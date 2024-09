Spotify niega acusaciones de crear artistas falsos

Este artículo se publicó originalmente en THUMP EUA.

Spotify ha negado las acusaciones recientes, en las que se le acusa de pagarle a productores para crear canciones usando nombres falsos para posicionarlos en sus playlists.

Videos by VICE

«No hemos creado jamás artistas falsos ni los hemos puesto en nuestras playlists. Categóricamente falso. Paren con esto», dijo Spotify en un correo electrónico a Billboard. «Pagamos regalías por todos los tracks en Spotify y por todo lo que ponemos en nuestras listas. Nosotros no tenemos los derechos, no somos una disquera, toda nuestra música tiene licencia de quienes poseen los derechos y les pagamos –no nos pagamos nosotros mismos».

Las alegaciones fueron sacadas a la luz la semana pasada tras una historia publicada en la revista neoyorkina Vulture, titulada «The Streaming Problem: How Spammers, Superstars, and Tech Giants Gamed the Music Industry» (El problema del streaming: como los spammers, las super estrellas y los gigantes tecnológicos se la juegan en la industria musical) En el artículo, el periodista Adam K. Raymond dijo:

«Spotify está presuntamente jugando con el sistema al pagarle a productores para crear canciones que después son puestas en las masivamente populares listas bajo nombres desconocidos e inexistentes. Este movimiento le ahorra a la compañía el pagar a los artistas los grandes cheques que vienen con el posicionamiento en las playlists, pero engaña a los escuchas al hacerlos pensar que ese artista existe y limita las oportunidades de los músicos reales para hacer dinero».

Raymond citó un artículo del 2016 publicado en Music Business Worldwide. De acuerdo a su artículo publicado en Vulture, Spotify no respondió en un inicio a los cuestionamientos sobre esta acusación. Raymond no respondió inmediatamente a nuestra solicitud de comentarios.

Parece ser una semana difícil para los servicios de streaming; la semana pasada reportamos que SoundCloud anunció el despido de la mitad de su personal y el cierre de dos oficinas.