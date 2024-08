Spotify por fin te va a dejar bloquear a los artistas que no te gustan

Tras muchos años de peticiones, Spotify está preparando una función de bloqueo que permite silenciar a artistas no deseados. Se trata de un botón llamado “no reproducir a este artista” que simplemente deja de hacer sonar o aparecer la música de un artista particular en tú biblioteca, excluyéndolo de playlists, tops y estaciones de radio. La función no aplica, sin embargo, para las canciones donde el artista bloqueado aparece como invitado, pues estas podrán seguirse escuchando.



La función puede probarse por usuarios selectos en la más reciente versión de la app para iOS yendo a la página de un artista, pulsando el botón de los tres puntos, y eligiendo la opción “no reproducir a este artista”, aunque por el momento, esta termine por no ser visible ni aplicarse en Spotify para otras plataformas (escritorio, tablet, smart TVs, etc.). La función sería mejorada e implementada en todas las opciones de Spotify en un periodo cercano.

Recientemente, Spotify ha sido blanco de críticas y protestas bajo el hashtag #MuteRKelly que exige, entre otras cosas, que la compañía sueca elimine toda la música de R. Kelly de su catálogo debido a las renovadas acusaciones de abuso sexual que el cantante de r&B enfrenta. Spotify respondió al asunto quitando a Kelly de todas sus playlists curadas, aunque el botón de block se trataría de un nuevo intento por calmar las aguas.

