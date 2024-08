Las mujeres en los Juegos de Invierno me convencieron de que los deportes son buenos

Lo bueno de crecer es redescubrir cosas que desechaste cuando eras pequeño gracias a tus padres. La edad adulta me ha permitido apreciar los méritos de las películas de acción modernas, la exquisitez del aderezo Ranch y la alegría de ver deportes.

Durante gran parte de mi vida, he visto la cultura de los deportes profesionales como un club que no me aceptaría como miembro, y de todos modos no me molestaba porque no me interesaba mucho pertenecer. Cuando era niña, no tenía ninguna habilidad para los deportes y pero sí una mamá australiana que solía poner los ojos en blanco ante la obsesión estadounidense por el fútbol, el béisbol y la cultura mainstream en general. Además, los deportes siempre me parecieron cosa de hombres: después de todo, los deportes populares en Estados Unidos están conformados por hombres.

En los últimos años, me he acostumbrado a los deportes: mientras más vieja me hago, más entiendo que debe haber una razón por la cual los eventos culturales masivos son tan añorados a nivel mundial, pero no tenía cable hasta principios de este año, y aún tenía problemas para encontrar un deporte que realmente disfrutara ver, aparte del American Ninja Warrior. Algo que me atrajo de los deportes (y para el caso, los programas de cocina y Keeping Up With the Kardashians) es que a diferencia de la mayoría de la televisión, es algo que puedes tener de fondo mientras haces otras cosas.

Este año estaba emocionada por ver los Juegos Olímpicos. En el 2016 me quedé hipnotizada por la gimnasia masculina y femenina, así que asumí que este año sentiría lo mismo sobre el patinaje artístico. Pero cuando se acabó el patinaje artístico, y aparecieron los siguientes deportes en la pantalla, me sorprendió clavarme con el hockey sobre hielo y el curling, ya que son deportes que antes me parecían «aburridos» o que «no eran lo mío».

¿Qué fue lo que me atrajo de los Juegos Olímpicos de Invierno? Que había mujeres compitiendo.

No sé exactamente cuál es la razón por la que el hockey sobre hielo femenil me hipnotizó, aparte de que, al igual que las mujeres que participan, también soy mujer, pero descubrí que el torneo de los hombres era muy aburrido. Estaría mintiendo si dijera que el sentido de estilo del equipo femenil de curling de Corea del Sur no formó parte de la alegría que sentí al ver sus victorias tan inesperadas. Su sobrenombre es «Garlic Girsl» (“Chicas Ajo”) les pusieron así en honor a su ciudad natal que es famosa por su producción de ajo, cada miembro del equipo tiene su propio apodo inspirado en la comida. Me cautivaron los gritos apasionados del capitán del equipo Kim Eun-jung, también conocido como «Yogurt», que se veía espectacular en su chándal de FILA y sus lentes de moda. Su atuendo me recordó a mí. Era algo que yo usaría.

Todo esto es un testimonio del poder de la representación, y cuando se trata de deportes profesionales, las mujeres están subrepresentadas de manera sistemática. Un artículo de 2017 en el HuffPost titulado «Por qué es importante la representación», describe un estudio de 2012 sobre el efecto que tiene la televisión en el autoestima de los niños, el cual «descubrió que la tele hacía que los sujetos se sintieran bien consigo mismos, si eran blancos. Por otra parte, las niñas y los niños de color, reportaron una baja autoestima mientras veían la tele».

«Nos sentimos muy cómodos de que esta falta de representación sea la responsable de este efecto», le dijo a HuffPost Nicole Martins, profesora de medios en la Universidad de Indiana y coautora del estudio.

Los Juegos Olímpicos son de los pocos eventos deportivos populares que incluyen a las mujeres, y ver competir a estas increíbles atletas me hace querer un mundo donde los deportes femeninos y masculinos existan en el mismo plano, una cultura donde, por ejemplo, los juegos de la WNBA tuvieran el mismo impacto que sus homólogos masculinos.

En las Olimpiadas de este año, las mujeres del equipo de EE. UU. provocaron la misma emoción, si no es que más que los hombres: el equipo femenil de hockey ganó una medalla de oro en un emocionante juego contra sus rivales de toda la vida. Mientras que los hombres ni siquiera llegaron a la medalla de bronce, y ese es el punto de la representación. Estas mujeres no sólo prosperaron, sino que hicieron que me gustaran los deportes.



