‘Star Wars’ sonará diferente sin John Williams, pero esto quizás sea bueno

De todos los temas y entradas que John Williams ha compuesto para algunas de las películas más grandes de todos los tiempos, su trabajo para las películas de Star Wars es probablemente lo que más fortalece su leyenda. A partir de las películas viejas de capa y espada y de las óperas heroicas que George Lucas infundó con tecnología futurista, las partituras arbitrarias y sin complejos de Williams forman gran parte de lo que le da al universo su alcance mítico. Incluso si odias las precuelas, tienes que admitir que, a pesar de los guiones mal escritos y los conflictos que no llegan a nada, la música les da gran peso emocional.

Es por eso que el anuncio de Williams de que se retirará para siempre de Star Wars es difícil.Según informó ClassicFM, Williams le dijo a KUSC, estación radial de música clásica en California, que su último trabajo de Star Wars sería para la continuación de la trilogía de la secuela de J.J. Abrams, que se estrenará en 2019. «Espero que así sea», dice Williams en la entrevista, «completará una serie de nueve, eso es suficiente para mí».

Su decisión parece inteligente. Williams no tendrá que enfrentar el dilema de producir versiones, de su música que cada vez tienen menos vida en los próximos años, en los cuales Disney y Lucasfilm intentarán seguir explotaando la propiedad de Star Wars a toda costa. También está el hecho de que sus partituras de Star Wars tienen un molde bastante limitado: cuernos que resuenan, partes de cuerdas cósmicas disonantes y escenas de acción caóticas y quejumbrosas –y desde entonces ha sido capaz de atraer la atención de los demás con su trabajo para el drama de The Post, en donde se ha permitido usar diferentes instrumentos, estilos de composición, e incluso música electrónica. Dicho eso, si la próxima película de Star Wars es su última, se retirará dejándonos con un buen sabor de boca; las partituras de The Last Jedi del año pasado fueron maravillosas, en éstas, presentó temas fuertes para sus nuevos personajes. Al parecer, Williams no se ha quedado sin ideas y por eso su retiro nos duele tanto y dejará a la identidad sonora de la franquicia hecha un caos.

Esto no quiere decir que sea difícil hacer una partitura tipo Star Wars para un trabajo de Star Wars, sobre todo si confías en los motivos del vocabulario que nos presentó Williams. Nos deja con «The Force Theme» para los momentos profundos, la fanfarria de la Alianza Rebelde para indicar el triunfo, y cualquier cantidad de marchas imperiales para acompañar a los chicos malos que se esconden. Esa base de motivos es sólida como una roca y probablemente nunca se desvíe de ella.

Pero eso no es todo. Cada relación y concepto que Williams logró en las seis películas anteriores tuvieron un tema. En particular, los temas para el romance entre Han y Leia y el vínculo familiar de Luke y Leia son algunas de las piezas más hermosas y armónicamente complejas que escribió. Algunas piezas del set también tuvieron sus temas personalizados a medida que se desarrollaban y se entrelazaban con otros. El tenso enfrentamiento en la Bespin’s Cloud City cerca del final de The Empire Strikes Back está impulsado por un ritmo recurrente, parecido al bolero, a través del cual se incorporan los temas de Vader, Yoda y más. La música nos dice quién está involucrado y qué está en juego sin una sola imagen, gracias a los temas.

Es comprensible que este tipo de composiciones para películas estén pasadas de moda para las películas de género, desde hace tiempo fueron sustituidas por las orquestas sintéticas de Hans Zimmer y las cuerdas profundas de Ramin Djawadi. Ambos escriben temas pero no se rinden ante ellos ni usan el romanticismo para elevar sus mundos más allá de lo que se ve en pantalla. Aunque a ninguno se le ha pedido públicamente que intervenga para futuras películas de Star Wars (todavía), es un buen indicador de que la blandura va a estar presente en la siguiente. Lo mismo pasó cuando Williams abandonó las películas de Harry Potter debido a problemas de programación, sus evocadores y memorables temas para los personajes e inclusola escuela de Hogwarts en sí misma fue reemplazada por el trabajo competente pero olvidable de varios compositores. Las partituras de Star Wars sonarán como cualquier otra banda sonora, con la fanfarria principal de vez en cuando para que a la gente no se le olvide qué películas están viendo. Es algo horrible.

Sin embargo, hay esperanza. El compositor de Pixar, Michael Giacchino hizo un buen trabajo en la desordenada pero audaz Rogue One, manteniéndose fiel a ese sonido de Williams y creando nuevos temas para sus héroes y villanos. Fuera de Star Wars, la composición romántica de Alexandre Desplat para The Shape of Water fue extraordinaria. Con esa composición, se le une a una serie de compositores más jóvenes, como Jonny Greenwood y Justin Hurwitz de La La Land, que están esclavizados por la caída del Viejo Hollywood, pero saben que se puede modernizar. Además, hay un grupo de muy buenas compositoras japonesas como Yuki Kajiura y Michiru Oshima que durante años han estado haciendo partituras orquestales y emocionales para las epopeyas de fantasía y ciencia ficción. Yo nada más digo que no tiene que ser a fuerza otro tipo blanco el que haga la música de Star Wars. Nada será lo mismo después de que John Williams se retire, y eso duele, pero puede ser algo nuevo que logre ese mismo sentimiento de aventura.

