¿dónde está la prueba de que los dueños apoyan a Trump?

Pues bien, acabo de revisar que los dueños de la NFL donaron, mínimo, 7.75 millones de dólares al comité de inauguración de Trump. Vaya cantidad de dinero.

Sí, pero tampoco es como si alguno de estos dueños de mente abierta y socialmente comprometidos formaran parte de ello. Es cierto, Khan donó un millón a Trump, pero los 7.75 millones seguramente se acercaron a la cantidad que los dueños donaron al comité de inauguración de Barack Obama.

Al parecer, la cantidad fue casi la mitad de lo que Obama recibió en 2009.

Ok, pero recordemos que el único culpable de no tener trabajo es Kaepernick, luego de que rescindió su contrato con los 49ers de San Francisco al final de la temporada pasada.

Pero me dicen que de no haber renunciado a su contrato en San Francisco, los 49ers le comunicaron a Kaepernick que de todos modos planeaban despedirlo del equipo, a pesar de demostrar que era uno de los mejores 15 mariscales de campo de la NFL, lo cual, por supuesto, no puede interpretarse como un acto de colusión en su contra.

El caso de Colin Kaepernick es como una de esas jugadas de anotación que se someten a revisión de las que estás seguro que el corredor cayó al suelo antes de entrar a la zona de anotación, pero que ninguna toma ofrece un punto de vista definitivo para revertir la decisión de los jueces.

En la queja formal presentada, lo único que no está en disputa es si la rodilla de Kaepernick tocó o no el suelo. Nos queda esperar a que haya una toma definitiva, fehaciente, de lo que todo el mundo sabe: los dueños de la NFL están conspirando contra Colin Kaepernick.