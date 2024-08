¿Qué pizzería se parece a tu equipo favorito de la NFL?

No existe mejor matrimonio entre un deporte y un patrocinador que el de la NFL y Papa John’s, dos productos que son mucho más populares que su intensa y bien sabida mediocridad. Consumes ambas por simple hábito a pesar de que existen mejores opciones, y ya ni siquiera las disfrutas. Estarías mejor leyendo mientras comes una ensalada, pero no es así como los aficionados pasan los domingos.

Como probablemente ya sabes, la semana pasada John «Papa» Johnson (no me importa su nombre real) culpó a la NFL de las bajas ganancias de su compañía por su falta de liderazgo en torno a las protestas durante la entonación del himno nacional estadounidense, en lugar de aceptar que el problema es eso que venden como pizza con sabor a cartón sumergido en orina y que es sólo tolerable cuando se le acompaña con una salsa de ajo.

La controversia y una rebanada de pizza que estaba comiendo hace un minuto me hicieron preguntarme, ¿qué pizzería ejemplifica de mejor manera a algunos equipos de la NFL?

Los Rams de Los Ángeles son California Pizza Kitchen

Los Rams llevan un récord de 6-2 y tienen la posibilidad de obtener una semana de descanso en la primera ronda de postemporada, sin embargo nadie habla de ellos lo suficiente porque no están disponibles en todos lados como las demás franquicias populares. Cuando ves el nombre del lugar, lo primero que te preguntas es por qué el logo es demasiado amarillo. Pero una vez que pruebas la pizza, te gusta y quieres más. Cooper Kupp es como la pizza de este lugar: la pruebas de vez en cuando y no te decepciona.

Los Jets de Nueva York son Sbarro

Es mala, muy mala. Pero hay gente que por alguna razón, incluso en Nueva York, te dirá que es buena a pesar de que existen lugares por todos lados donde venden pizza auténtica y deliciosa. De hecho, ni siquiera sabes por qué existe en Nueva York. La gente se convence de que es buena pero en el fondo apesta. Josh McCown es la rebanada de pizza que lleva días bajo una lámpara de calor en el mostrador, pero que tomarías siempre que estés desesperado.

Los Browns de Cleveland son Chuck E. Cheese

¿Sabías que Chuck E. Cheese es considerada una franquicia de pizza? ¿Sabías que los Browns de Cleveland son considerados un equipo de futbol americano profesional? Pues sí lo son. A pesar de que las sucursales han hecho el esfuerzo por renovar sus viejos e inservibles robots para mejorar el entretenimiento de los fans, los Browns no tienen planes de renovar su imagen.

Los 49ers de San Francisco son Pizza Hut

Ambos fueron grandiosos en la década de los 80, pero ahora son los peores en sus respectivos mercados.

Los Lions de Detroit son Little Caesar’s

Ninguna cadena de pizza y equipo de futbol americano encajan tan bien. Si eres de los que ama ambas, sentirás dolor en el estómago, pero es apenas suficiente para hacer que regreses. Si Little Caesar’s fuera un equipo de la NFL tendría un récord de 8-8 todos los años.

Los Patriots de Nueva Inglaterra son Domino’s

En el reino de la mediocridad, el equipo ligeramente por encima del promedio es el rey. Mientras que los Patriots se niegan a admitir que han hecho trampa, Domino’s tuvo la decencia y los tamaños para aceptar que su pizza es una basura e, incluso, intentó mejorar. De la misma forma que los Patriots se aprovechan de la basura de competencia en la AFC Este para verse imbatibles (en un mundo justo tendrían un récord de 9-7), Domino’s saca provecho de las demás cadenas de pizza menos populares.

Los Cowboys de Dallas son Papa John’s

Papa John’s es la pizza oficial de la NFL. Los Cowboys son el equipo de Estados Unidos, el estandarte de la liga. Se creen lo mejor de lo mejor en sus respectivos campos, pero en realidad están sobrevalorados por la gente que no sabe un carajo de nada. Papa John’s es una pizza de microondas enaltecida; los Cowboys son su contraparte del futbol americano. Los Cowboys tienen dos victorias en postemporada desde 1996, la misma cantidad de rebanadas de pizza que Papa John’s ha hecho en la misma cantidad de tiempo. Ambos podrían desaparecer para siempre y nadie los extrañaría. Considerando la brillante carrera de Tony Romo en Dallas, el mariscal de campo cuenta con los requisitos para ser el nuevo vocero de Papa John’s.