Uno de los Jonas Brothers testificó sobre McCartney en el juicio de corrupción de la FIFA

Nada habla de cómo estás machacando a la defensa en un juicio como llamar a uno de los Jonas Brothers para que testifique que un concierto sí ocurrió. Por alguna extraña razón, eso es exactamente lo que pasó durante el juicio de corrupción de la FIFA en Brooklyn cuando Kevin Jonas subió el estrado para anunciar que fue a un concierto de Paul McCartney en Buenos Aires en 2010.

Me gustaría poder decirles que con todo el contexto no está tan raro que Kevin Jonas haya testificado en un juicio sobre corrupción en el futbol, pero la verdad es que no. Sin embargo, voy a explicarles por qué Kevin Jonas se aseguró que todos supieran que un concierto —que seguramente tenía todo tipo de documentación y evidencia en línea para probar que sí tuvo lugar y estuvo lleno de miles y miles de personas— sí ocurrió.

El oficial paraguayo Juan Ángel Napout está siendo acusado de lavado de dinero, chantaje sistematizado y fraude electrónico, además de obtener favores de la FIFA para conseguir boletos para un concierto de Paul McCartney en 2010 en el estadio del River Plate, en Buenos Aires.

Sin embargo, la defensa de Napout se negó a estipular que el concierto haya ocurrido (si tienen que negar todo lo que hizo la FIFA, ¿por qué no un concierto también?). Entonces, por desperdiciar el tiempo de todos, la fiscalía decidió pintarle dedo con ayuda de una celebridad y llamó a Kevin Jonas a testificar que el concierto sí tuvo lugar, porque él asistió.

Acaban de llamar a Kevin Jonas como testigo en el juicio de #FIFA #jonasbrothers

Llamaron a Jonas porque los abogados de Juan Ángel Napout, un exoficial acusado de chantaje sistematizado, fraude electrónico y lavado de dinero, se negó a estipular que el concierto tuvo lugar.

La fiscalía llamó a un testigo para probar que sí pasó. Y en vez de llamar a cualquier persona que hubiera asistido, escogieron a Kevin Jonas de los JONAS BROTHERS. Él subió al estrado y amablemente contestó tres o cuatro preguntas y se fue.

Al parecer, Kevin Jonas no estaba consciente de la presencia de Napout ni había oído hablar de él, según Ken Bensinger de Buzzfeed:

En el interrogatorio, Kevin Jonas dijo que no sabía quién era el acusado ni lo había visto en el concierto. Pero sí admitió una cosa: llegó tarde al concierto y se perdió las primeras dos canciones de Paul McCartney. Culpó al tráfico.

Entonces no, no había razón para llevar a Kevin Jonas al juicio. Pero igual lo hicieron, y él pudo contar un anécdota superflua sobre el tráfico. Pero bueno, lo que sea necesario para que pongan a estos oficiales de la FIFA contra la pared, ¿no?