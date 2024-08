Tom Brady finaliza entrevista porque el locutor llamó a su hija una «pequeña insolente»

¡Feliz semana del Super Bowl! Preparémonos para hablar de fútbol. Pero primero, una clásica historiade Super Bowl, es decir, una historia completamente innecesaria y estúpida. El jueves, el locutor de la estación de radio deportiva WEEI de Boston, Alex Reimer, estaba hablando sobre el nuevo documental/ propaganda para Magic Pajamas de Tom Brady llamado Tom vs. Time y dijo, al aire, que la hija de Brady era «una pequeña e insolente molestia» («an annoying little pissant») durante la escena que abre el documental. Alex Reimer, vale la pena señalar, es un adulto y la hija de Brady tiene cinco años.

Escúchalo tu mismo:

https://youtu.be/i7FgneNlM14

Obviamente, a Brady no lo hizo muy feliz escuchar esto. El mariscal de campo de Nueva Inglaterra sacó el tema a relucir el lunes durante su aparición semanal en el show de Kirk and Callahan en WEEI, calificándolo de «decepcionante», y dijo que estaba reconsiderando si continuaría apareciendo en la estación como lo ha hecho en los últimos años. Darren Hartwell de NESN recapituló lo que ahí se dijo:

«Bueno, creo que, me he esforzado por venir a este programa durante muchos años y les he mostrado mucho respeto», dijo Brady. «Siempre me he esforzado por venir y hacer un buen trabajo para ustedes, por lo que, sin duda, es muy decepcionante escuchar algo así. Además, definitivamente, ni mi hija ni cualquier otro niño se merecen eso».

El coanfitrión Kirk Minihane se disculpó con Brady y dijo que entendía la decepción del mariscal de campo. Esta fue la respuesta de Brady: «Obviamente evaluaré si quiero volver a este programa nuevamente, así que realmente no tengo mucho que decir esta mañana. Por lo que, tal vez hablaré con ustedes en otro momento, chicos».

Así ocurrieron las cosas. Brady recientemente renovó su contrato para aparecer en el programa durante la temporada, y al parecer WEEI está «luchando» para arreglar las cosas.

Parte de eso probablemente implique castigar a Reimer, quien fue suspendido a partir del viernes y enviado a casa desde Minnesota, donde iba a participar en la cobertura del Super Bowl por parte de la estación.