Suspendieron a este exjugador del Liverpool por escupir a fan rival

Jamie Garragher quizá esté arrepentido por su saliva.

Luego de que el Manchester United derrotara al Liverpool 2-1 el sábado pasado, el exjugador del Liverpool y actual comentarista de Sky Sports fue provocado por un fanático del Manchester United y entonces decidió arrojar un escupitajo importante hacia el fan.

El inconveniente para Carragher es que su saliva terminó aterrizando sobre el rostro de la inocente hija en el proceso. Tenemos que señalar que quizá el padre de la niña no debió haber estado grabando mientras conducía y tampoco utilizar a su hija como escudo; sobre todo cuando ella claramente dijo «detente».

El incidente le valió una suspensión a Carragher por parte de Sky Sports para el resto de la temporada. Mira el asqueroso gargajo que lanzó al provocador:

Carragher, quien publicó una disculpa previa a su suspensión, describió el incidente como «inaceptable», «un momento de locura» y el «peor error». Cortesía del Guardian:

“Hablaré de nuevo con la familia. Lo siento. Me disculparé otra vez en forma hoy mismo». Cuando le preguntamos si había visto a la niña en el auto, Carragher contestó: “Para ser honesto, estaba reclinada. Me hubiese gustado que no estuviera involucrada. Lo que más odio es que ella se viera envuelta en esto”.

Añadió:

“Me cuesta trabajo pensar o saber cómo hubiera reaccionado si le hubiese pasado a mi hija. He cometido errores en mis 25 años de carrera, pero este es el peor de todos”.

El Guardian también obtuvo una declaración de Sky Sports sobre su suspensión:

“Después de una revisión interna, Sky suspendió a Jamie Carragher para el resto de la temporada de futbol. Jamie ha tomado completa responsabilidad por lo ocurrido y nos aseguraremos de que reciba la ayuda necesaria para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Antes del comienzo de la nueva temporada nos sentaremos con Jamie para discutir si está listo para regresar a su puesto”.

Parece que Carragher tendrá permiso para seguir resoplando un rato más.