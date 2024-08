Wayne Rooney anotó su primer triplete con la playera del Everton

Recientemente, Wayne Rooney no es el tipo de jugador que esperarías encontrar en los titulares junto a la palabra «golazo». Sin embargo, los años dorados de la leyenda del Manches United de 32 años parecen no terminar. Regresó a Everton por primera vez en 13 años, luego de que José Mourinho lo dejara en la banca de los Red Devils por el declive en su nivel de juego. Entonces, de un momento a otro, cuando menos lo esperas, Rooney te clava no uno, sino tres goles:

Wayne Rooney no solo marcó hat-trick en la victoria del Everton en la #PremierLeague, además anotó esta 💎 desde la media cancha. pic.twitter.com/jOKBWg4TCk — cuantoAcuanto (@cuantoacuanto) November 30, 2017

El último es un verdadero golazo. El golpeo es puro, sin pensarlo, y con un nivel de ejecución bastante alto. Cualquier otro jugador habría volado ese balón pegándole de primera. Nos recuerda a otro gol que metió desde medio campo contra el West Ham en 2014. Rooney tuvo una noche perfecta en la que anotó su primer triplete después de mucho tiempo en la Premier League y sobre todo con la camiseta del Everton. Es bueno verlo recobrar un poco el nivel al que nos tenía acostumbrados.