Spotify tendrá sus propias stories y una app para hacer podcasts en nube

Spotify es un personaje. Tiene cara, identidad, te lo imaginas. Y lo haces porque es un protagonista de la actualidad. Diario se generan notas alrededor de la aplicación. La plataforma definitiva del presente –quizás junto a Instagram–, la que concentra el consumo universal del producto cultural más relevante del planeta, o sea la música.

Ahora, ese personaje ha ido cambiando de forma, y mientras que ayer parecía un algoritmo perfecto con el que quisieras casarte para contarle todos tus secretos y anhelos, ahora más bien parece ser ese wey que compra su café después de correr que se dedicaba a la foto y después al stand-up y ahora es DJ, porque de alguna manera, Spotify sigue encontrando resquicios hacia el futuro.

Videos by VICE

A partir de esta semana, la app de streaming musical ha puesto en línea una función que lleva por nombre “Storyline”, que permite subir contenido que expire en 24 horas –o sea, stories como las de Instagram y Snapchat–, aunque solo podrá ser utilizada desde los canales de los artistas. Si quieres ver cómo funciona, checa desde tu celular –por el momento solo funciona en la versión más nueva de la app en Android e iOS– el perfil de un artista relevante del momento, no sé, ¿Billie Eilish?, y reproduce una de sus canciones, donde podrás ver el storyline debajo del apartado de Behind the Lyrics.

Por si no fuera suficiente, Spotify también anunció que recientemente adquirió “Soundtrap for Storytellers”, una aplicación que permite la elaboración y producción colectiva de podcasts mediante una nube –que también parece ser una idea que ya había elaborado alguien más, léase, Google Wave. Básicamente, es una estación de audio digital que permite hacer cosas esenciales para la elaboración de un podcast como la transcripción de un audio a texto para elaborar un guión, la ecualización y mezcla de sonidos y voces mediante tracks distintos, la inclusión de una biblioteca profunda de efectos y material sonoro, e incluso la publicación directa del podcast a Spotify. La app se puede probar ya de manera gratuita en este link.

Conéctate con Noisey en Instagram.