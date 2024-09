Stephan El Shaarawy anota su primer gol con la Roma… de tacón

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

El delantero Stephan El Shaarawy tuvo un brillante debut con la AS Roma este fin de semana. Tras un paso poco destacable por el AS Monaco, el futbolista italiano vuelve a Italia para jugar cedido en el equipo de la capital transalpina: puede que su ‘vuelta a casa’, aunque no sea por Navidad, haya ayudado al bueno de Stephan a recuperar el brillo que demostró con el AC Milan.



En el partido de la Serie A que la Roma disputaba frente al Frosinone Calcio, El Shaarawy marcó el 2-1 para los romanos con un movimiento absolutamente espectacular. Ervin Zukanović centró desde la izquierda y Stephan puso el tacón de la bota para mandar la pelota al fondo de las mallas de Nicola Leali.

La Roma terminó imponiéndose por 3-1 con goles de Radja Nainggolan, el propio El Shaarawy y Miralem Pjanić. Daniel Ciofani marcó el gol del honor para el Frosinone.

Con esta victoria, el equipo romano coge un poco de aire después de un periodo terrible en cuanto a resultados y consolida su quinta plaza con 38 puntos. El Frosinone lo tiene bastante más complicado: el equipo del Lacio es decimonoveno con solo 16 puntos, a 5 del Hellas Verona, farolillo rojo de la Serie A.